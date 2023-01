TikTok Live Việt Nam - Annual Rising Star 2022: Kolsme được vinh danh là đối tác hàng đầu

Đêm vinh danh Annual Rising Star 2022 diễn ra vào 30.12.2022 vừa qua được tổ chức một cách hoành tráng với sự góp mặt của nhiều KOL nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực cũng như các đơn vị đối tác mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng trong năm qua, trong đó có Kolsme.

Giải thưởng tôn vinh đối tác mang lại giá trị cho cộng đồng

Kolsme là đơn vị sở hữu lực lượng idol/KOLs đông đảo và chất lượng hàng đầu của TikTok Live Việt Nam.

Điển hình, Hạng mục "Best Live Creator of The Year 2022" - nhà sáng tạo live của năm 2022" gọi tên Idol nổi tiếng Thuyên Baby. Idol tài năng và xinh đẹp này của Công ty Kolsme đã nhận được giải thưởng quan trọng nhất của lễ trao giải với phần thưởng gồm: 1 chiếc điện thoại Samsung zflip 4 và 5.8 triệu đồng tiền mặt cùng 1 chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm trên du thuyền sang trọng đi đến Singapore và Malaysia.

Thuyên Baby vinh dự đứng trên sân khấu trao giải của TikTok Awards Việt Nam 2022. (TikTok ID: thuyenbaby2905)

Có thể nói rằng, Kolsme không những mở ra cánh cửa trở thành Idol Live TikTok cho các bạn trẻ mà còn là nơi giao lưu, hợp tác giữa các Idol và doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp xây dựng nhận thức về thương hiệu, mang lại lượng lớn khách hàng tiềm năng và tạo doanh thu khủng thông qua các giải pháp Marketing quảng bá.

Kolsme chiến thắng hạng mục đối tác hàng đầu của TikTok Live Việt Nam "Best Live Partner of The Year 2022" nhờ mang đến những làn sóng idol mới và cũng là nơi chắp cánh ước mơ cho họ. Đội ngũ nhân viên của Kolsme luôn nhiệt tình tìm kiếm, đào tạo và chăm sóc các bạn Idol TikTok Live một cách chuyên nghiệp, tận tâm nhất có thể để tạo ra cơ sở vững chắc giúp các bạn Idol Live trên nền tảng TikTok được phát triển, bay cao, bay xa và không ngừng toả sáng.

Cất cánh chinh phục - Khơi nguồn sáng tạo

Là sự kiện GALA thường niên được Kolsme tổ chức vào 5.1.2023 vừa qua nhằm mục tiêu hướng đến cộng đồng nhà sáng tạo. Được biết đây là sự kiện Tri Ân và Tôn Vinh của Kolsme dành cho hệ thống các hot Idol TikTok, các đối tác, cộng đồng khán giả đã luôn đồng hành, sát cánh cùng Kolsme để tạo ra các nội dung livestream giải trí ý nghĩa và có giá trị trong năm 2022 trên nền tảng TikTok Live.

Với thông điệp "Cất cánh chinh phục" của đêm GALA, Kolsme luôn không ngừng tạo điều kiện cho các tài năng trẻ có được những cơ hội tốt nhất để thể hiện tài năng và sự sáng tạo của bản thân, từ đó các bạn có thể trở thành những Idol Live chuyên nghiệp.

Hội tụ đông đảo dàn idol nổi tiếng

Đêm Gala Kolsme "Cất Cánh Chinh Phục" 2022 có sự hiện diện của các Idol hàng đầu trên nền tảng Tiktok Live như: Thuyên Baby (TikTok ID: thuyenbaby2905), Mina (TikTok ID: mina100220), Diệp Phạm (TikTok ID: diepscpham), Sala (TikTok ID: myhoa1304), Mindi (TikTok ID: mindi30399), Ánh Dương ( Tiktok ID: anhduong171202), Ngọc Lazy ( Tiktok ID: ngoclazy07), ca sỹ Cảnh Minh (TikTok ID: canhminhsinger79)… cùng sự đồng hành, ủng hộ của User lớn của nền tảng TIKTOK như Konan, Jacky, Lương Sơn Bá, Zeno, Hiệp Đặng và David…

Đặc biệt, Đêm Gala của Kolsme còn diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng với các phần quà giá trị cao như: Ipad, thuyền buồm mạ vàng, bút mạ vàng… và cả những TikTok Universe và TikTok Lion đến từ nhà tài trợ Konan dành cho các nhà sáng tạo có mặt tại sự kiện Gala của Kolsme.

Khoảnh khắc nổi bật của sự kiện

Ngọc Lazy (TikTok Id: ngoclazy07). Ngọc Lazy là một cô gái xinh đẹp, sở hữu giọng ca dễ thương và luôn cố gắng mang tới cho khán giả xem live của cô những nội dung ý nghĩa, vui tươi, giúp khán giả xem live có được những năng lượng tích cực sau những giờ làm việc căng thẳng.

Hot Idol TikTok Mindi (TikTok ID: mindi30399)-cô nàng luôn tràn đầy năng lượng tích cực trên những buổi live stream đã xứng đáng nhận được giải Idol top ngày 5.1.2023 với phần thưởng là chiếc iPhone 14.

Kolsme tri ân các đối tác, cộng sự

Hot Idol Mina (TikTok ID: mina100220)

Hot Idol Ánh Dương (TikTok ID: anhduong171202)

Hot Idol (TikTok ID: tuongnhi9999)

Hot Idol Súp Võ (TikTok ID: supvo_1807)

Hot Idol Miu (TikTok ID: miu_miuu555)

Kolsme chính là nơi ươm mầm, phát triển những tài năng, giúp họ thăng hoa và toả sáng trên nền tảng TikTok Live theo cách tuyệt vời nhất, chuyên nghiệp nhất.



Các bạn trẻ mong muốn được định hướng và phát triển thành những idol Live TikTok thành công và nổi bật thì hãy gia nhập ngay với Kolsme nhé.

