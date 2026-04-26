Tin vui cho người mua xe máy Honda

Honda Việt Nam vừa chính thức mở rộng chương trình thu cũ đổi mới phương tiện. Thay vì chỉ áp dụng tại hệ thống đại lý HEAD như trước đây, hoạt động này bắt đầu được đưa đến trực tiếp các khu công nghiệp trên toàn quốc nhằm hỗ trợ người lao động có nhu cầu nâng cấp xe. Sự kiện đầu tiên trong chuỗi chương trình diễn ra tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, tỉnh Tây Ninh, với sự phối hợp tổ chức của Liên đoàn lao động tỉnh.

Tại các sự kiện ở khu công nghiệp, những người có nhu cầu đổi xe sẽ được đội ngũ kỹ thuật viên của hãng kiểm tra xe miễn phí dựa trên quy trình 10 bước tiêu chuẩn. Sau khi đánh giá tình trạng thực tế của phương tiện, đại lý sẽ đưa ra mức giá thu mua lại chiếc xe cũ. Toàn bộ xe cũ sau khi thu hồi sẽ được đưa đi bảo dưỡng, sửa chữa đạt chuẩn trước khi phân phối lại thông qua các kênh bán hàng ở địa phương.

Ảnh: Honda Việt Nam

Khi đồng ý bán lại xe cũ và mua xe mới ngay tại sự kiện, người dùng sẽ nhận được một khoản hỗ trợ trừ trực tiếp vào giá bán. Cụ thể, mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng đối với nhóm khách hàng chọn mua các dòng xe tay ga và xe côn tay Winner. Đối với những người chọn mua xe số hoặc mẫu xe máy điện ICON e:, mức giảm giá sẽ là 1 triệu đồng, đi kèm với một số quà tặng. Ngoài ra, khuôn viên sự kiện cũng bố trí các khu vực để người dùng lái thử xe mới, tham gia đào tạo kỹ năng lái xe an toàn và bốc thăm may mắn.

Đại diện Honda Việt Nam cho biết, chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho người dùng chuyển đổi từ các phương tiện đã cũ, xuống cấp sang những dòng xe mới đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ giúp người lao động tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm thiểu chi phí bảo dưỡng dài hạn và đảm bảo an toàn hơn trong quá trình di chuyển hàng ngày.