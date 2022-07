TikToker Hiền Nhi: “Muốn bắt đầu lối sống 'Go Green', trước tiên phải học cách từ bỏ thói quen bừa bộn”

"Bạn sẽ dần suy nghĩ thấu đáo trước khi mua sắm, điều này sẽ giúp bạn kiểm soát được chi tiêu cho bản thân cũng như góp phần hạn chế tạo ra rác thải. Đóng góp vào lối sống xanh sẽ giúp bạn có những trải nghiệm sống tuyệt vời hơn" - cô chia sẻ thêm.

Hiền Nhi, cô nàng Fashion Blogger duyên dáng nhất nhì TikTok có đến 6,8 triệu lượt thích cùng hơn 280 nghìn người theo dõi, sở hữu một bảng profile siêu xịn: du học chuyên ngành Thiết kế tại trường Kingston University London với bổng toàn phần cùng 4 năm kinh nghiệm trong ngành thời trang. Không chỉ sáng tạo những nội dung bổ ích về định hình phong cách riêng hay hướng dẫn thực hiện một thiết kế thời trang,... cô nàng còn có những chia sẻ về hành trình theo đuổi lối sống xanh với góc nhìn vô cùng mới lạ.

Sắp xếp cuộc sống ngăn nắp là khởi đầu hoàn hảo của lối sống "Go Green"

Lựa chọn sống xanh hay sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường đã và đang trở thành thói quen của số đông người dùng hiện nay. Cũng là một trong những người trẻ hưởng ứng lối sống thân thiện với môi trường nhưng hành trình của Hiền Nhi lại bắt đầu từ những điều tưởng chừng chẳng hề liên quan.

Nàng hot TikToker cho rằng, trong cuộc sống hiện đại của người trẻ hiện nay luôn có nhiều vấn đề phải quan tâm. Một ngày làm việc mệt mỏi mà về nhà với đồ đạc ngổn ngang, hoặc căn nhà quá chật hẹp vì tích trữ quá nhiều đồ dùng sẽ làm chúng ta "gấp đôi" sự mệt nhọc. Vậy nên, sắp xếp căn nhà gọn gàng xinh đẹp chắc chắn sẽ giúp tâm trí được nhẹ nhàng, suy nghĩ tích cực và dễ dàng nạp năng lượng sau một ngày dài.

Hơn nữa, khi chúng ta sắp xếp các nhu cầu của bản thân vào một danh sách rõ ràng, loại bỏ những vật dụng không cần thiết và cân nhắc thật thấu đáo trước khi mua sắm thêm vật dụng mới chính là chúng ta đang giảm tiêu thụ và hạn chế tạo ra rác thải - một trong những khởi đầu cốt lõi của hành trình sống xanh.

"Nhi luôn nghĩ là chúng ta được khuyên "sống xanh" bằng cách sử dụng các sản phẩm sustainable hay vegan khá nhiều, nhưng để thực sự duy trì một cách lâu dài đó là vấn đề về nhận thức từ sâu bên trong và đến từ thay đổi hành vi mua sắm", cô nàng chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, Hiền Nhi sắm sửa rất ít vật dụng và chỉ mua những món đồ thực sự cần thiết dù đã hoạt động trong lĩnh vực thời trang 4 năm và là một trong những hot TikToker hàng đầu hiện nay.

Đặc biệt, Hiền Nhi còn xây dựng thói quen phân loại các món đồ cá nhân để chúng không để lẫn vào nhau, từ góc làm việc, đồ mỹ phẩm đến quần áo cho nhiều dịp khác nhau đều được phân chia rõ ràng. Theo cô nàng, đây là một điều rất đơn giản, dễ thực hiện và đem lại hiệu quả cao, nhất là với những bạn có thói quen để đồ lung tung.

Máy in nhãn di động - trợ thủ đắc lực khởi động hành trình "Go Green" hoàn hảo

Để phân loại các vật dụng một cách hiệu quả, Hiền Nhi thường dùng giấy note hoặc tự cắt dán thủ công làm nhãn dán để "đặt tên" cho các món đồ cá nhân. Tuy nhiên, công việc hiện tại khá bận rộn nên cô nàng chọn cách ra tiệm in. Dù vậy, Hiền Nhi vẫn cảm thấy còn nhiều bất cập vì phải in cùng một kiểu với số lượng lớn và tốn khá chi phí cao. Cho đến khi được tặng một chiếc máy in nhãn dịp sinh nhật, cô nàng mới có những trải nghiệm thú vị với thói quen ngăn nắp của mình.

Theo Hiền Nhi chia sẻ, đó là dòng Brother P-Touch Cube - một chiếc máy in nhãn di động có thiết kế hiện đại, xinh xắn. Đây gần như là sản phẩm quen thuộc của người Nhật nhưng ở Việt Nam chưa thực sự phổ biến với người dùng cá nhân. Nhi sở hữu chiếc máy in nhãn PT-P710BT, một trong 2 model thuộc dòng máy in nhãn thế hệ mới của Brother, máy có thể in ra các nhãn dán đa dạng kiểu dáng và trang trí theo nhu cầu cá nhân. Sử dụng máy cực kì đơn giản vì chỉ cần cài đặt app trên điện thoại, kết nối với thiết bị qua bluetooth và internet.

Nếu các bạn muốn sáng tạo hơn, tạo ra những loại nhãn mang đậm phong cách cá nhân thì phần ứng dụng theo máy sẽ giúp bạn thỏa sức thiết kế. Vừa đẹp, bền lại sành điệu. Về phần nhãn in thì cũng là một điểm thú vị vì có nhiều lựa chọn về kích thước, từ 6mm đến 24mm, từ hoa văn cho đến nhãn trong suốt hoặc nếu có nhu cầu làm quà tặng thì cũng có thể mua nhãn ruy băng.

"Nhi hay làm các dự án thiết kế cá nhân như tranh vẽ, thiệp vẽ tay, poster art nên dùng nhãn rất thường xuyên. Thay vì phải ra ngoài in với yêu cầu về số lượng lớn thì Nhi có thể chỉ in 1-2 cái đều được, và hoàn toàn có thể thiết kế những mẫu theo ý thích cá nhân tự quyết định chất liệu và tự in tại nhà", cô nàng hào hứng kể lại.

Cô nàng còn chấm hẳn 10 điểm cho máy in nhãn di động P-Touch Cube của Brother, Nhi chia sẻ thêm: "Giả sử có một lúc nào đó mình không cần dùng nữa thì mình cũng vẫn để máy ở nhà như một vật trang trí nội thất theo style Thuỵ Điển hay concept futuristic, space, sci-fi cũng rất xịn luôn".

Bên cạnh chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp các vật dụng gọn gàng, cô nàng còn bật mí thêm các tip hữu ích để các bạn trẻ theo đuổi một lối sống thân thiện hơn với môi trường. Chẳng hạn như để tủ đồ được bền vững hơn, bạn chỉ nên mua những món cần thiết và sử dụng cẩn thận để trong trường không dùng nữa, bạn hoàn toàn có thể pass lại cho người khác hoặc gửi từ thiện. Tự giác phân loại rác hoặc tái sử dụng chai lọ cũ bằng cách "do-it-yourself" những đồ dùng nho nhỏ trong nhà cũng là một cách giúp bạn "Go Green" bền vững.

"Bạn chỉ cần gỡ nhãn cũ của các chai lọ, hộp bánh,... rửa sạch rồi dùng máy in nhãn di động Brother để tạo ra những nhãn mới là có thể dùng cho những mục đích khác nhau rồi đấy", Nhi gợi ý.

