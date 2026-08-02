Tin vui: Ngay ngày mai, hơn 20.000 người lao động trên cả nước được giảm giá 1 dịch vụ

Dịch vụ đang được nhắc tới là dịch vụ gì, những ai thuộc diện sẽ được giảm tiền?

Theo thông tin do Chi nhánh Vận tải Đường sắt Hà Nội đăng tải, từ ngày 3/8, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt áp dụng chính sách ưu đãi giá vé dành riêng cho cán bộ, công nhân viên trong ngành.

Mức giảm được công bố dao động từ 30% đến 50%, thực hiện theo quy định của từng đơn vị. Điều này đồng nghĩa tỷ lệ giảm thực tế của người lao động có thể khác nhau, tùy nơi công tác, đối tượng và thể lệ cụ thể được áp dụng.

Đây là chương trình dành cho người lao động ngành đường sắt, không phải đợt giảm giá 30%–50% áp dụng đại trà cho tất cả hành khách. Người dân có nhu cầu mua vé tàu vẫn áp dụng biểu giá và các chương trình ưu đãi dành cho hành khách thông thường tại từng thời điểm.

Ảnh minh họa

Đơn vị triển khai chính sách là Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt. Doanh nghiệp này chính thức hoạt động từ ngày 1/11/2024, trên cơ sở hợp nhất Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, theo phương án cơ cấu lại doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Gần 23.700 lao động có thể thuộc phạm vi áp dụng

Theo số liệu được công bố tại Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ XVII, tính đến ngày 30/9/2025, toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có 23.676 lao động, giảm 666 người so với năm 2022.

Trong số này có 23.453 đoàn viên công đoàn, chiếm 99,13% tổng số lao động. Phần lớn nhân sự của ngành là công nhân kỹ thuật, làm việc tại các đơn vị quản lý hạ tầng, vận tải, nhà ga, đầu máy, toa xe và những bộ phận phục vụ trực tiếp hoạt động chạy tàu.

Như vậy, chính sách giảm giá vé mới có thể hướng tới một lực lượng gần 23.700 người trên cả nước. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định toàn bộ số lao động nói trên đều đương nhiên được giảm giá vé ngay từ ngày 3/8.

Ảnh VNR

Thông báo công khai hiện mới xác định nhóm hưởng ưu đãi là cán bộ, công nhân viên trong ngành và nêu mức giảm thực hiện theo quy định của từng đơn vị. Danh sách đơn vị tham gia, loại hợp đồng lao động, giấy tờ cần xuất trình, tuyến tàu, loại chỗ và thời gian kết thúc chương trình chưa được công bố đầy đủ.

Người lao động cũng cần kiểm tra xem chính sách có áp dụng cho vợ, chồng, con hoặc người thân hay không. Các quy định của những chương trình ưu đãi trước đây không nên được mặc định áp dụng cho chương trình bắt đầu từ ngày 3/8.

Trước khi đặt vé, cán bộ, công nhân viên nên liên hệ công đoàn, bộ phận tổ chức – nhân sự hoặc đầu mối phụ trách tại nơi làm việc để xác nhận mức giảm. Những thông tin cần hỏi rõ gồm hành trình được áp dụng, loại ghế hoặc giường nằm, giấy tờ chứng minh đang công tác trong ngành và điều kiện đổi, trả vé.

Có thể tiết kiệm đáng kể khi đi du lịch bằng tàu

Chính sách được triển khai trong thời gian nhu cầu du lịch hè vẫn ở mức cao. Với những chuyến đi gia đình, mức giảm từ 30% đến 50% có thể giúp người lao động tiết kiệm đáng kể, đặc biệt khi lựa chọn vé giường nằm hoặc hành trình dài.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Một trong những tuyến phù hợp cho chuyến đi ngắn là Hà Nội – Hải Phòng. Tuyến này được nhiều người lựa chọn để trải nghiệm food tour trong ngày. Riêng 5 tháng đầu năm 2023, ngành đường sắt từng ghi nhận hơn 545.000 lượt khách trên tuyến, bằng 150% cùng kỳ năm trước.

Hành trình Hà Nội – Lào Cai là lựa chọn quen thuộc đối với khách muốn tiếp tục di chuyển đến Sa Pa. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đang phát triển sản phẩm tàu du lịch cao cấp trên tuyến này, hướng tới việc đưa vào khai thác trong năm 2026.

Tại miền Trung, tàu Huế – Đà Nẵng thu hút du khách nhờ đi qua đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô. Sau hai năm vận hành, đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung” đã phục vụ hơn 440.000 lượt hành khách trên hơn 2.800 chuyến, đồng thời liên kết với trên 140 đơn vị lữ hành tại Huế và Đà Nẵng.

Ở phía Nam, các chặng TP.HCM – Nha Trang và TP.HCM – Phan Thiết thường được tăng chuyến vào dịp lễ để đáp ứng nhu cầu nghỉ biển. Ngành đường sắt cũng đang giảm giá một số tàu SNT trên tuyến Sài Gòn – Nha Trang trong chương trình kích cầu du lịch hè năm 2026.

Ảnh Lữ hành Việt Nam

Trong bối cảnh chi phí đi lại chiếm phần không nhỏ trong ngân sách của một chuyến du lịch, mức giảm lên tới 50% là quyền lợi đáng chú ý đối với người lao động ngành đường sắt. Dù vậy, mỗi người cần xác nhận trực tiếp với đơn vị công tác trước khi mua vé để biết mình có thuộc đối tượng áp dụng và được hưởng mức giảm cụ thể nào.