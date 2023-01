Tình duyên dàn "Sao nhập ngũ 2023": Người công khai hạnh phúc, người giấu nhẹm danh tính

Võ Hoàng Yến



Vừa qua, netizen Việt thi nhau chúc mừng khi Võ Hoàng Yến tiết lộ sẽ sớm kết hôn trong năm nay sau khi đã hẹn hò bạn trai được 4 năm.

Là người kín tiếng trong chuyện đời tư, Võ Hoàng Yến vẫn giữ kín dung mạo ông xã tương lai trước công chúng. Siêu mẫu từng cho biết do người yêu không hoạt động nghệ thuật nên muốn bảo vệ sự riêng tư của anh. Võ Hoàng Yến bật mí chồng tương lai hơn mình 12 tuổi, không phải đại gia mà chỉ là người kinh doanh, có cuộc sống bình yên, đơn giản ở Mỹ.

Chồng sắp cưới của Võ Hoàng Yến hơn cô 12 tuổi, là người đàn ông chín chắn, trưởng thành và khiến siêu mẫu "nể" vì tính nghiêm túc trong công việc - Ảnh: FBNV

Võ Hoàng Yến hay gọi yêu chồng sắp cưới là "anh tay xăm" - Ảnh: FBNV

Linh Ngọc Đàm

Dù ở Sao nhập ngũ 2023, Linh Ngọc Đàm được "đẩy thuyền" với đồng chí Tiến Anh - chiến sĩ dạy bơi cho nữ streamer trong tập đầu tiên. Thế nhưng ngoài đời, Linh Ngọc Đàm đã có bạn trai. "Nửa kia" của cô là chàng trai người Đài Loan. Kể từ khi công khai vào tháng 11/2022, cả hai thường xuyên sánh đôi, tương tác trên mạng xã hội, bày tỏ tình cảm ngọt ngào trước công chúng.

Bạn trai Linh Ngọc Đàm là người Đài Loan - Ảnh: Internet

Chân dung bạn trai Linh Ngọc Đàm - Ảnh: Instagram nhân vật

Nhã Phương

Nhã Phương từ lâu đã nổi tiếng là nữ nghệ sĩ được ông xã Trường Giang cưng chiều. Trong những sự kiện công khai sánh đôi, Trường Giang lúc nào cũng kè kè bên cạnh vợ. Dù bận rộn nhiều việc nhưng vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ, Trường Giang và Nhã Phương đều cố gắng sắp xếp thời gian đưa con gái 4 tuổi ra ngoài chơi. Hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Nhã Phương là "nóc nhà" trong gia đình" - Ảnh: Internet

Trường Giang - Nhã Phương là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả - Ảnh: Internet

Diễm My 9X

Cuối năm 2022, Diễm My 9X xác nhận được bạn trai doanh nhân cầu hôn. Theo nữ diễn viên chia sẻ, khoảnh khắc lãng mạn này được thực hiện ở khinh khí cầu. Trước khi về chung một nhà, Diễm My và bạn trai đã có 6 năm bên nhau. Cả hai bắt đầu mối quan hệ bằng việc yêu xa và đó cũng là thử thách cho tình cảm của đôi bên. Trong chặng đường yêu sau này, Diễm My và Vinh Nguyễn từng xảy ra rạn nứt nhưng sau đó tái hợp và chuẩn bị kết thúc tình yêu đẹp bằng cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Diễm My 9X được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu - Ảnh: FBNV

Nói về đám cưới, Diễm My từng tiết lộ: "Chúng tôi đang lo công việc và có kế hoạch riêng. Sắp tới, tôi còn tham gia một số dự án khác. Bố mẹ anh cũng hỏi chúng tôi về kế hoạch đám cưới nhưng cả hai muốn chuẩn bị kỹ càng. Việc kết hôn của chúng tôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi".

Trước khi chuẩn bị về chung một nhà, cả hai đã có 6 năm bên nhau - Ảnh: FBNV

Mai Âm Nhạc

Kể từ sau Rap Việt mùa 2, Mai Âm Nhạc và bạn trai B-Wine - thí sinh team Rhymastic đã không còn che giấu chuyện hẹn hò. Kể từ khi học trò Rhymastic bị phát hiện nhập hội "follow chỉ mình em", netizen đổ dồn nghi ngờ mối quan hệ giữa Mai Âm Nhạc và B-Wine trên mức bạn bè. Cả hai sau đó cũng chẳng ngần ngại công khai những khoảnh khắc tình cảm. Mai Âm Nhạc đăng story còn gọi B-Wine là "Bi bi", liên tục động viên bạn trai khi anh vào Chung kết.

Mai Âm Nhạc và B-Wine đã công khai hẹn hò - Ảnh: Instagram nhân vật

Thiên Ân

Là "em út" trong dàn cast năm nay, Thiên Ân vẫn chưa nghĩ đến chuyện tình yêu. Trong bài phỏng vấn sau khi trở về từ đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Grand International, Thiên Ân cho biết: "Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện có bạn trai mà muốn tập trung cho sự nghiệp. Tôi muốn phát triển công việc, học vấn đến một mức độ cao hơn rồi mới nghĩ đến tình cảm. Tôi không có mẫu bạn trai lý tưởng bởi bây giờ tôi chưa từng nghĩ về chuyện đó. Hiện tại tôi còn đương nhiệm nên phải cố gắng làm việc để xứng đáng với niềm tin mọi người dành cho tôi".

Thiên Ân vẫn chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò - Ảnh: Sao nhập ngũ

Trang Hý

Ở Sao nhập ngũ 2023, Trang Hý được xem là "truyền nhân" của Diệu Nhi 2 mùa trước cũng bởi nữ nghệ sĩ thường có những phát ngôn lầy lội khiến khán giả không thể nhịn cười. Trong phần giao lưu ngày đầu tiên, Trang Hý đã có màn giới thiệu ấn tượng, kỳ vọng trong chuyến đi này sẽ được "làm mai làm mối". Nữ diễn viên vừa tự giới thiệu bản thân "Có tình trạng hôn nhân bế tắc" đã ngay lập tức tìm được chàng chiến sĩ "hợp tuổi", khiến Võ Hoàng Yến phải lên tiếng yêu cầu cô em "Tém lại".

Trang Hý tiết lộ "tình trạng hôn nhân bế tắc": "Tôi mong trong chuyến đi này được làm mai làm mối, nói chung là có thể mở rộng những vòng có thể mở" - Ảnh: Sao nhập ngũ

Thùy Anh

Thùy Anh từng có khoảng thời gian hẹn hò Hoàng Gia Anh Vũ - thí sinh từng lọt vào top 11 Vietnam's Next Top Model 2015. Chuyện tình của cả hai cũng được gia đình ủng hộ nhưng sau cùng vẫn có cái kết "đường ai nấy đi". Nữ diễn viên cũng từng vướng tin đồn hẹn hò Karik vì khoảnh khắc đùa giỡn thân mật trong một trung tâm thương mại. Tuy nhiên, quản lý 2 bên đã phủ nhận tin đồn và cho biết cả hai chỉ hợp tác với nhau trong một dự án và dừng ở mối quan hệ đồng nghiệp. Đến nay, Thuỳ Anh vẫn khá kín tiếng trong chuyện đời tư.

Thùy Anh từng có khoảng thời gian hẹn hò Hoàng Gia Anh Vũ - Ảnh: Internet