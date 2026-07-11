Tìm thấy xác tàu trị giá gần 447 nghìn tỷ đồng chở 200 tấn vàng, bạc dài hơn 46m ở độ sâu 600m dưới đáy biển

Sau hơn 300 năm nằm dưới đáy biển Caribe ở độ sâu 600 m, xác tàu San José chở kho báu trị giá gần 447 nghìn tỷ đồng vừa có thêm bằng chứng giúp xác nhận danh tính.

Một phát hiện mới dưới đáy biển Caribe đang thu hút sự chú ý của giới khảo cổ và lịch sử thế giới.

Các nhà nghiên cứu vừa công bố thêm bằng chứng quan trọng từ xác tàu được cho là chiến hạm San José của Tây Ban Nha, con tàu chở khối lượng khổng lồ vàng, bạc và đá quý, được ước tính có giá trị khoảng 17 tỷ USD (gần 447 nghìn tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay).

Theo tạp chí Antiquity, nhóm khảo cổ đã xác định nhiều đồng tiền vàng được đúc từ năm 1707 tại hiện trường xác tàu nằm ở độ sâu khoảng 600 m dưới vùng biển Caribe ngoài khơi thành phố Cartagena (Colombia).

Những đồng tiền nằm rải rác dưới đáy biển

Những đồng tiền này được ghi nhận có các ký hiệu đặc trưng của xưởng đúc tiền Lima (Peru), mệnh giá 8 escudo, loại tiền vàng có giá trị cao nhất của Đế quốc Tây Ban Nha thời bấy giờ, cùng dấu kiểm định của quan giám định Francisco de Hurtado.

Các chuyên gia cho rằng những dấu hiệu này là bằng chứng có giá trị giúp củng cố nhận định xác tàu chính là San José, chiến hạm nổi tiếng bị hải quân Anh đánh chìm trong trận hải chiến năm 1708 khi đang trên đường vận chuyển kho báu từ Nam Mỹ về châu Âu.

Theo các tài liệu lịch sử, San José là một tàu chiến galleon dài khoảng 46 m, được trang bị 64 khẩu pháo và chở hơn 600 người khi rời cảng. Con tàu được giao nhiệm vụ vận chuyển lượng tài sản khổng lồ từ các thuộc địa của Tây Ban Nha tại Nam Mỹ về chính quốc.

Khi bị đánh chìm, San José được cho là đang chở khoảng 200 tấn vàng, bạc và ngọc lục bảo, cùng 11 triệu đồng tiền vàng và nhiều hiện vật quý giá khác như đồ gốm sứ.

Chính khối lượng tài sản khổng lồ này khiến San José nhiều năm qua được mệnh danh là "vụ đắm tàu giàu nhất trong lịch sử". Giá trị toàn bộ kho báu hiện được ước tính lên tới khoảng 17 tỷ USD, tương đương gần 447 nghìn tỷ đồng.

Do xác tàu nằm ở độ sâu khoảng 600 m nên việc tiếp cận không thể thực hiện bằng các phương pháp lặn thông thường

Trong suốt nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu đã phải sử dụng phương tiện điều khiển từ xa (ROV) cùng hệ thống camera độ phân giải cao để khảo sát hiện trường. Hình ảnh thu được cho thấy nhiều đồng tiền vàng vẫn nằm rải rác dưới đáy biển sau hơn ba thế kỷ.

Theo nhóm nghiên cứu, các đồng tiền có đường kính trung bình khoảng 32,5 mm, nặng gần 27 g.

Một số đồng tiền vẫn còn nhìn thấy rõ các ký hiệu như chữ L, biểu thị xưởng đúc Lima; số 8, thể hiện mệnh giá 8 escudo; cùng ba chữ số 707, tương ứng với năm đúc 1707. Một số đồng tiền còn mang khẩu hiệu Latin "Plus Ultra", biểu tượng quen thuộc của Đế quốc Tây Ban Nha trong thời kỳ mở rộng ảnh hưởng ra Đại Tây Dương.

Nhóm nghiên cứu nhận định việc phát hiện các đồng tiền được đúc tại Lima vào năm 1707 là dấu mốc quan trọng trong việc xác định niên đại và hành trình của con tàu.

Trong số các tàu từng hoạt động trên tuyến hàng hải Tierra Firme đầu thế kỷ XVIII, San José là tàu duy nhất phù hợp với toàn bộ những đặc điểm được ghi nhận từ hiện trường.

Xác tàu San José lần đầu được Hải quân Colombia xác định vào năm 2015. Đến năm 2024, chính phủ nước này công bố kế hoạch tiến hành trục vớt nhằm nghiên cứu và bảo tồn di sản dưới đáy biển. Tuy nhiên, công tác khai quật vẫn gặp nhiều thách thức do độ sâu lớn cũng như các tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều năm.

Hiện các nhà khoa học kỳ vọng những bằng chứng mới từ các đồng tiền vàng sẽ giúp khép lại tranh cãi về danh tính của xác tàu, đồng thời mở ra cơ hội nghiên cứu sâu hơn về một trong những vụ đắm tàu nổi tiếng và giàu có nhất trong lịch sử hàng hải thế giới.

Nguồn: people, yahoo