Tín hiệu vũ trụ từ Vieclam24h “kích hoạt” cho 2,5 triệu người trẻ chốt deal năm mới

Giải mã đúng tâm lý "ngại thay đổi" của người trẻ, thương hiệu đã biến những chiếc lì xì thành nhịp cầu cảm xúc kết nối hơn 2,5 triệu ứng viên đang tìm kiếm một khởi đầu mới nhẹ nhàng và đầy hy vọng.

Khi sự e dè "thắng thế" khát khao bứt phá

Giữa dòng chảy hối hả của thị trường lao động năm 2026, một thực tế đầy suy ngẫm đang diễn ra: người trẻ không hề thiếu khát khao, họ chỉ đang mắc kẹt trong sự thận trọng cực độ để bảo vệ bản thân. Theo báo cáo phối hợp giữa Vieclam24h và Cốc Cốc, gần 48,7% người lao động chọn trạng thái "đứng yên" thay vì tìm kiếm cơ hội mới.

Khi "túi tiền" chưa đủ dày để làm bệ đỡ và những lo toan về chi phí sinh hoạt đè nặng, sự an toàn bỗng trở thành ưu tiên số một. Chính điều này vô tình khiến hàng triệu ứng viên bỏ lỡ thời điểm vàng để bứt phá sự nghiệp.

Ứng viên tham gia "Việc làm như ý - Lì xì hết ý" dễ dàng trực tiếp ngay trên nền tảng

Biến Lì xì thành "Thẻ thông hành" sự nghiệp

Hiểu thấu những tâm sự đó, Vieclam24h đã tung ra chiến dịch "Việc làm như ý – Lì xì hết ý" như một trạm tiếp sức tâm lý đầu năm. Thay vì sử dụng những hình ảnh ẩn dụ xa vời, Vieclam24h đã chạm đúng "insight" của Gen Z khi đặt cạnh nhau hai mong cầu lớn nhất: Việc ngon và Lì xì rủng rỉnh. Sự kết hợp này trở thành thẻ thông hành cho phép Gen Z được thử, được sai, nhờ đó người trẻ chủ động chuyển hóa lo âu thành động lực đổi thay.

Khi công nghệ và cảm xúc vỗ về hành trình sự nghiệp Bộ 3 Siêu Trợ Lý AI: Khi công nghệ biết "đọc vị" người trẻ.

Nếu Lì xì là mồi lửa cảm xúc, thì hệ sinh thái "Bộ ba Siêu trợ lý" chính là bệ phóng dọn sạch mọi rào cản kỹ thuật. Khi công nghệ không còn là những dòng code khô khan mà bắt đầu thấu hiểu từng "tiếng thở dài" lo âu của ứng viên, Vieclam24h đã nâng tầm trải nghiệm người dùng lên một chuẩn mực mới:

Siêu trợ lý "Hiểu ý" (AI Job Recommendation) như một bộ lọc "tâm đầu ý hợp" với ứng viên khi tự động đề xuất những công việc phù hợp với năng lực và kỳ vọng ngay khi vừa truy cập. Cho đến Siêu trợ lý "Chu đáo" (Job Near me) gợi ý công việc với khoảng cách lý tưởng hay siêu trợ lý "Nhanh nhẹn" đồng bộ dữ liệu tuyển dụng để đảm bảo ứng viên có thể nắm bắt thông tin mọi lúc, mọi nơi mà không gặp bất kỳ đứt gãy nào trong hành trình tìm việc.

Những con số được ghi nhận từ chiến dịch của Vieclam24h

Hơn 63% chính là con số tăng trưởng mạnh mẽ về tỷ lệ tải App và nộp đơn mà Vieclam24h đã xác lập được so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng vọt ấn tượng này không chỉ là lời khẳng định cho định hướng chiến lược "Nhanh hơn, Dễ dàng hơn", mà còn minh chứng cho nội lực của một nền tảng biết dùng công nghệ cùng sự thấu hiểu để phá vỡ mọi rào cản cho ứng viên, để hành trình sự nghiệp của mỗi cá nhân trở nên dễ dàng và đáng nhớ hơn.

"Vibe" chuẩn, cộng đồng "flex" rần rần

Chiến dịch đã tạo nên một "cơn lốc màu đỏ" phủ sóng rộng khắp mọi nơi từ biển bảng khổng lồ trên các tòa nhà cao tầng, màn hình LCD trong thang máy, các tuyến xe bus nội đô và khắp các trường đại học.

Hình ảnh chú ngựa may mắn cùng thông điệp "Mã đáo thành công"

Sự thấu hiểu biểu tượng 'Mã đáo thành công' không chỉ giúp thương hiệu chiếm lĩnh thị giác trên mọi điểm chạm OOH mà còn trở thành ngôn ngữ sáng tạo riêng biệt để Gen Z chủ động kết nối và lan tỏa câu chuyện đổi thay của chính mình.

Đặc biệt trên nền tảng TikTok, nơi Gen Z nắm giữ quyền trượng sáng tạo, chiến dịch đã thoát ly khỏi khuôn mẫu của một chương trình khuyến mãi. Thay vì chỉ xem, người trẻ cùng nhau "review" trải nghiệm đổi việc và bắt trend nhận lì xì theo bản sắc riêng của mỗi cá nhân.

Những con số "biết nói" đằng sau một chiến dịch bùng nổ

Với Vieclam24h, sự thành công của chiến dịch không chỉ được đo bằng những lượt hiển thị khổng lồ, mà hiện hữu hóa qua những bảo chứng "người thật - việc thật":

Những ứng viên may mắn nhận giải đặc biệt khi ứng tuyển trên Ứng dụng Vieclam24h

Cộng đồng cùng lên tiếng: Không còn là quảng cáo một chiều, chiến dịch đã kích hoạt làn sóng "Review đổi việc" rầm rộ của hàng ngàn bạn Influencers cùng tham gia chia sẻ trên TikTok.

"Lướt Live – Chốt việc" mỗi ngày: Các phiên Livestream trên Facebook & Tiktok là điểm hẹn quốc dân với gần 300.000 lượt xem, biến việc tìm sự nghiệp trở nên gần gũi như săn sale.

Quà tặng giá trị thực: Hơn 300.000 phần quà (từ iPhone 17 đến xe điện VinFast và hàng ngàn voucher) đã được trao đi, biến những mong đợi "như ý" của ứng viên thành hiện thực.

Thành tựu lớn nhất của Vieclam24h sau chiến dịch không chỉ là những chiếc iPhone 17 hay xe VinFast được trao đi, mà là việc tiếp lửa thành công cho 2,5 triệu người dùng dũng cảm bước qua sự e dè để nộp đơn cho những khởi đầu mới.

Chiến dịch "Việc làm như ý - Lì xì hết ý" không chỉ là một bài học về sự thấu hiểu sâu sắc và triển khai chiến lược thông minh. Đó còn là sự khẳng định bản lĩnh của một thương hiệu tuyển dụng với hơn 20 năm kinh nghiệm khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa insight tâm lý, sức mạnh nền tảng, trải nghiệm quà tặng thực tế để tạo ra hiệu quả bền vững.