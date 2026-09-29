Tìm tung tích người đàn ông có hình xăm rồng, chữ Hán tử vong dưới chân cầu ở TP.HCM

Công an TP.HCM đang thụ lý vụ án một nam giới khoảng 30-35 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân tại chân cầu Trần Quý Kiên, trên người có các đặc điểm nhận dạng đặc biệt như xăm hình rồng ở ngực và chữ Hán ở lưng.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện trên địa bàn.

Theo công an, thi thể được phát hiện vào ngày 28/9 ở khu vực chân cầu Trần Quý Kiên (phường An Khánh, TP.HCM). Nạn nhân là nam giới, khoảng 30-35 tuổi, thể trạng trung bình, tóc ngắn màu đen.

Ảnh: CACC

Thời điểm được phát hiện, người này mặc áo thun tay dài, quần dài màu tối. Trên ngực nạn nhân có hình xăm hình rồng; phần lưng có hình xăm chữ Hán, kèm hình hoa văn hình trái tim có đôi cánh.

Công an đề nghị ai biết thông tin hoặc có người thân mất liên lạc với đặc điểm nhận dạng trên liên hệ để phối hợp xác định danh tính nạn nhân. Thông tin có thể cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tại số 9 xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú) hoặc qua số điện thoại 0375.004.446