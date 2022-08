Tình thế của Johnny Depp và Britney Spears: Dù thắng vẫn chưa được sống yên

Hồi tháng 11/2021, thẩm phán toà án thượng thẩm Los Angeles đã ra phán quyết tuyên bố chấm dứt quyền giám hộ của ông Jamie Spears với con gái là Britney Spears. Từ đây, "Công chúa nhạc Pop" một thời đã chính thức được "tự do" sau 13 năm bị bố kiểm soát từ đời tư, công việc tới khối tài sản mình sở hữu. Nửa năm sau phiên toà, Britney Spears đã tổ chức đám cưới với người bạn trai lâu năm.

Johnny Depp cũng tìm đến toà án với hy vọng thoát khỏi vũng lầy hậu ly hôn khi bị vợ cũ Amber Heard tố bạo hành. Depp từng thua kiện The Sun của Anh khi kiện tờ báo này ra toà vì đã gọi anh là "kẻ đánh vợ". May mắn đã mỉm cười khi trong phiên toà hồi tháng 5, luật sư đoàn của tài tử đã thành công thuyết phục bồi thẩm đoàn Heard có hành vi phỉ báng thân chủ mình. Phán quyết của toà án đã cứu Johnny Depp khỏi tình thế chết mòn.

Britney Spears đối đầu với bố đẻ, Johnny Depp kiện vợ cũ và đều được xử thắng. Bước qua cánh cửa phòng xử án, cuộc đời hai nghệ sĩ tưởng đã sang trang. Họ trở thành người anh hùng trong câu chuyện của chính mình thay vì những bức chân dung bê bối, nhiều bất ổn vẫn được truyền thông tô vẽ trước đó. Nhưng những vụ kiện tốn kém tiền bạc và công sức vừa qua liệu có phải thứ thuốc "thập toàn đại bổ" khơi thông mọi vướng mắc, giải quyết tất cả trở ngại mà Depp hay Spears gặp phải trong đời?

Từ rắc rối của người hâm mộ Johnny Depp tới nỗi buồn của Britney Spears

Trong những tuần qua, nhiều nghệ sĩ giải trí đã âm thầm "bỏ like" bài viết thông báo việc thắng kiện được Johnny Depp đăng trên Instagram cá nhân. Theo The Guardian, nguồn cơn dẫn đến việc không ít ngôi sao muốn cân nhắc lại quan điểm của mình về vụ kiện tụng này chính là hành động của người hâm mộ ngôi sao loạt Pirates Of The Caribbean.

Fan của Johnny Depp đã góp tiền để mua lại tập tài liệu dày hơn 6.000 trang từng được sử dụng trong quá trình xét xử vụ kiện tội phỉ báng giữa anh và vợ cũ. Bộ hồ sơ này được các luật sư của Depp và Heard thống nhất sẽ không đưa ra trước toà. Những nội dung được công bố, thay vì gây khó khăn cho Heard lại khiến hình ảnh Johnny Depp một lần nữa bị hoen ố.

Ngay sau vụ kiện, Johnny Depp đã có vai diễn mới, được gia hạn hợp đồng quảng cáo và có kế hoạch trở lại với ghế đạo diễn phim

Các thông tin mới được tiết lộ gồm tin nhắn giữa Depp và quản lý cũ về lần anh bị tố động chân động tay với Heard trên một chuyến bay; phát ngôn của Depp về việc Heard chưa bao giờ khiến mình bị thương tổn về tâm lý hay thể chất; trao đổi nhạy cảm giữa tài tử và người bạn thân tai tiếng Marilyn Manson; việc Amber Heard sẵn sàng từ chối khoản tiền hàng chục USD cô được nhận sau vụ ly hôn với Depp hay những lời tố cáo bằng chứng hình ảnh và video phía nam diễn viên đưa ra có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

Bộ hồ sơ cũng cho thấy đoàn luật sư hỗ trợ Depp từng có kế hoạch sử dụng các bức ảnh khoả thân của Amber Heard - nhiều khả năng là chùm ảnh từng bị phát tán bất hợp pháp hồi 2014 - làm bằng chứng chống lại cô trước toà. Quá khứ làm vũ nữ thoát y cũng suýt bị sử dụng làm bằng chứng chống lại nữ diễn viên. Việc Depp "bật đèn xanh" cho chiến thuật dùng ảnh nhạy cảm hạ thấp uy tín vợ cũ đã khiến ngôi sao mất điểm trong mắt không ít người.

Nỗ lực "bóc mẽ" Amber Heard của người hâm mộ Depp đã trở thành gậy ông đập lưng ông

Sau khi phải nhờ đến toà án để thoát khỏi vòng kiềm toả của người cha, Britney Spears đã có một đám cưới với người tình lâu năm. Ngỡ từ đây hạnh phúc mãi mãi về sau đã đến với công chúa nhạc pop một thuở, thì sóng gió lại ập đến khi chuyện đời tư - cụ thể là quan hệ giữa cô và hai cậu con trai tuổi vị thành niên - bị chồng cũ tung hê lên mặt báo.

Hồi đầu tháng 8, chồng cũ của Britney Spears, Kevin Federline, đã nhận lời phỏng vấn của Daily Mail và có nhiều phát ngôn gây bất lợi cho vợ cũ. Federline cho rằng 13 năm nằm dưới sự giám hộ hợp pháp của bố đã "cứu vớt" cuộc đời nữ ca sĩ. Anh cũng tiết lộ hai cậu con chung của họ đã từ chối gặp lại mẹ trong nhiều tháng trời sau khi thấy mẹ đăng ảnh khoả thân lên mạng.

Britney Spears và bạn trai lâu năm Sam Asghari đã tổ chức đám cưới vào mùa hè 2022

Sau bài phỏng vấn của chồng cũ, Britney Spears và chồng mới là Sam Asghari đều lên tiếng phản đối bằng các bài đăng trên Instagram cá nhân. Họ khẳng định mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và các con nên là vấn đề được giữ riêng tư. Trong một bài viết đã bị xoá không lâu sau đó, Spears chia sẻ cảm thấy buồn khi các con không nói chuyện với mình mỗi khi tới thăm mẹ tại thời điểm cô còn bị giám hộ.

Lũ trẻ sẽ tới nhà và sau đó ở lì trong phòng riêng. Nữ ca sĩ cũng kể chuyện mùa hè này mình ít được gặp con. Hai cậu con trai cũng không đoái hoài gì đến mẹ kể từ ấy. "Tại sao chúng lại đến thăm tôi khi còn không muốn nhìn mặt hay nói chuyện với tôi?", Britney Spears viết.

Kevin Federline tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa khi tung lên Instagram các đoạn video do con trai quay lại, ghi cảnh Spears to tiếng với lũ trẻ. Người đàn ông buộc tội vợ cũ đã nặng lời với các con, lấy chuyện vợ cũ cư xử không đúng mực làm lý do lũ trẻ né tránh gặp mẹ.

Britney Spears đã mất quyền nuôi con vào tay chồng cũ sau khi cả hai ly hôn hồi 2007. Nữ ca sĩ phải trả khoản chi phí nuôi con cho chồng cũ lên đến 20.000 USD/tháng, theo People. Federline từng muốn nâng mức chi trả này nhưng bị từ chối

Trước lời buộc tội từ chồng cũ và sự lạnh nhạt của các con, Britney Spears từng bày tỏ: "Tôi đau lòng biết bao khi giờ đây sự tàn nhẫn đã thắng thế, dù chuyện này ngay từ đầu đã không phải vấn đề kẻ thắng người thua!!! Nhưng tôi không thể chấp nhận sự thật tôi đã dành 20 năm đời mình vun vén cho lũ trẻ ấy… Mọi thứ trong đời tôi đều xoay quanh chúng!!! Đổi lại chỉ là nỗi đau như đá đè ngang lồng ngực".

Vì sao các nghệ sĩ vẫn chưa thể yên thân dù đã thắng kiện

Câu chuyện của Johnny Depp và Britney Spears những tuần qua khiến công chúng không khỏi tự đặt ra câu hỏi: Vì sao họ (các nghệ sĩ) vẫn chưa thể sống yên ổn dù đã - về mặt lý thuyết - lấy lại được công bằng trước pháp luật? Johnny Depp được chứng minh là nạn nhân của những lời phỉ báng từ Amber Heard. Britney Spears cũng đã được giải thoát khỏi sự kiểm soát của bố sau 13 năm. Cơn ác mộng đã chấm dứt, nhưng các nghệ sĩ vẫn chưa thể tìm lại, hoặc tìm thấy, bình yên cho chính mình.

Người hâm mộ Johnny Depp có gây thêm khó khăn cho cuộc đời anh khi bỏ tiền mua bộ tài liệu toà án dày 6.000 trang và tung nó lên mạng? Kevin Federline có phải trở ngại tiếp theo trên đường đời của Spears khi cố gắng chĩa mũi dùi vào vợ cũ? Liệu những ồn ào này có làm sự nghiệp vừa chớm tìm được mùa xuân thứ hai của Depp một lần nữa lụi tàn, hay khiến Britney Spears phải trở lại dưới quyền giám hộ của cha? Câu trả lời là không.

Tạo hình của Johnny Depp trong bộ phim mới, Jeanne du Barry. Tài tử sẽ thủ vai vua Louis XV

Fan Johnny Depp đã vô tình vạch áo cho người xem lưng. Họ cung cấp cho dư luận thêm nhiều bằng chứng bất lợi về thần tượng, nối dài cuộc tranh cãi xoay quanh nhân cách của anh. Nhưng đến nay, dư luận trái chiều ấy chỉ dẫn đến hậu quả là những cái unlike bài đăng cũ. Không ai tuyên bố dừng hợp tác với Depp, không có phong trào xã hội nào chống lại anh, Depp vẫn đi hát, đóng phim, vẫn được nhãn hàng gia hạn quảng cáo và sắp tới, còn trở lại ghế đạo diễn.

Kịch bản tương tự cũng đúng với Britney Spears. Việc chồng cũ kể tội Spears trên Internet, các con trai từ chối tới thăm mẹ không khiến giọng ca Baby One More Time bị gửi đến các trung tâm điều trị tâm lý hay phán quyết trước đó của tòa bị bãi bỏ. Ngược lại, cô nhận được sự chia sẻ, đồng cảm của khán giả và truyền thông, đặc biệt là các vị phụ huynh có con ở tuổi vị thành niên. Trong một số podcast gần đây, papper Nicki Minaj đã công khai lên tiếng chỉ trích Federline và bênh vực Spears.

Nhiều bình luận trên Internet cho rằng Kevin Federline nên ngừng ăn bám danh tiếng cũng như tiền bạc của Britney Spears và tự kiếm cho mình một công ăn việc làm tử tế

Kiện cáo không phải liều thuốc toàn năng giúp nghệ sĩ giải quyết triệt để mọi vướng mắc trong đời sống cá nhân. Điển hình, Depp vẫn là một người đàn ông với đời sống tình cảm tai tiếng, hôn nhân tan vỡ và vác trên vai chiếc bia miệng "kẻ đánh vợ". Lối sống và tính cách của Depp không hề thay đổi sau chừng ấy thập kỷ thăng trầm ở Hollywood, và chỉ có thời gian mới chứng minh được nó có thay đổi hay không sau biến cố vừa qua.

Sau khi giành lại tự do, Britney Spears dường như muốn cắt đứt quan hệ với gia đình. Trong đám cưới vừa tổ chức, cô chỉ mời người anh trai tới tham dự. Nữ ca sĩ có nhiều mâu thuẫn với gia đình, và phiên toà, với phần thua thuộc về người cha, chỉ càng đào sâu thêm ranh giới ấy. Thêm vào đó, ấn tượng truyền thông - cũng là phần đông khán giả - về Britney Spears trong thập niên qua luôn là nữ nghệ sĩ với tình trạng tâm thần bất ổn.

Một phản ứng nhỏ nhất của cô cũng hoàn toàn có thể bị quy kết là biểu hiện của vấn đề tâm lý và cần can thiệp kịp thời. Đây chính là luận điểm Federline vin vào khi kể tội vợ cũ với truyền thông. Tuy nhiên, trong mắt công chúng, cơn nóng giận và lời quở trách các con của Spears bị tung lên chỉ là những biểu hiện hết sức bình thường của các vị phụ huynh. Cây bút Samantha Selinger-Morris của tờ The Sydney Morning Herald nhận xét trong một bài viết: "Britney Spears chỉ la mắng con mình. Nhưng những thất bại trong việc dạy con của các bậc cha mẹ có thể tệ hơn nhiều".

Hội "chị em bạn dì" thân thiết được Britney Spears mời tới lễ cưới của mình. Từ trái qua gồm Versace, Paris Hilton, Madona, Selena Gomez và Drew Barrymore

Dù vô hại với tiếng tăm và sự nghiệp của các nghệ sĩ, nhưng những ồn ào vừa qua của Johnny Depp và Britney Spears đã chứng minh một sự thật: chiến thắng pháp đình chỉ là một khoảnh khắc huy hoàng khi câu chuyện theo góc nhìn của họ giành được sự ủng hộ đông đảo hơn. Bởi dù đã thắng kiện, Johnny Depp vẫn phải bồi thường thiệt hại cho vợ cũ - tức anh không hoàn toàn vô tội trước cô. Dù Britney Spears đã thoát khỏi sự kiểm soát của bố, việc cô từng gặp vấn đề bất ổn về tâm lý là sự thật không thể thay đổi.

Bắt tay giải quyết các vấn đề của bản thân, thay đổi chính mình mới là điều mà các nghệ sĩ cần phải bắt tay thực hiện nếu muốn mở ra một chương mới trong cuộc đời. Kiện cáo có thể là lối thoát cuối cùng giúp họ thoát khỏi vũng lầy trước mắt. Nhưng chiến thằng từ phiên toà ấy mới chỉ là bước tiến đầu tiên trên con đường tìm lại cuộc sống yên ấm, cân bằng.

