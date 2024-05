Tin kẻ mạo danh công an trên tính năng hẹn hò của Facebook, người phụ nữ bị lừa hơn 200 triệu đồng

Mạo danh công an lừa đảo hơn 200 triệu đồng qua tính năng hẹn hò của Facebook

Ngày 1/5, Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang (SN 1990, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mạo danh công an nhân nhân để tạo lòng tin.

Theo đó, đối tượng hành nghề sửa chữa điện máy và đang gặp những khó khăn về tài chính. Cuối năm 2022, nhằm tạo thuận lợi cho việc làm quen rồi chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin, Quang đã đặt mua trang phục công an nhân dân, còng số 8... trên qua mạng xã hội. Sau đó, Quang đã sử dụng chức năng hẹn hò của mạng xã hội Facebook để làm quen với nhiều phụ nữ, trong đó có chị N.T.N.H (ngụ TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Khi làm quen, Quang sử dụng thông tin giả là Nguyễn Đình Chung đang công tác tại phòng ma túy thuộc Công an TP Hà Nội.

Một thời gian, chị H. đồng ý làm quen và nảy sinh tình cảm. Từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2024, Quang thường xuyên đưa ra nhiều thông tin như bản thân phải đi công tác vùng sâu, biên giới nguy hiểm, cần tiền đóng thuế đất, cần tiền để bồi thường thiệt hại và sửa chữa xe do bị tai nạn trong quá trình đi công tác, cần tiền để xin chuyển công tác từ lĩnh vực ma túy về lĩnh vực kinh tế để thuận tiện cho việc kết hôn.



Từ đó, đối tượng tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản của chị H. tổng cộng hơn 242 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến tháng 4, chị H. phát hiện Quang không phải là cảnh sát nên đã tố cáo đến công an địa phương.

Ảnh: Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT)

Trước thông tin trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân cần tuyệt đối cẩn trọng khi có những đối tượng lạ làm quen trên nền tảng mạng xã hội hay những ứng dụng hẹn hò online. Người dân không nên tuyệt đối tin tưởng những đối tượng lạ trên mạng, cần xác minh rõ danh tính đối tượng; không nghe theo những lời dụ dỗ đầu tư tài chính hay giao dịch vay mượn tiền với đối tượng trên mạng xã hội. Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để tránh bị đánh cắp phục vụ cho những mục đích phạm pháp.

Khi gặp những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an; cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, giải quyết.

Giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) vừa qua đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết Thủ đô để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng đã bàn nhau và mua nhiều số tài khoản của các ngân hàng khác nhau mang tên Lê Thị Thùy Trang, các bộ máy tính, cục phát Wi-Fi để kết nối mạng, máy in màu, con dấu tròn màu đỏ có nội dung ‘Xổ số kiến thiết miền Bắc’ và dấu tên kiểm soát viên Lê Thị Thùy Trang.

Ảnh: Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT)

Qua Facebook và Zalo, các đối tượng giới thiệu mình là nhân viên công ty xổ số kiến thiết Thủ đô và cam kết cung cấp số lô, số đề chắc chắn trúng thưởng nhưng có thu phí trước. Khi có cá nhân chuyển tiền, đối tượng sẽ cung cấp cho họ con số bất kỳ và nói dối đây là số do Công ty xổ số cung cấp, sau đó chiếm đoạt tiền phí. Với thủ đoạn giả mạo nhân viên công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, trong hơn 2 tháng, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 150 triệu đồng của hơn 30 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân không nên tham gia đầu tư tài chính hay giao dịch chuyển tiền với những đối tượng không rõ danh tính. Người dân cần chọn những nguồn thông tin hay website chính thống để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bị cài cắm mã độc; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên các website lạ hoặc cho những đối tượng gọi điện mạo danh.

Dùng danh nghĩa tổ chức không có thật để lừa cấp chứng chỉ tiếng Anh

Một nhóm 6 đối tượng mới đây đã bị Công an Hà Nội khởi tố vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, liên quan đến việc cấp chứng chỉ tiếng Anh. Trong thời gian từ tháng 9/2022 đến trung tuần tháng 6/2023, các đối tượng đã sử dụng danh nghĩa Cambridge International, một tổ chức không có thật để tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu bằng hình thức thi online và cấp chứng chỉ, sau đó chiếm đoạt tiền của người dân.

Ảnh: Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT)

Cục An toàn thông tin đề nghị người dân đặc biệt cẩn trọng khi đăng ký tham gia các chương trình, dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp trên mạng xã hội. Người dân chỉ nên tìm đến các trang thông tin uy tín, và thực hiện các bước xác minh danh tính đối tượng, tổ chức, doanh nghiệp trước khi giao dịch tài chính; đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để tránh sập bẫy lừa đảo. Trường hợp nghi ngờ lừa đảo, người dân cần báo cho cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ, giải quyết.