Hà Nội: Tài khoản ngân hàng nhận 600 triệu 2 lần liên tiếp không rõ nguồn gốc, chủ chuỗi café lo tống tiền lừa đảo, lập tức báo công an

Chiều ngày 19/11/2024, tài khoản ngân hàng của bà Đàm Thị Thanh (Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ nhận được khoản tiền 450 triệu đồng và 150 triệu đồng liên tiếp. Tổng số tiền nhận được là 600 triệu đồng.

Sau khi kiểm tra nội dung ghi chú chuyển khoản cũng như rà soát thông tin giao dịch mua bán liên quan đến cửa hàng của mình, bà Thanh xác định: Đây là số tiền chuyển từ người không quen biết.

Bà Đàm Thị Thanh (bên phải) và chị Phạm Thị Sâm tại cơ quan công an.

Vì nghi ngờ đây có thể là thủ đoạn của đối tượng lừa đảo tống tiền nên bà Thanh đã đến cơ quan công an để trình báo và xác minh thông tin làm rõ.

Sau quá trình xác minh giao dịch, người chuyển tiền nhầm là chị Phạm Thị Sâm (Hoài Đức, Hà Nội). Theo chia sẻ của người phụ nữ này, chị đang thực hiện giao dịch mua bán chung cư với khách hàng. Trong quá trình chuyển khoản, chị Sâm nhập sai ký tự tên của người thụ hưởng dẫn tới sự vụ chuyển nhầm tiền. Giao dịch chuyển khoản 600 triệu đồng được tách thành 2 lần.

Giao dịch chuyển tiền của chị Sâm.

Lo lắng vì số tiền không hề nhỏ, chị Sâm thông báo với ngân hàng thụ hưởng. Qua quá trình kết nối, chị Sâm liên hệ với bà Thanh. Hai bên cũng thực hiện đối chiếu xác nhận thông tin tại cơ quan công an. Lực lượng chức năng cũng đã hướng dẫn hai bên hoàn thiện các thủ tục cần thiết để nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, đảm bảo quyền lợi của chị một cách nhanh chóng và đúng quy định của pháp luật.

"Khi biết chuyển nhầm, tôi rất lo lắng vì số tiền đó đối với bản thân tôi rất lớn. May mắn, tôi gặp được cô Thanh. Nhờ cô mà tôi nhận được số tiền chuyển nhầm nhanh chóng. Tôi có món quà gửi cảm ơn cô nhưng cô nhất định không lấy cám ơn", chị Sâm cho biết.

Thời gian vừa qua, không ít vụ việc chuyển nhầm tiền xảy ra. Mới đây, theo Công an tỉnh Lạng Sơn, bà Nguyễn Thị Thúy Hà (trú tại TP. Lạng Sơn) bất ngờ nhận được số tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, lập tức trình báo đến cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với đơn vị ngân hàng liên quan xác minh nguồn gốc giao dịch. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn, chị Bùi Thị Hoan (trú tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)- người thực hiện chuyển nhầm tiền vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Thúy Hà đã nhận lại số tiền 479 triệu đồng.