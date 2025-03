Tinh thần “Shake It Off” của MALTO đã chinh phục Jang Won Young như thế nào?

Vì sao MALTO mạnh tay "bế" Jang Won Young về làm đại sứ?

Suốt hơn 1 tuần lễ ở bất cứ đâu từ Thread, Facebook đến TikTok thậm chí còn lan hẳn sang Weibo nước bạn, chủ đề Jang Won Young IVE hợp tác với MALTO, đồng hành cùng chiến dịch "Shake It Off" được bàn tán không ngớt, với hàng triệu lượt thảo luận. MALTO - Nhãn hàng F&B quốc dân của teen Việt lần đầu tiên có một idol Kpop gen 4 nổi tiếng toàn cầu trở thành đại sứ, thật sự đã gây ra cơn "địa chấn" trong giới trẻ Việt.

Jang Won Young là Đại sứ thương hiệu chính thức của MALTO Việt Nam

Jang Won Young, với visual sáng bừng và tài năng nổi bật, luôn là "nàng thơ" của các thương hiệu thời trang xa xỉ lẫn nhãn hàng hướng đến giới trẻ. Các nhãn hàng lựa chọn cô nàng cho vai trò Đại sứ thương hiệu bởi hình tượng tích cực cũng như sự phù hợp với tinh thần và ý nghĩa mà thương hiệu đó mong muốn truyền tải.

Jang Won Young - idol nổi tiếng kỹ tính và cầu toàn

Ra mắt từ năm 14 tuổi và những trải nghiệm cá nhân của Jang Won Young khiến cô nàng cực kỳ thấu hiểu những áp lực mà teen Việt đang phải đối mặt. Giới trẻ ngày nay đối diện với nhiều áp lực của thế hệ cũng như tâm sinh lý "tuổi teen": từ áp lực học tập, đến việc tự ti ngoại hình hay vấp váp trong tình yêu tuổi học trò, mâu thuẫn khi không tìm được sự thấu hiểu từ gia đình, hay mặc cảm vì "không có thành tích gì",... Vì vậy Jang Won Young luôn mong muốn giúp các bạn trẻ đang ở lứa tuổi teen đối diện và vượt qua những áp lực một cách tích cực và mạnh mẽ nhất.

Khi gặp được MALTO, cô nàng nhận ra sự đồng điệu trong thông điệp "Shake It Off" mà MALTO muốn gửi gắm và hệ tư tưởng "Lucky Vicky" của chính mình, cô nàng cho biết: "Tôi luôn nỗ lực để lan tỏa những hình ảnh cùng thông điệp tươi sáng, trở thành một người bạn đồng hành (chingu) của fan cũng như các bạn đang ở độ tuổi teen. Đây cũng điểm chung giữa tôi và MALTO". Có thể thấy, mối nhân duyên gặp nhau của Jang Won Young và MALTO đúng với câu nói "mây tầng nào gặp gió tầng ấy".

Hệ tư tưởng Shake It Off - lý do chính Jang Won Young đồng hành cùng MALTO

MALTO tái định vị với bộ sản phẩm mới độc đáo cùng một góc nhìn mới mẻ, kết nối chặt chẽ với giới trẻ hiện nay, nhất là teen với góc nhìn đa chiều và đời sống tinh thần đa dạng, luôn muốn chứng minh cá tính riêng và thế giới riêng.

Thông điệp "Shake It Off" từ MALTO như một tuyên ngôn mạnh mẽ gửi đến teen - ngay cả khi mọi việc không diễn ra như ý, bạn trẻ vẫn có thể chọn cách bước tiếp với một thái độ tích cực. "Shake It Off" giúp teen yêu quý bản thân hơn, để rũ bỏ những lo lắng, tiêu cực bằng nguồn năng lượng lạc quan, khi đó cuộc sống của teen sẽ tràn ngập niềm vui.

Jang Won Young đồng hành cùng MALTO lan tỏa tinh thần "Shake It Off" - Ông Bùi Hoàng Sang, tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế LOF, phát biểu trong buổi lễ công bố sản phẩm mới và đại sứ thương hiệu Jang Won Young

Có thể thấy, việc kết hợp cùng idol nổi tiếng thế giới như Jang Won Young thể hiện vị thế và tham vọng của MALTO - khát khao đưa hình ảnh và thương hiệu Việt Nam ra thế giới, tạo nên sức ảnh hưởng rộng khắp trên cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Những ngày qua, bộ đôi idol quốc tế Jang Won Young và thức uống biểu tượng dành cho teen Việt MALTO bắt tay trở thành "chingu" "phủ sóng" khắp nơi, từ online đến offline để lan tỏa tinh thần "Shake It Off" - shake mọi uể oải, chán nản và kể cả những hoài nghi về bản thân để tự tin tận hưởng cuộc sống.

MALTO cùng ""chingu" Jang Won Young mong muốn mang hình ảnh thương hiệu đến gần hơn với teen Việt

Mới đây nhất, MALTO đã tung ra brand film với sự xuất hiện của Đại sứ Jang Won Young cùng các teen Việt, gửi gắm thông điệp về sự tự tin và bản lĩnh của bạn trẻ trước những áp lực từ cuộc sống.