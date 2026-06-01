Tin vui cho người có BHYT

Bắt đầu từ ngày 1/7, hàng triệu người dân tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ chính thức được đón nhận hàng loạt chính sách mới về chi trả viện phí.

Theo quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Đi kèm với sự thay đổi này, hạn mức chi trả của quỹ BHYT cũng được nâng lên đáng kể. Cụ thể, người tham gia BHYT sẽ được quỹ bảo hiểm chi trả 100% chi phí nếu tổng số tiền cho một lần khám bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương với 379.500 đồng.

Sự thay đổi này được đánh giá là một tin cực vui, tạo điều kiện thuận lợi để hàng triệu người dân có thể an tâm đến các cơ sở y tế tuyến dưới thăm khám các bệnh lý thông thường mà không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng lưu ý rằng đối với các trường hợp hóa đơn vượt quá mức 379.500 đồng, người bệnh sẽ không được miễn phí toàn bộ mà phải thực hiện đồng chi trả. Tỉ lệ đồng chi trả này sẽ phụ thuộc vào mức hưởng BHYT mà bệnh nhân đang có, thường là 50%, 80% hoặc 95% theo quy định khám đúng tuyến hay trái tuyến hiện hành.

Bên cạnh việc tăng hạn mức chi trả cho các hóa đơn nhỏ, chính sách mới còn mang đến một điểm sáng đáng chú ý khác là mở rộng quyền lợi cho những người tự đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng tuyến. Khác với trước đây khi nhiều trường hợp tự ý đi khám trái tuyến không được hỗ trợ, giờ đây quỹ BHYT sẽ thanh toán 50% mức hưởng cho bệnh nhân khám ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và chuyên sâu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thêm vào đó, cơ quan bảo hiểm cũng đã xây dựng quy trình rõ ràng để hoàn trả tiền trực tiếp cho những tình huống đặc thù. Điều này áp dụng cho những người dân buộc phải điều trị nội trú tại các bệnh viện chuyên sâu nhưng cơ sở này chưa ký hợp đồng bảo hiểm y tế hoặc chưa kịp hoàn tất các thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người bệnh trong những tình huống cấp bách.

Những người đã kiên trì tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên sẽ là nhóm đối tượng được hưởng lợi ích rất lớn từ lần điều chỉnh chính sách này. Thông thường, khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, nhóm người bệnh này vẫn phải tự bỏ tiền túi để chi trả 20% hóa đơn viện phí. Thế nhưng từ ngày 1/7, nếu tổng số tiền đồng chi trả 20% này cộng dồn trong năm vượt qua ngưỡng 15,18 triệu đồng, người bệnh sẽ được cấp giấy chứng nhận miễn hoàn toàn phần 20% đó cho tất cả các lần điều trị tiếp theo cho đến hết năm dương lịch.

Không dừng lại ở đó, đối với những bệnh nhân mắc bệnh nặng, cần phải can thiệp bằng các phương pháp kỹ thuật cao, quỹ bảo hiểm đã quyết định nâng mức thanh toán tối đa cho các thiết bị y tế lên 113,85 triệu đồng cho mỗi lần thực hiện. Mức hỗ trợ này đã tăng thêm hơn 8,5 triệu đồng so với quy định cũ, trở thành một chiếc phao cứu sinh thực sự, giúp các gia đình vơi bớt đi nỗi lo chi phí khổng lồ khi người thân không may mắc bệnh hiểm nghèo.