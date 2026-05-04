Tin nhắn gây mất tiền người dùng iPhone nên xóa ngay khi nhận

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tin nhắn lừa đảo mới, trong đó kẻ gian giả danh cơ quan chức năng gửi thông báo vi phạm giao thông nhằm chiếm đoạt thông tin và tài sản của người dùng.

Theo ghi nhận từ FTC và thông tin đăng tải trên Forbes, số lượng báo cáo liên quan đến hình thức lừa đảo này đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Kịch bản thường được thiết kế đơn giản nhưng đánh trúng tâm lý lo lắng của người nhận.

Cụ thể, tin nhắn thường kèm hình ảnh giống thông báo chính thức, hiển thị biểu tượng cơ quan nhà nước, số hồ sơ và thời gian ra tòa giả mạo. Người nhận được yêu cầu lựa chọn: Hoặc tham gia phiên tòa theo lịch hẹn, hoặc quét mã QR để nộp phạt ngay lập tức.

Lợi dụng tâm lý ngại rắc rối, nhiều người chọn cách quét mã QR. Tuy nhiên, hành động này có thể dẫn đến các trang web giả mạo, nơi yêu cầu nhập thông tin cá nhân, dữ liệu thẻ tín dụng hoặc các thông tin nhạy cảm khác. FTC cũng cảnh báo nguy cơ mã độc được cài vào thiết bị, từ đó kiểm soát điện thoại và đánh cắp tiền.

Các tin nhắn lừa đảo thường sử dụng những cụm từ mang tính thúc ép như “thông báo cuối cùng”, “nộp phạt ngay” hoặc “sắp bị cưỡng chế” để buộc người nhận hành động nhanh.

Tại Việt Nam, chiêu thức tương tự cũng xuất hiện dưới dạng thông báo “phạt nguội”. Nội dung thường đi kèm liên kết yêu cầu kiểm tra vi phạm hoặc thanh toán trực tuyến, đồng thời đe dọa tăng mức phạt, giữ giấy tờ hoặc ảnh hưởng đến đăng kiểm nếu không xử lý kịp thời.

Khi truy cập các liên kết này, người dùng có thể bị dẫn đến website giả mạo, yêu cầu cung cấp thông tin như biển số xe, họ tên, số căn cước, số điện thoại, thông tin ngân hàng hoặc mã OTP. Một số trường hợp còn yêu cầu tải ứng dụng để “xác minh”, qua đó chiếm quyền truy cập vào tin nhắn, danh bạ hoặc thiết bị.

Các dấu hiệu nhận biết phổ biến gồm: tin nhắn được gửi từ số điện thoại cá nhân, liên kết có tên miền bất thường, nội dung sai chính tả hoặc tạo áp lực xử lý gấp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không phản hồi, không nhấp vào liên kết, không quét mã QR và nên xóa ngay các tin nhắn nghi ngờ. Khi cần kiểm tra vi phạm giao thông, người dùng nên truy cập các kênh chính thống hoặc ứng dụng chính thức.

Trong trường hợp đã cung cấp thông tin hoặc thực hiện giao dịch, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa thẻ, thay đổi mật khẩu các tài khoản liên quan và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ.

