Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc rét ra sao?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 29/1 (mùng 1 Tết) thời tiết miền Bắc duy trì rét đậm, rét hại do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ cao nhất dao động 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh Tây Bắc Bộ dao động 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ dao động 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Ngày mai, Bắc Bộ được dự báo tăng khoảng 1-2 độ so với hôm nay.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm trong ngày mùng 2 Tết (Ảnh: Báo Tin tức).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/1

Thời tiết Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ từ 11-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 10-21 độ, có nơi dưới 9 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 11-21 độ, có nơi dưới 9 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 12-22 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-29 độ.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-27 độ.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-31 độ.