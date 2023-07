Tin mới vụ thanh niên 16 tuổi lái xe phân khối lớn tông thai phụ tử vong

Ngày 5/7, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Đại lộ Đông Tây (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), khiến một thiếu niên và thai phụ tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột đang xác minh theo quy định. Hiện, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin tài liệu, lấy lời khai những người liên quan.

Theo lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, vụ việc đang trong quá trình xác minh, nếu có dấu hiệu tội phạm, đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án theo quy định. Khi có kết luận cuối cùng, công an sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước đó, một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin ông Phạm Văn L. - bố của thanh niên Phạm Nguyên C. (tài xế xe phân khối lớn, đã tử vong sau vụ tai nạn) khai nhận khi làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, ngày 2/7 khi vợ chồng ông đi vắng và để mô tô ở nhà thì C. tự ý lấy sử dụng tham gia giao thông. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết vụ việc đang điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin liên quan.

Về thông tin thai phụ lưu thông ngược chiều, một cán bộ Cảnh sát giao thông TP Buôn Ma Thuột cho hay, Đại lộ Đông Tây đang thi công, chưa bàn giao chính thức. Do đó, khu vực này vẫn là công trường, khó có căn cứ xác định cùng chiều hay ngược chiều theo Luật giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong