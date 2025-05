Tìm thấy bé gái 7 tuổi câm điếc đi lạc 2 ngày trong rừng Lai Châu

Chiều 2/5, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, sau hai ngày tìm kiếm, Công an xã Pa Ủ, huyện Mường Tè đã tìm thấy cháu bé 7 tuổi bị lạc trong khu vực đồi núi, đưa cháu về an toàn, đoàn tụ với gia đình.

Chiều 30/4, Công an xã Pa Ủ nhận được trình báo từ gia đình anh Phùng Phì Đư (sinh năm 1971, trú tại bản Ứ Ma) về việc con gái là cháu P.X.X. (sinh năm 2018) mất tích. Sáng hôm đó, vợ chồng anh Đư đi làm nương, để cháu X. ở nhà một mình. Khoảng 13h, anh chị về nhà thì không thấy cháu đâu. Gia đình cố gắng tìm kiếm khắp xung quanh bản nhưng không có kết quả.

Lực lượng tìm kiếm bàn giao cháu bé cho gia đình an toàn. (Ảnh Công an Lai Châu)

Nhận tin báo, Công an xã Pa Ủ phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Ủ huy động nhân lực tìm kiếm cháu X. Đến khoảng 9h45 ngày 2/5, các lực lượng tham gia tìm kiếm đã phát hiện cháu bé tại khu vực rừng già giáp ranh giữa bản Ứ Ma và bản Hà Xi, xã Pa Ủ, cách bản Ứ Ma khoảng 3km.

Lúc này, cháu bé có phần mệt mỏi. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của cháu X dần ổn định trở lại.

Cháu P.X.X bị câm điếc, bị lạc trong rừng khi theo anh trai đi chơi.