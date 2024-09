Tina Thảo Thi mách team Khói Lửa “bí kíp” chọn món ngon, quán đỉnh và nhất định phải làm điều này để nhân đôi vị ngon

Là sự trở lại ấn tượng của Here We Go, Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks - Hành trình trải nghiệm món ngon, quán đỉnh và những câu chuyện hay cùng Coca-Cola Foodmarks tập đầu tiên đã nhanh chóng chiếm trọn sự yêu thích của khán giả. Trong tập này, Tina Thảo Thi- host duyên dáng của Du Hí Quán Đỉnh cùng 3 "thực thần" sành ăn đã có một cuộc phiêu lưu thưởng thức món ngon thứ thiệt với bộ ba quán đỉnh team Khói Lửa: Cơm Gà Hải Nam (kiểu Singapore), Bún Thịt Nướng Hoàng Văn và Bún Chả Việt.

Tuy nhiên, điều làm nên sự đặc biệt của tập này không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu và thưởng thức các món ăn hấp dẫn, mà còn ở những "bí kíp" chọn món ngon, quán đỉnh mà Tina Thảo Thi chia sẻ. Nó không chỉ giúp nhân đôi vị ngon mà còn mang đến cho hội mê ăn uống trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn hơn.

Chọn "quán đỉnh" mang đậm dấu ấn thời gian

Một trong những bí kíp quan trọng mà Tina Thảo Thi gợi ý cho team mê ăn uống là nên lựa chọn các quán ăn lâu đời. Đây là những địa chỉ đã tồn tại qua thời gian, chứng minh được chất lượng món ăn và sự yêu mến của thực khách.

Những quán này không chỉ có hương vị tuyệt vời mà còn mang trong mình những câu chuyện hay. Cơm Gà Hải Nam (kiểu Singapore) đã tồn tại 30 năm, và vẫn giữ được sự yêu mến từ thực khách nhờ vào hương vị vừa quen vừa lạ. Món ăn này nổi bật với sự kết hợp hoàn hảo giữa gia vị và các nguyên liệu, tạo nên dư vị đặc trưng riêng biệt không giống ở bất cứ đâu.

Bún Thịt Nướng Hoàng Văn, mở cửa từ năm 2001, là điểm đến nổi tiếng với món bún thịt nướng chuẩn vị ngon, có thịt được ướp và nướng vàng đều, dai mềm vừa phải, chả giò giòn rụm, bún và rau sống luôn được dùng thêm miễn phí. Bún Chả Việt Cầu Giấy, dù là một quán mới nhưng lại mang trong mình công thức gia truyền lâu đời từ Ninh Bình. Món chả phên đặc sản tại đây nổi bật với hương vị đặc trưng, kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và sự đổi mới, tạo nên một món ăn đáng nhớ.

Săn "món ngon" nhờ vào nguyên liệu chất lượng

Bên cạnh đó, yếu tố tạo nên một món ăn ngon chính là nguyên liệu. Các quán đỉnh mà Tina giới thiệu đều sử dụng những nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng món ăn. Điển hình là trải nghiệm tại quán Cơm Gà Hải Nam (kiểu Singapore), chủ của hàng ăn nức tiếng Sài Thành chia sẻ một trong những yếu tố tạo nên món cơm chiên Dương Châu thơm ngon, chất lượng chính là ở hạt gạo. Theo đó, loại gạo dùng để làm cơm chiên cần đảm bảo độ dẻo thơm và vẫn giữ được độ tơi, giòn còn gạo làm nên món cơm gà lại cần dẻo, thơm và cơm không dễ bị khô khi để nguội.

Cũng giống như Cơm Gà Hải Nam (kiểu Singapore), tại quán Bún Thịt Nướng Hoàng Văn mọi nguyên liệu chính trong món bún thịt nướng đều được chủ quán tự tay chuẩn bị và chế biến theo công thức riêng. Từ cuốn nem sao cho thơm giòn, thịt nướng đều vị không bị cháy xém, đặc biệt rau sống tại quán luôn được nhập tươi mỗi ngày từ vườn rau hữu cơ ở Đà Lạt. Còn tại Hà Nội, Bún Chả Việt nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều thực khách nhờ vào món chả phên đặc sản Ninh Bình. Điều làm nên sự độc đáo và khác biệt của quán ăn này chính là việc áp dụng công nghệ nướng tiên tiến. Nhờ vào những máy nướng hiện đại, quán có thể cho ra những miếng thịt nướng chín tới, không bị cháy khét, mà vẫn giữ được độ mềm, thơm và hương vị đặc trưng.

Coca-Cola mát lạnh giúp món ăn thêm tròn vị

Trong hành trình ẩm thực của mình, ngoài việc chia sẻ những yếu tố quan trọng để lựa chọn được quán đỉnh và món ngon, Tina Thảo Thi còn chia sẻ cả bí quyết đặc biệt để tăng hương vị khi thưởng thức món ăn, đó chính là kết hợp cùng Coca-Cola mát lạnh.

Theo Tina, vừa ăn vừa uống Coca-Cola không chỉ đơn giản là để giải khát mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc làm nổi bật hương vị của món ăn. Coca-Cola mát lạnh đem đến cảm giác sảng khoái, giúp bạn thưởng thức các món ngon Khói Lửa đậm đà, tròn vị mà không lo ngán. Học hỏi từ Tina Thảo Thi, bạn có thể thử áp dụng bí kíp này khi ăn để mỗi bữa ăn là một hành trình trải nghiệm ẩm thực đầy ngon lành, hấp dẫn.