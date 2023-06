Tình bạn đặc biệt của "chị đại" Kim Hye Soo và Kim Go Eun

Trong showbiz Hàn Quốc, có nhiều tình bạn đẹp vượt khoảng cách tuổi tác và mối quan hệ của Kim Hye Soo - Kim Go Eun chính là tình bạn như thế. Dù cách nhau đến 20 tuổi nhưng 2 diễn viên nhanh chóng trở nên thân thiết khi đóng chung trong phim Coin Locker Girl (2015). Bên cạnh những lời khen "có cánh", cả 2 còn chụp 1 bộ ảnh tạp chí đầy ấn tượng.

Tình bạn đến từ 1 bộ phim

Kim Hye Soo và Kim Go Eun bắt đầu trở nên thân thiết trong quá trình quay phim Coin Locker Girl. Vì khoảng cách lên đến 20 tuổi, Kim Hye Soo và Kim Go Eun được vào vai mẹ con. Nhưng điều đó không hề trở thành rào cản hay khoảng cách giữa mối quan hệ của 2 diễn viên.

Trường quay Coin Locker Girl là nơi tình bạn của Kim Hye Soo và Kim Go Eun bắt đầu

Trong 1 cuộc phỏng vấn, "chị đại" màn ảnh xứ Kim chi đánh giá cao năng lực của Kim Go Eun: "Tôi vẫn luôn quan tâm đến nữ diễn viên Kim Go Eun. Tôi nghĩ rằng em ấy có nhiều tiềm năng và vẫn chưa được bộc lộ hết. Tôi tin tưởng em ấy sẽ trở thành diễn viên nổi bật giữa các bạn cùng trang lứa. Đặc biệt, Coin Locker Girl có thể là bước ngoặt sự nghiệp của Kim Go Eun".

Trong khi đó, Kim Go Eun cũng vô cùng hào hứng khi được làm việc với nữ diễn viên hàng đầu xứ Hàn. Trước đây, "tình màn ảnh của Lee Min Ho" từng chọn Kim Hye Soo là tiền bối mà cô muốn hợp tác nhất. Khi ước mơ thành sự thật, Kim Go Eun nói rằng cô cảm thấy giống như định mệnh. Trong suốt quá trình quay phim, Kim Hye Soo luôn quan tâm, chăm sóc và chỉ bảo cho Kim Go Eun: "Chị ấy theo dõi diễn xuất của tôi và tiếp cho tôi thêm sức mạnh tinh thần cũng như sự tự tin trên trường quay".

2 diễn viên dùng nhiều lời khen "có cánh" để nói về nhau

Bộ ảnh tạp chí "gây sốt"

Để quảng bá cho bộ phim Coin Locker Girl, 2 diễn viên đã chụp 1 bộ ảnh tạp chí gợi cảm đến mức "gây sốt". Dù Kim Hye Soo hơn Kim Go Eun đến 20 tuổi nhưng nhan sắc, thần thái quyến rũ của cô không hề bị đàn em lu mờ. Bộ ảnh này từng khiến netizen xứ Hàn bàn tán trong thời gian dài vì vừa có cảm giác mẹ con, vừa có cảm giác couple.

Trong bộ ảnh này, 2 diễn viên đã phô diễn vẻ đẹp sắc sảo và quyến rũ. Dù hơn Kim Go Eun đến 20 tuổi nhưng vẻ thu hút của Kim Hye Soo vẫn nổi bật và không bị đàn em lu mờ

Cả hai đã trở nên thân thiết sau khi đóng chung phim Coin Locker Girl

Nguồn: 1st Look, Naver