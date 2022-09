Timothée Chalamet mặc áo hở lưng trên thảm đỏ LHP Venice

Nam diễn viên "Call Me By Your Name" đã trở thành tâm điểm trên thảm đỏ tại buổi ra mắt phim "Bones and All" vào thứ Sáu tại Liên hoan phim Venice 2022 - nơi anh xuất hiện trong bộ trang phục Haider Ackermann bao gồm quần dài màu đỏ thẫm và một chiếc áo hở lưng có dây buộc ở cổ một cách nghệ thuật.

Truyền thông xã hội đã có một ngày xôn xao với khoảnh khắc thời trang mới nhất của Chalamet. Một người hâm mộ đã viết trên Twitter rằng: "Hãy tạm dừng một chút và đánh giá cao những gì Timothée Chalamet làm cho mọi người".

Có vẻ như Timothée Chalamet bắt đầu tham gia vào nhóm nghệ sĩ Hollywood theo đuổi cách ăn mặc phi giới tính gồm Harry Styles, Billy Porter, Lil Nas X và A$AP Rocky. Đây là những tên tuổi trong thời gian qua đã tự hào làm rung chuyển phong cách với váy, áo và các kiểu thời trang nữ tính truyền thống khác.

"Tôi thích việc anh ấy phá vỡ một số khuôn mẫu nhất định và tạo ra phong cách riêng của mình" - một người hâm mộ tỏ ra thích thú, bình luận về trang phục của Timothée Chalamet.

Theo Page Six