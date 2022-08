Tìm ra chân ái mới khiến DJ Mie đứng ngồi không yên

Vừa chơi nhạc hay, vừa sở hữu gương mặt xinh xắn, ngoại hình cuốn hút, không có gì lạ khi DJ Mie có thể thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ và thu nạp được một lượng fan không hề nhỏ. Đặc biệt sau khi tham gia chương trình Rap Việt, cái tên DJ Mie được công chúng nhắc đến nhiều hơn trên mạng xã hội. Bằng tài năng, cá tính và sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, DJ Mie đã dần dần ghi tên mình vào danh sách những nghệ sỹ trẻ nổi bật Việt Nam.

Nếu bạn là một fan cứng hoặc hay theo dõi "hội idol tóp tóp" thì không thể không nhắc đến cái tên DJ Mie. Là một TikToker với hơn 7 triệu người theo dõi, các video của DJ Mie không tập trung vào một nội dung nhất định nào mà thay vào đó là những clip hài hước với bạn trai diễn viên Hồng Thanh. Mới đây, cô nàng gây sốt với clip review cực kì có tâm cho trà sữa tự pha Instant Milk Tea nhà ToCoToCo thu hút hơn 800 ngàn lượt view và hàng trăm lượt bình luận trên Tiktok. Dù có đi 4 phương trời, "uống cả thế giới" đi nữa thì đối với Mie, trà sữa vẫn luôn luôn là "chân ái".

Trong đoạn clip, với sự "lầy lội" của mình thì DJ Mie hướng dẫn pha trà sữa theo một cách rất riêng là "vừa nhảy vừa pha trà sữa". Nữ nghệ sĩ đùa vui đó cũng là cách cô nàng giảm cân vì tần suất cô dành cho trà sữa gần như mọi lúc mọi nơi. Với công thức đặc biệt từ Instant Milk Tea, trà sữa sẽ có vị ngọt dịu, thơm béo tạo nên hương vị độc đáo không đụng hàng với các hương vị phổ thông trên thị trường.

Riêng các "phụ kiện" topping đi kèm trân châu trắng, giòn dai từ tảo biển chứa hàm lượng khoáng chất Magie ѵà Kali, tất cả đều hòa quyện một cách tinh tế và hoàn hảo với vị ngọt tự nhiên. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của "cực phẩm" túi trà pyramid hình kim tự tháp giúp trà ra nước đậm đà hơn thỏa mãn được cơn mê trà sữa của mọi tín đồ. Với 2 hương vị Original Milk Tea (Vị truyền thống) và Strawberry Milk Tea (Vị dâu) cực ngon, cực đã, Instant Milk Tea này đã thực sự "phá đảo" khiến tín đồ trà sữa xao xuyến, mê ly. Chỉ từ 3 – 5 phút, bạn đã sở hữu một ly trà sữa ưng ý, chuẩn vị như ở cửa hàng.

Với thông điệp "Always beside you" luôn bên cạnh bạn ở mọi cuộc vui nên sản phẩm vô cùng tiện lợi, có thể mang đi chơi hay picnic chỉ cần cơn ghiền trà sữa trỗi dậy là có Instant Milk Tea. Chính vì vậy trong các chuyến lưu diễn trong và ngoài nước, Mie luôn "tậu" sẵn cho mình ly Instant Milk Tea không chỉ thỏa cơn thèm mà đó là cách cô nàng sạc năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Vừa qua, cô nàng còn thử sức với vai trò mới khi tung MV Lý Thuyết Thì Là Vậy nhằm đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp trở thành cô nàng nghệ sĩ giải trí đa năng. Ca khúc đạt 1 triệu lượt xem trên Youtube khi chưa tới 24h. Đây là bài hát đầu tiên của DJ Mie và đánh dấu hình ảnh trưởng thành của nữ nghệ sĩ trong âm nhạc. Rất nhiều fan hâm mộ hy vọng cô nàng sớm comeback trong năm nay để tiếp tục oanh tạc các bảng xếp hạng và có thể tự phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Tháng 6 vừa qua, ToCoToCo chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới Instant Milk Tea – Trà sữa tự pha với hương vị: Original Milk Tea (Vị Truyền Thống) và Strawberry Milk Tea (Vị Dâu Tây). Lựa chọn DJ Mie làm đại sứ thương hiệu cho Instant Milk Tea với thông điệp "Always Beside You", ToCoToCo hi vọng sẽ mang nguồn năng lượng tích cực, sự trẻ trung, năng động, thời thượng đến các bạn trẻ.

Tìm hiểu thêm về ToCoToCo:

+ Fanpage ToCoToCo: https://www.facebook.com/tocotocobubbletea

+ Hotline: 1900 63 69 36