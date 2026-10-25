Tin vui cho người đang dùng điện thoại Samsung Galaxy

Người dùng nhiều dùng Samsung Galaxy sắp đón nhận một tin vui đáng chú ý.

Samsung đã công bố danh sách các mẫu điện thoại và máy tính bảng Galaxy dự kiến được nâng cấp lên giao diện One UI 9 dựa trên Android 17. Danh sách bao gồm nhiều thiết bị thuộc dòng Galaxy S, Galaxy Z và Galaxy A, trong đó có cả những mẫu máy tầm trung.

Danh sách được Samsung công bố tại Nhật Bản, kèm theo lộ trình triển khai dự kiến trong những tháng cuối năm 2026. Mặc dù danh sách ban đầu được công bố tại thị trường Nhật, danh mục sản phẩm này dự kiến sẽ áp dụng tương tự cho các thị trường quốc tế.

(Ảnh: PhoneArena)

Theo danh sách được công bố, các thiết bị Galaxy dự kiến nhận One UI 9 gồm:

- Galaxy S: Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, Galaxy S25, S25 Ultra, Galaxy S24, S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23 và S23 Ultra.

- Galaxy Z: Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5 và Z Flip 5.

- Galaxy A: Galaxy A57, A55, A54, A36 và A25.

Đáng chú ý, Galaxy S25+ và Galaxy S24+ chưa xuất hiện trong danh sách ban đầu. Tuy nhiên, điều này chưa đồng nghĩa hai mẫu máy sẽ không được cập nhật trong tương lai, bởi Samsung có thể tiếp tục điều chỉnh và bổ sung danh sách trong các thông báo tiếp theo.

Theo thông tin được dẫn lại, Samsung dự kiến triển khai One UI 9 tại Nhật Bản trong tháng 10 và tháng 11/2026 đối với các thiết bị nằm trong danh sách. Trong khi đó, các thị trường quốc tế và nhóm thiết bị phổ thông có thể nhận bản cập nhật trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027.

Thời điểm phát hành thực tế có thể khác nhau tùy theo thị trường, mẫu máy và tiến độ triển khai phần mềm của Samsung. Do đó, người dùng cần phân biệt giữa danh sách thiết bị dự kiến được hỗ trợ và lịch cập nhật chính thức áp dụng tại từng quốc gia.

One UI 9 là phiên bản giao diện được xây dựng trên nền tảng Android 17. Việc mở rộng cập nhật cho nhiều thế hệ Galaxy sẽ giúp các thiết bị cũ hơn tiếp tục được tiếp cận những thay đổi về phần mềm, bên cạnh các mẫu máy mới.

Theo 9to5Google