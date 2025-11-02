Tiểu thư Harper Beckham diện đồ sexy, khoe vóc dáng phổng phao tuổi dậy thì, xinh đẹp vạn người mê

Halloween vừa qua, nhà Beckham lại một lần nữa chứng minh "gu thời trang là gen di truyền". Trong khi nhiều người chọn phong cách hóa trang rùng rợn, Harper Beckham - con gái út của David Beckham và Victoria - lại khiến dân mạng "tan chảy" với tạo hình mèo đen sang chảnh, vừa dễ thương vừa thời thượng đúng chất rich kid đình đám.

Trên Instagram Stories, Victoria tự hào chia sẻ hình ảnh con gái nhỏ trong bộ váy đen tối giản nhưng cực tinh tế, phối cùng áo choàng ren dài chạm đất, tai mèo xinh xắn và boots đen đồng điệu. Không cần lớp hóa trang cầu kỳ hay đạo cụ rườm rà, Harper vẫn nổi bật với vẻ tự tin và thần thái chuẩn fashionista nhí. Bộ đồ vừa mang chút ma mị đúng vibe Halloween, vừa toát lên nét thanh lịch kiểu Victoria Beckham - nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Cư dân mạng đồng loạt khen ngợi: "Gen thời trang nhà Beckham mạnh thật!". Quả thật, Harper đang dần trở thành "bản sao nhỏ" của mẹ, từ phong cách đến thần thái. Trước đó, chính Victoria từng gây chú ý trong mùa Halloween 2024 khi diện jeans VB, áo thun xám sơ vin, giày cao gót - và điểm nhấn là mặt nạ người ngoài hành tinh màu xanh lá. Vừa sang, vừa hài hước - đúng tinh thần "sang có, vui cũng có" của nhà Beckham.

Trong khi đó, ở Hollywood, dàn sao vẫn "chơi lớn" hết mình với những màn hóa trang công phu: từ Heidi Klum lại hóa thân siêu ấn tượng, Hailey Bieber thành Elastigirl, Julia Fox gây tranh cãi với tạo hình Jackie Kennedy, cho đến Paris Hilton hóa Tinkerbell ngọt ngào. Nhưng giữa rừng outfit cầu kỳ ấy, Harper Beckham vẫn chiếm trọn spotlight nhờ vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế và chuẩn mực thời trang Anh quốc.

Halloween là dịp để mọi người "quẩy" hết mình, nhưng với nhà Beckham, đó còn là cơ hội khẳng định đẳng cấp gu ăn mặc. Và năm nay, Harper chính là minh chứng rõ nhất: vừa đáng yêu vừa sang, đúng chuẩn "tiểu thư nhà Beckham" khiến dân tình không ngừng thả tim.