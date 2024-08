Tiger Crystal Rave “bật công tắc” sảng khoái cho hàng chục ngàn khán giả, Mỹ Mỹ, OSAD “ướt át” không tưởng tại đại tiệc té nước

Dòng người đổ về Đà Nẵng chờ được sảng khoái chạm đỉnh cùng Tiger Crystal Rave

Chiều tối ngày 2/8, thành phố Đà Nẵng như chìm trong cái lạnh đặc biệt trước nay chưa từng có. Không phải thời tiết có gì đó bất thường mà chính là siêu đại tiệc té nước Tiger Crystal Rave đổ bộ, thu hút hàng chục nghìn khán giả nô nức rủ nhau đi “cấp đông”. Lượng người gia nhập tiệc băng bất tận này đông đến mức phủ kín cả công viên Biển Đông - nơi sự kiện được tổ chức. Dòng người còn khiến cả con đường Võ Nguyên Giáp như chật cứng, các khu vực lân cận đều ghi nhận “kẹt xe” cấp độ cao.

Công viên Biển Đông đã chật kín người tham gia, ai nấy cũng đều háo hức chờ đợi được trải nghiệm nhân tố “băng” độc lạ mà Tiger Crystal Rave úp mở những ngày qua.

Khác với mọi năm, Tiger Crystal Rave năm 2024 với chủ đề tiệc băng bất tận đã mang đến cho khán giả một không gian sự kiện đầy “đỉnh - độc - đã” với hàng loạt hoạt động thú vị như: nhà băng lạnh siêu cấp, booth sống ảo mới lạ cùng quầy bar DJ “sập sình bể bình”. Đặc biệt, những lon Tiger Crystal sẽ luôn trong trạng thái sẵn sàng để giúp raver trở thành phiên bản “cool” nhất của chính mình, bật mood quẩy cho tiệc rave té nước thêm hoàn hảo nhờ vào vị bia sảng khoái cực đỉnh.



Dân tình đua nhau trải nghiệm các hoạt động trước khi “đại tiệc EDM té nước” bắt đầu.

Vô vàn bộ cánh “chất chơi” đến từ không chỉ raver mà còn những cái tên được giới trẻ yêu mến hàng đầu như Emma Nhất Khanh, Cody … như ngầm khẳng định: “Tôi đã sẵn sàng ướt quên lối về cùng Tiger Crystal Rave”.

Với hai mùa Tiger Crystal Rave trước đây đã quá thành công, năm nay sự kiện âm nhạc đặc biệt này lại mang đến một chủ đề “băng bất tận” đầy mới mẻ. Thay vì mang súng nước, raver Đà Nẵng được nhắn nhủ mang thêm cả áo phao vì Tiger Crystal Rave năm 2024 chắc chắn sẽ tạo nên đêm tiệc rave “té nước” hoà cùng “lạnh băng” cho hàng chục ngàn khán giả Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận.



Đúng 19h, khi sự kiện chính thức bắt đầu, ngay lập tức công nghệ âm thanh - ánh sáng đầy hoành tráng của sân khấu cọp băng đã khiến toàn bộ raver phải bất ngờ. Hơi lạnh từ miệng hổ băng được phả ra “phá đảo” mùa hè oi bức, cùng với đó là tổ hợp khoảnh khắc thăng hoa như pháo sáng, nước phun 360 độ ‘tưới mát’ từng raver. Các khẩu "thần công nước" cũng không khỏi khiến mọi người choáng ngợp với vô vàn tia nước đột ngột, biến khán đài thành mổ đại tiệc té nước đúng nghĩa.

Sảng khoái chắc chắn là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong đêm 03/08 tại công viên Biển Đông.

Cận cảnh công nghệ sân khấu được đầu tư cực hoành tráng của Tiger Crystal Rave năm 2024, âm thanh ánh sáng cứ phải gọi là kịch trần.

Mỹ Mỹ mở màn bằng vũ đạo “té nước”, kích hoạt chế độ sảng khoái cho đại tiệc

Mỹ Mỹ là ca sĩ có vinh dự mở màn cho đại tiệc băng chưa từng có từ trước đến nay. Đến với đại tiệc năm nay, Mỹ Mỹ rũ bỏ “Em Chỉ Muốn Được Chill” mà thay vào đó là “Em Chỉ Muốn Được Té Nước Tại Tiger Crystal Rave” như lời chào gửi đến các raver chính hiệu. Bầu không khí ngày càng bùng nổ hơn nữa khi bản hit “Say Anh” vang lên, Mỹ Mỹ càng trở nên “đỉnh chóp” hơn khi cùng lúc là các vòi phun nước từ tứ phía bung lên, mang đến sự sảng khoái chưa từng có cho hàng nghìn khán giả bên dưới khán đài.

Bất ngờ hơn cả, bộ đôi triệu view lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Tiger Crystal Rave - Mỹ Mỹ và OSAD đã thành công mang “Không Ai Khác Ngoài Anh” đến với khán giả Đà Nẵng. Không chỉ tạo ra những màn ‘đẩy thuyền’ cực gắt trên sân khấu, bộ đôi còn thành công đưa khán giả từ sảng khoái này đến sảng khoái khác khi có màn giao lưu cực ‘ngọt’ cùng hàng chục ngàn raver bên dưới.



“Người Âm Phủ” OSAD thì hâm nóng loạt hit gây bão, còn hàng chục ngàn raver thì hâm nóng tình yêu cho Tiger Crystal

Ngay sau đó, ánh sáng sân khấu dành trọn cho hotboy của làng rap - OSAD. Đến với Tiger Crystal Rave, xoá bỏ hình ảnh nhẹ nhàng và lãng mạn, OSAD mang đến một phiên bản cuồng nhiệt của loạt hit No One Else, Yêu Sắc Yếu và Người Âm Phủ. Khán giả lúc này đã đắm chìm trọn vẹn vào đại dương nước non ngập tràn này, đôi giày nào cũng ướt đẫm như tình yêu dành cho Tiger Crystal.

24K. Right cấp mood sảng khoái cho công viên Biển Đông “Từ A Đến Z”



Xuất hiện “ngầu đét” từ bàn nâng cùng outfit đậm chất hip hop, 24K. Right lập tức đưa không khí của tiệc băng bất tận trở lại nhịp sôi động vốn có. Nam rapper đã liên tiếp trình diễn 3 ca khúc “Intro Trapstar”, “Bao Giờ Lấy Vợ” và đặc biệt là “Từ A Đến Z”. Cao trào của đêm nhạc được đẩy lên mạnh mẽ và tất cả đều đang quẩy hết mình cùng âm nhạc điện tử sôi động.

Nước được phun lên từng đợt từ sàn quẩy đến sân khấu, còn các raver thì đang tận hưởng sự sảng khoái đặc biệt mà âm nhạc EDM mang lại.



Phần trình diễn ấn tượng của 24K. Right thực sự đã mang đến những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời cho tất cả. Nhưng đây có thể vẫn chưa phải là những gì đỉnh cao nhất của Tiger Crystal Rave 2024.

Đại tiệc té nước vẫn sẽ tiếp diễn với nhiều nghệ sĩ và âm nhạc đặc sắc hơn nữa ở phía sau…