Tin tưởng thuốc nam, người phụ nữ nhập viện vì áp xe tuyến giáp

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, nơi này vừa tiếp nhận bệnh nhân tên Trần Thị T. (sinh năm 1982 ở thị trấn Óc Eo, An Giang) vào viện vì có một khối bướu rất to sưng đau vùng trước cổ.

Khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết cô phát hiện có bướu nhỏ sờ cộm trước cổ khoảng 1 tháng trước khi nhập viện nhưng không đi khám tại các cơ sở y tế mà tự bốc thuốc nam về uống và đắp vào cổ liên tục hơn 2 tuần. Đến khi không thấy bướu giảm mà lại tăng nhanh về kích thước, cảm giác đau kèm theo sốt nên mới ngưng đắp thuốc và tới viện thăm khám.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc áp xe tuyến giáp, đây là bệnh lí ít gặp tại tuyến giáp. Bệnh có thể xuất hiện trên một tuyến giáp bình thường hoặc có bướu tuyến giáp trước đó. Đặc biệt, một trong những nguyên nhân thúc đẩy căn bệnh này phát triển là đắp các loại thuốc không rõ nguồn gốc và tác dụng dược lý, gây nên những tổn thương viêm sau đó hóa áp xe cho tuyến giáp.

Được biết, sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, chức năng tuyến giáp ổn định.

Từ trường hợp nói trên, BS. Dương Văn Ninh, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cảnh báo: “Chúng ta thấy rằng việc bệnh nhân đi khám bốc thuốc không rõ nguồn gốc trong khi chưa rõ bệnh, đắp thuốc trong thời gian dài gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không kịp điều trị sẽ để lại di chứng, hậu quả nặng nề về sau. Y học dân tộc hay y học hiện đại đều sẽ đạt hiệu quả cao trong điều trị khi chúng ta biết rõ về bệnh sinh và sử dụng đúng thuốc, đúng mục đích, bởi vì tất cả các loại thuốc đều là con dao hai lưỡi”.