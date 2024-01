Tình duyên của dàn nghệ sĩ Táo quân: Người U70 độc thân, người 2 lần đổ vỡ

Dù thành công trong sự nghiệp và được đông đảo khán giả yêu mến nhưng ít ai biết rằng, dàn nghệ sĩ Táo quân lại gặp nhiều lận đận, trắc trở trong chuyện tình duyên.

''Táo giao thông'' Chí Trung

NSƯT Chí Trung là một trong những gương mặt yêu thích của chương trình Táo quân nhiều năm qua. Đảm nhận nhiều vai diễn như Táo điện lực, Táo xã hội, Táo giao thông, Táo quan chức... Chí Trung đã mang đến nhiều tiếng cười cho người xem với lối diễn hài hước, duyên dáng.

Chia sẻ với phóng viên VTC News, NSƯT Chí Trung cho biết trong chương trình Táo quân 2024, anh sẽ không đóng vai Táo mà vào vai nhân vật mới.

NSƯT Chí Trung chia tay nghệ sĩ Ngọc Huyền sau 32 năm chung sống.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSƯT Chí Trung còn được biết đến với cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Ngọc Huyền. Tuy nhiên, cặp đôi đã chia tay trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của khán giả.

Chí Trung và Ngọc Huyền là mối tình đầu của nhau. Cặp đôi quen và yêu nhau khi cùng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Gắn bó khoảng 8 năm, cặp đôi nên duyên vợ chồng vào năm 1986. Suốt hơn 3 thập kỷ chung sống, cả hai có hai người con. Cuộc hôn nhân của Ngọc Huyền và Chí Trung từng được ví như "khuôn vàng thước ngọc" của giới nghệ sĩ phía Bắc.

Thế nhưng vào năm 2016, cả hai quyết định ly thân để nhìn lại về cuộc hôn nhân của mình. Không thể hàn gắn tình cảm vợ chồng nên cả hai đã quyết định dừng lại. Đến năm 2018, Chí Trung và Ngọc Huyền chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn.

NSƯT Chí Trung đang có cuộc sống mới hạnh phúc bên bạn gái là Á hậu doanh nhân Ý Lan.

Nói về lý do chia tay, Chí Trung từng chia sẻ: "Có lẽ, chúng tôi chia tay vì sự vô cảm đến dần dần sau quá trình sống quá dài với nhau, có thể là do sự gia trưởng của tôi lớn, có thể do tính lăng nhăng của tôi làm cho Ngọc Huyền không chịu nổi khi về già". Nam nghệ sĩ cho biết, kể từ khi chia tay 2 người khó làm bạn vì anh vẫn còn nhớ, còn thương vợ cũ.

Hiện tại, NSƯT Chí Trung đang có cuộc sống mới hạnh phúc bên bạn gái là Á hậu doanh nhân Ý Lan. Chí Trung cũng cho biết anh không có ý định tái hôn.

"Cô Đẩu" Công Lý

Trong dàn Táo, ''cô Đẩu'' Công Lý có cuộc sống tình cảm lận đận nhất dàn diễn viên Táo quân khi trải qua 2 lần hôn nhân đổ vỡ.

NSND Công Lý kết hôn lần đầu với bà xã Thục Khuê nhưng cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Vào những năm 90, nam nghệ sĩ kết hôn lần đầu với bà xã Thục Khuê, làm việc tại VTV. Cuộc hôn nhân đầu tiên này của Công Lý không trọn vẹn bởi cả 2 thường xuyên rơi vào tình trạng không hiểu nhau nên họ đã kết thúc trong lặng lẽ. Cả hai có một người con chung là bé Kiến.

Thục Khuê hiện đã có gia đình mới. Cô vẫn làm bạn với Công Lý, chăm sóc con gái chu đáo và có mối quan hệ tốt với bố mẹ của chồng cũ.

Năm 2004, Công Lý kết hôn với MC Thảo Vân. Sau 6 năm gắn bó, cả hai cũng ''đường ai nấy đi''.

Sau khi chia tay người vợ đầu tiên, năm 2004, Công Lý kết hôn với MC Thảo Vân. Cả hai có với nhau một cậu con trai. Tuy nhiên cuộc hôn nhân cũng chỉ kéo dài 6 năm. Đến năm 2010, cặp đôi quyết định chia tay trong sự tiếc nuối của công chúng.

Nói về lý do chia tay, Công Lý viết: "Không có một lý do nào hết, đến bây giờ tôi và Vân cũng không thể đưa ra được lý do vì sao chia tay". Dù ly hôn nhưng Công Lý và Thảo Vân vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, cùng nhau chăm sóc con trai.

Hiện tại, Công Lý đang sống hạnh phúc với người vợ kém 15 tuổi, tên Ngọc Hà. Cô là gương mặt khá quen thuộc với làng giải trí khi làm trong lĩnh vực truyền thông. Cả hai có 5 năm yêu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân vào đầu năm 2021. Ngọc Hà cũng giữ mối quan hệ rất tốt với hai vợ cũ của anh, thường xuyên ghi lại khoảnh khắc chung mỗi khi có dịp gặp gỡ.

Hiện "cô Đẩu" đang sống hạnh phúc với người vợ kém 15 tuổi, tên Ngọc Hà.

NSND Công Lý đổ bệnh vào tháng 7/2021 và phải nằm viện nhiều tháng. Kể từ khi ông xã đổ bệnh, Ngọc Hà luôn ở bên, tận tình chăm sóc và mong ông xã mau chóng bình phục và trở lại làm nghề.

Hiện tại, sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tín hiệu vui là anh đã trở lại sân khấu kịch và tham gia đóng vai nhỏ trên truyền hình.

"Táo xã hội" Tự Long

Giống như nhiều nghệ sĩ của chương trình Táo quân, Tự Long cũng khá kín tiếng về chuyện đời tư. Ít ai biết rằng trước khi đến với cuộc hôn nhân thứ hai, nam nghệ sĩ từng trải qua một lần đổ vỡ.

Năm 2015, Tự Long tổ chức đám cưới với người vợ thứ 2 tên Minh Nguyệt, kém 12 tuổi. Cô hiện là giảng viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. Sau 6 năm kết hôn cặp đôi đã có với nhau hai bé gái xinh xắn và một bé trai đáng yêu.

Sau 1 lần đổ vỡ, Tự Long tìm thấy hạnh phúc bên bà xã Minh Nguyệt.

Dù bận rộn với công việc ở nhà hát lẫn những show diễn từ truyền hình cho đến các tỉnh, Tự Long vẫn yên tâm vì đằng sau có hậu phương vững chắc là vợ. Minh Nguyệt được xem là người vợ đảm đang, chu toàn trong cuộc sống gia đình.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Tự Long từng thổ lộ: "Những gì đã qua thì không lấy lại được. Là người đàn ông càng không nên đổ lỗi, hờn trách hay tiếc nuối khi hôn nhân kết thúc. Người ta vẫn tin rằng, nỗi buồn qua đi thì niềm vui sẽ tới. Tôi cảm thấy vui khi sau những tháng ngày khó khăn trong cuộc sống đã tìm được bến đỗ cho mình".

"Nam Tào" Xuân Bắc

Xuân Bắc là nghệ sĩ Táo quân thoải mái trong việc chia sẻ khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ. Anh kết hôn với bà xã Hồng Nhung vào năm 2006, sau khi nên duyên qua chương trình Gala Cười với tiểu phẩm Tỏ tình qua điện thoại. Cặp đôi đã có 3 con trai thông minh, lém lỉnh.

Xuân Bắc và người vợ giảng viên đã có gần 2 thập kỷ bên nhau sau khi bén duyên qua chương trình Gala Cười

Sau khi kết hôn, vợ Xuân Bắc không theo đuổi nghiệp diễn mà làm công việc khác để có thời gian chăm sóc gia đình. Các con MC Xuân Bắc đều rất ngoan ngoãn, lễ phép.

Hai cậu con trai lớn từng xuất hiện trong chương trình Táo quân và nhận được phản hồi rất tích cực từ phía khán giả.

Hồng Nhung là hậu phương vững chắc đứng sau thành công của nghệ sĩ Xuân Bắc

Trong gần 2 thập kỷ xây dựng tổ ấm, cả hai vợ chồng đã dành nhiều tâm huyết và công sức để cùng vun vén gia đình hạnh phúc.

Nghệ sĩ Xuân Bắc cũng từng khẳng định, bà xã là người tạo cho anh nguồn năng lượng để xóa tan mọi mệt mỏi trong công việc và cuộc sống: "Dù có đi ra ngoài làm việc căng thẳng thế nào đi chăng nữa, khi về nhà thấy vợ mình cười là mọi mệt mỏi và phiền muộn đều tan biến hết".

"Táo kinh tế" Quang Thắng

"Táo kinh tế" Quang Thắng có cuộc hôn nhân viên mãn với bà xã kém 11 tuổi tên Cao Thanh Hảo. Cặp đôi kết hôn vào năm 2002 và có với nhau 3 người con: 2 gái, 1 trai.

Vợ "Táo Kinh tế" từng có thời gian công tác tại thư viện Hải Phòng nhưng sau khi sinh con trai út, cô quyết định ở nhà để lo việc nội trợ, quán xuyến gia đình.

NSƯT Quang Thắng và bà xã Thanh Hảo.

Vợ con Quang Thắng hiện sống ở Hải Phòng còn Quang Thắng đang sống một mình ở Hà Nội để thuận tiện cho công việc. Sống xa vợ con, Quang Thắng không ít lần cảm thấy buồn tủi, cô đơn. Nhiều năm nay, anh vẫn thường đi đi về về giữa Hà Nội và Hải Phòng. Bận đến mấy, anh cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để về với vợ con. Mỗi khi có thời gian rảnh dỗi, các con được nghỉ học, bà xã vẫn tranh thủ đưa các con lên thăm Quang Thắng.

Dù mỗi người một nơi thì vợ chồng Quang Thắng vẫn luôn tin tưởng, mặn nồng suốt hơn 20 năm qua. Bà xã cũng thấu hiểu và yên tâm khi chồng đi làm xa nhà.

Gia đình hạnh phúc của "Táo kinh tế" Quang Thắng.

Tâm sự về hôn nhân của mình, Quang Thắng nói: "Hơn 20 năm vợ chồng tôi vẫn đằm thắm. Đấy là may mắn, cũng là kết quả của sự vun vén đến từ cả hai phía. Chúng tôi sẵn sàng trao nhau sự tin tưởng và đôi lúc cũng tôn trọng sự riêng tư cá nhân mỗi người. Ngày lễ, tết, sinh nhật... dù bận rộn tôi cũng chẳng bao giờ quên quà cho cô ấy. Đổi lại, vợ cũng đồng hành và thấu hiểu cho cái nghề của tôi".

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh

Trong dàn nghệ sĩ Táo quân, chỉ có nghệ sĩ Quốc Khánh lựa chọn cuộc sống độc thân vui vẻ. Anh quan niệm hôn nhân là do duyên số. Anh tiết lộ từng có một mối tình và đã tính đến kết hôn nhưng rồi chuyện không thành.

Quốc Khánh nhìn nhận, nếu muốn lấy vợ cho xong anh cũng lấy được ngay. Nhưng hôn nhân giống như một vòng tròn, nhiều lúc anh cho một chân vào rồi lại rút ra, không dám tiến tới nữa bởi không muốn làm khổ người phụ nữ phải gắn bó cuộc đời với nghệ sĩ.

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh độc thân vui vẻ ở tuổi 61.

"Tôi nghĩ đơn giản thế này, người phụ nữ đến với mình mà không nhận được tình yêu, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mà đã làm vợ chồng, ăn đời ở kiếp với nhau chứ đâu phải chuyện ngày một, ngày hai, mà có thể bắt người ta phải chịu đựng mình cơ chứ", Quốc Khánh từng chia sẻ.

Quốc Khánh cho biết, khi còn sống, mẹ cũng có ý giục anh lấy vợ sinh con, nhưng sau hiểu tính và cách sống của con trai nên bà không giục nữa. Sau khi mẹ mất, Quốc Khánh trở nên trầm ngâm hơn trước. Nam nghệ sĩ cho biết cũng có giai đoạn chông chênh nhưng sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh được.

Quốc Khánh hiểu rằng ở tuổi xế chiều, sẽ có lúc cô đơn nhưng đến thời điểm hiện tại, anh vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân này bởi: "Mỗi người một suy nghĩ, tôi không phải chạy theo ai cả, mình cảm thấy cuộc sống của mình vui, thoải mái là được, không phải làm vừa lòng ai".