Tin mới vụ gần 100 cảnh sát đồng loạt khám xét nơi ở, bắt Nguyễn Duy Khanh và 11 người khác

Triệt phá đường dây cá độ "khủng", tinh vi, khép kín trong 6 tháng

Trước chiến công xuất sắc về triệt xóa ổ cá độ bóng đá 2.000 tỷ đồng trong vòng 6 tháng, hôm qua (19/11), lãnh đạo địa phương đã biểu dương, khen thưởng lực lượng Công an Đà Nẵng chủ trì và các đơn vị tham gia phá án.

Thay mặt lãnh đạo quận Hải Châu, Bí thư Quận ủy Cao Thị Huyền Trân đã biểu dương và ghi nhận tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm của các lực lượng tham gia, bao gồm Công an quận Hải Châu, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng và Viện Kiểm sát nhân dân quận.

Bí thư Quận ủy nhấn mạnh rằng, tội phạm cờ bạc không chỉ gây tổn hại cho nhiều gia đình mà còn để lại những hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Việc triệt phá đường dây cá độ này, đặc biệt trong thời điểm cận Tết Nguyên đán 2025 đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bị bắt giữ.

Trước đó, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng phát hiện đường dây cá độ bóng đá hoạt động quy mô liên tỉnh, khép kín, tinh vi. Điều hành đường dây này do các đối tượng giang hồ, hình sự cộm cán có nhiều tiền án tiền sự tại Đà Nẵng và TP HCM thực hiện.

Qua quá trình điều tra, ngày 16/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng cùng Công an quận, Viện KSND Quận Hải Châu và Công an TP HCM với gần 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm 12 tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét chỗ ở của 12 đối tượng tại Đà Nẵng và TP HCM.

Đường dây này được tổ chức chặt chẽ, sử dụng nhiều “chân rết” để lôi kéo người chơi, với số tiền cá cược lên đến hàng tỷ đồng.

Công an xác định đối tượng điều hành ổ bạc là Nguyễn Duy Khanh (45 tuổi, ngụ tại Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu).

Thủ đoạn của "ông trùm" Nguyễn Duy Khanh

Qua đấu tranh, xác định khoảng tháng 5/2024, do có nhu cầu kiếm tiền bằng hình thức tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng nên Nguyễn Duy Khanh đã liên hệ với một người tên Tèo (chưa rõ nhân thân lai lịch) để lấy 1 tài khoản cấp siêu tổng Super Master trên nhà cái www.bong88... với hạn mức là 900.000 yen.

Sau đó người này móc nối với nhiều đối tượng khác hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng.

Khanh chia tài khoản này thành nhiều trang mạng tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (member) để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao ở các giải bóng đá EURO 2024, Copa America 2024…

Từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt, xác định các đường dây này đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền khoảng 2.000 tỉ đồng. Trong đó, chỉ riêng trong thời điểm diễn ra EURO 2024, nhóm trên đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền hơn 150 tỉ đồng.

Tang vật, tài liệu mà công an thu giữ gồm hàng chục thiết bị điện tử, hơn 10.000 trang tài liệu liên quan cùng nhiều tang vật khác...

Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Duy Khanh (áo trắng).

Ngoài ra, trong quá trình bắt giữ, khám xét, Cơ quan Công an cũng đã phát hiện, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với đối tượng Nguyễn Duy Khanh.

Hiện, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây trên.

Theo quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, việc tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Mức phạt tù nặng nhất từ 5-10 năm áp dụng cho các trường hợp tổ chức đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, sử dụng công nghệ thông tin hoặc tái phạm nguy hiểm.