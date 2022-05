TikTok với 1 tỷ người dùng chính thức ra mắt TikTok Shop tại Việt Nam: Đối đầu với hàng loạt ông lớn từ TMĐT đến Facebook?

TikTok vừa chính thức ra mắt giải pháp thương mại điện tử (e-commerce) TikTok Shop tại thị trường Việt Nam.

Thông qua nền tảng e-commerce mới này, TikTok hy vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang dần phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng thời cung cấp trải nghiệm mua sắm mới mẻ cho người dùng và cơ hội phát triển cho các nhà sáng tạo nội dung.

Được tích hợp trọn bộ ngay trên nền tảng, TikTok Shop giúp các doanh nghiệp và người bán hàng tối ưu quy trình tiếp cận người dùng, đồng thời có trải nghiệm thương mại điện tử liền mạch từ khâu tải sản phẩm lên nền tảng, quản lý đơn hàng, giao hàng và thanh toán trên một nền tảng.

"Đặc biệt, với xu hướng Shoppertainment (mua sắm kết hợp giải trí), các doanh nghiệp vừa và nhỏ càng có thêm cơ hội để gắn kết với cộng đồng thông qua yếu tố giải trí và khả năng tương tác cao trong những nội dung giới thiệu hoặc tạo nhu cầu cho những sản phẩm mới.

Với hệ thống đề xuất giúp giới thiệu tới người dùng những nội dung liên quan đến sở thích và mối quan tâm cá nhân, TikTok Shop hỗ trợ các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận tệp khách hàng tiềm năng.

Ngoài ra, TikTok Shop còn giúp người dùng đưa ra quyết định mua sắm khi chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản cùng tính năng giỏ hàng hiển thị ngay trên video, livestream hoặc trang cá nhân của chủ sở hữu nội dung", đại diện TikTok khẳng định.

Đặc biệt, đây cũng là cơ hội phát triển cho các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng khi TikTok sẽ cho ra mắt song song chương trình Tiếp thị Liên kết (Affiliate Program) nhằm kết nối những gương mặt phù hợp với thương hiệu để đồng quảng bá cho sản phẩm của mình.

Qua đó, các nhà sáng tạo nội dung sẽ đóng vai trò kết nối người dùng và người bán hàng (seller) trên nền tảng TikTok Shop. Các nhà sáng tạo nội dung cũng sẽ được tiếp cận với nhiều khán giả hơn, tăng lượng truy cập vào trang cá nhân, cũng như khám phá những phương thức mới để cải thiện nguồn thu nhập.

Cũng theo TikTok, sở dĩ họ ra mắt TikTok Shop là bởi tin vào tiềm năng bán hàng trên nền tảng của mình.

Theo nghiên cứu US TikTok Marketing Science, Understanding TikTok's Impact on Culture Custom Research (Tạm dịch: Nghiên cứu Khoa học tiếp thị TikTok Hoa Kỳ, tìm hiểu tác động của TikTok đối với văn hóa) thực hiện bởi Flamingo, tháng 3/2021, 61% người dùng yêu thích các thương hiệu hơn khi họ tham gia hoặc sáng tạo video theo các xu hướng trên TikTok.

4/10 người dùng đã chi tiền ngay lập tức cho những sản phẩm họ khám phá được trên TikTok, với tốc độ đưa ra quyết định nhanh hơn 1,5 lần so với bất cứ nền tảng nào khác, theo Nghiên cứu TikTok Marketing Science Global Retail Path to Purchase Study 2021 (Tạm dịch: Nghiên cứu Khoa học tiếp thị TikTok về lộ trình mua hàng bán lẻ toàn cầu năm 2021, do Material thực hiện).

Gần nhất, Hashtag #TikTokMadeMeBuyIt đã chạm mốc hơn 10 tỷ lượt xem và vẫn đang tiếp tục là xu hướng giúp người dùng và thương hiệu nuôi dưỡng niềm yêu thích mua sắm trong cộng đồng.

Còn theo những thống kê gần đây, TikTok hiện có hơn 1 tỷ người dùng và 100 triệu người dùng thường xuyên trong 1 tháng. Tại Việt Nam, TikTok có khoảng 20 triệu người dùng, Facebook có khoảng 65 triệu thành viên Việt Nam, YouTube có khoảng 60 triệu.

Livestream bán hàng trên Facebook.

Theo kết quả khảo sát của Q&Me thực hiện đầu năm 2022 đối với những người dùng trong độ tuổi từ 18 – 44 tuổi cho thấy: Facebook vẫn là nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất đang được sử dụng tại Việt Nam. Cụ thể: tỷ lệ người dùng đang sử dụng Facebook đạt 97%, trong đó 94% là người dùng hàng ngày, tăng 1% so với năm ngoái.



Sau Facebook, 86% người dùng sử dụng YouTube, trong đó 81% người dùng hàng ngày, tương đương so với năm ngoái. Ứng dụng này có mức độ phổ biến cao hơn trong giới trẻ.

TikTok là ứng dụng có mức tăng trưởng tốt nhất khi tỷ lệ người dùng đang sử dụng tăng từ 49% lên 62%. Lượng người dùng ứng dụng này hàng ngày là 74%, tăng lên 8% so với trước đó.

Ở hạng mục mức độ phổ biến, Facebook vẫn là mạng xã hội được yêu thích nhất nhưng tỷ lệ này đã sụt giảm đáng kể so với năm ngoái. Số liệu cho thấy, tỷ lệ yêu thích mạng xã hội này sụt giảm từ 56% xuống 46%. Trong khi đó, mức độ yêu thích của TikTok tăng lên mạnh, từ 5% lên 14%, tương đương với mức độ phổ biến tăng lên thời gian qua. Người dùng TikTok tập trung cao ở độ tuổi từ 18 – dưới 30 tuổi.

TikTok đang tăng trưởng mạnh mẽ và trở thành ứng dụng phổ biến hơn, nhất là trong giới trẻ. Thống kê cho thấy, tỷ lệ người dùng ứng dụng này tại Việt Nam tăng từ 34% (năm 2020) lên 53% (năm 2021); thời lượng sử dụng ứng dụng này tăng lên gấp đôi, từ 4% lên 8% trong năm 2021.

Vậy nên, ở thời điểm hiện tại, với lượng người dùng còn chưa nhiều, TikTok Shop có thể chưa gây được áp lực lớn lên Facebook Shop cùng các sàn TMĐT tại Việt Nam, nhưng trong tương lai thì chưa biết ‘mèo nào cắn mỉu nào’.

