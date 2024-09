“Tìm kiếm tài năng Âm Phủ”: Đáng xem, hơn cả một bộ phim hài kinh dị

Một bộ phim giải trí được làm "đến nơi đến chốn"



Nếu bạn đã quá ngán ngẩm với những bộ phim kinh dị Châu Á khai thác chủ đề truyền thuyết đô thị và thế giới bên kia với đầy những yếu tố tâm linh, ma quỷ rùng rợn, jump scare, thì hãy đến với "Tìm kiếm tài năng âm phủ" vì chúng tôi không có những có điều trên. Bộ phim chọn hướng tiếp cận mới mẻ với concept độc lạ khi dựng lên một chương tìm kiếm tài năng cho ma mới và màn trình diễn của họ là phải hù doạ người sống để cuối cùng giành được giấy thông hành để sống tiếp ở âm phủ.

Đạo diễn Hsu đã thành công truyền tải concept này với những màn biểu diễn "hù ma" mãn nhãn, đến cả hậu trường huấn luyện của các nhân vật y như một chương trình tìm kiếm tài năng thực tế. Sự chỉn chu và tầm nhìn của đạo diễn còn thể hiện ở tài năng kết hợp khéo léo giữa yếu tố hài hước và kinh dị. Từ những cảnh phim đầy yếu tố châm biếm, như Newbie cố gắng dọa xe trên đường nhưng liên tục thất bại và bị kéo lê trên đường, cho đến những cảnh hài hước nhẹ nhàng như trại huấn luyện dọa ma ba phần đáng yêu, bảy phần bất lực của "mentor" Catherine trước cô nàng chiếu mới.

Phần hiệu ứng, kỹ xảo của phim cũng xứng đáng được khen ngợi. Sau chuỗi thất vọng trước hiệu ứng kỹ xảo sơ sài, thiếu đầu tư của nhiều bộ phim Đài Loan (Trung Quốc) trong những năm qua, bước vào rạp chẳng mấy kỳ vọng về mặt hiệu ứng. Tuy nhiên "Tìm kiếm tài năng âm phủ" mang đến một dấu hiệu tích cực cho thấy phần hiệu ứng, kỹ xảo đang được cải thiện đáng kể trong ngành công nghiệp điện ảnh của quốc gia này. Bộ phim đủ sức nặng để cạnh tranh trong các hạng mục về kỹ xảo như bộ phim với âm thanh hay nhất hay bộ phim với hiệu ứng hình ảnh tốt nhất tại giải thưởng Kim Mã lần thứ 61 tới đây.

Đằng sau tiếng cười hài hước là nhiều câu chuyện lấy đi nhiều nước mắt

Một điểm nhấn đặc biệt, cũng như yếu tố tạo nên sự khác biệt cho "Tìm kiếm tài năng âm phủ" là cách bộ phim khéo léo khai thác những câu chuyện ý nghĩa về sự bất an của tuổi trẻ, lát cắt về tình cảm gia đình. Suốt 1 tiếng 50’ xem phim, chúng ta có thể thấy rải rác những phân cảnh Newbie ở thực tại - là một cô gái trẻ đầy mông lung về giá trị bản thân. Cô từ nhỏ đến lớn luôn áp đặt mình vào một tiêu chuẩn nhất định, đặt mục tiêu cho cả những điều nhỏ nhất. Đạo diện Hsu và biên kịch Tsai Kun-Lin lần nữa tài tình xây dựng nhân vật Newbie dễ đồng cảm với khán giả châu Á khi cô không ngừng cảm thấy mình là người vô dụng trên dương gian lẫn âm thế. Bởi vì Newbie đặt quá nhiều tiêu chuẩn, quá nhiều áp lực cho mình nên cuộc sống của cô luôn mệt mỏi và đau khổ, ngay cả trong thế giới siêu nhiên, cô vẫn luẩn quẩn trong vòng lặp đấu tranh để được công nhận đó. Và thông điệp này đã lấy đi kha khá nước mắt của khán giả vào những phút cuối của bộ phim, không tin mời mọi người ra rạp.

Bên cạnh đó bộ phim còn phảng phất câu chuyện đẹp về tình cảm gia đình. Khi Newbie ở thế giới bên kia được chứng kiến đám tang của chính minh. Nhìn bố cầm cuốn sổ It's Okay cô đã dành mấy chục năm để tích những mục tiêu trong đó để rồi lỡ dở một điều cuối cùng "Làm đứa con ngoan của cha mẹ", nhìn bố tích ô đó dễ dàng, Newbie đã đặc biệt xúc động. Cô nhận ra mình vốn đó là đứa con ngoan trong mắt cha mẹ, trở thành đứa trẻ xuất sắc chưa bao giờ là điều họ muốn. Ngồi trong rạp thấy đoạn này lại không khỏi rưng rưng, chúng ta ai cũng từng "lầm tưởng" như vậy mà nhỉ?

Bộ phim hài hước giải trí nhưng không hề vô tri, đảm bảo nhiều thứ gói mang về

Nhiều bạn nghĩ rằng phim kinh dị hài hước, cười xong là hết, uổng tiền, song yên tâm, chuyện đó sẽ không xảy ra với "Tìm kiếm tài năng âm phủ". Bên cạnh những miếng hài duyên dáng xuyên suốt thời gian xem phim, đảm bảo khán giả có những tràng cười thoải mái, bộ phim còn lồng ghép rất nhiều thông điệp tinh tế có thể khiến chúng ta rung động và "trích dẫn" deep deep gói mang về.

Ngoài thông điệp nổi bật "It's ok to be not ok" bộ phim còn cho chúng ta thấy sức mạnh của tình bạn và sự gắn kết. Dẫu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhân vật một cảnh, một tính cách khác nhau, cuối cùng họ đều đã học cách hợp tác và cùng nhau vượt qua những thử thách. Thông qua những xung đột giữa các nhân vật và cách họ vượt qua, bộ phim giúp chúng ta hiểu rằng: đứng trước khó khăn đừng ngại kêu gọi sự hỗ trợ, đoàn kết chúng ta sẽ vượt qua được hết.

Kết lại, có thể khẳng định "Tìm kiếm tài năng âm phủ" là một bộ phim đáng xem với sự đầu tư chỉnh chu từ mặt nội dung, thông điệp ý nghĩa đến các cảnh quay, kỹ xảo và diễn xuất. Hơn hết, sự bảo hộ phát hành toàn cầu từ hãng phim Sony Pictures cũng như được "chọn mặt gửi vàng" đến Cannes Lions và kỳ vọng ở giải thưởng Kim Mã chứng tỏ đây là thông điệp vũ trụ bạn hãy đặt vé xem phim ngay đi!