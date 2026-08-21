"Tiểu tam" mạnh nhất lịch sử màn ảnh Hàn: Đời thường cực cuốn, mặc đẹp không trượt phát nào

Mỹ nhân này chưa bao giờ gây thất vọng về cả nhan sắc lẫn gu thời trang, từ phim ảnh đến đời thường.

Năm 2020, bộ phim Thế Giới Hôn Nhân từng tạo nên cơn sốt khắp châu Á, liên tục trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh cuộc hôn nhân đầy sóng gió của cặp nhân vật chính, Yeo Da Kyung cũng gây chú ý khi trở thành một trong những nhân vật "tiểu tam" khiến khán giả ức chế bậc nhất màn ảnh Hàn thời điểm đó. Đảm nhận vai diễn này là Han So Hee - nữ diễn viên khi ấy vẫn còn là gương mặt khá mới với công chúng. Nhan sắc sắc sảo, làn da trắng cùng thần thái vừa kiêu kỳ vừa lạnh lùng của cô khiến Yeo Da Kyung dù bị người xem "ghét cay ghét đắng" vẫn trở thành nhân vật khó có thể rời mắt mỗi khi xuất hiện. Sau thành công của bộ phim, tên tuổi Han So Hee cũng nhanh chóng bật lên, trở thành một trong những mỹ nhân nổi bật của thế hệ diễn viên Hàn Quốc mới.

Khí chất tiểu tam tràn màn hình của Han So Hee trong phim. Nguồn: Facebook.

Thế nhưng nếu Yeo Da Kyung trên phim khiến người xem "nóng máu" bao nhiêu thì Han So Hee ngoài đời lại có sức hút rất khác. Không đóng khung bản thân trong hình tượng mỹ nhân sang chảnh, cô sở hữu gu ăn mặc khá linh hoạt, lúc nữ tính, thanh lịch, lúc lại cá tính và có chút nổi loạn. Đặc biệt, Han So Hee rất biết tận dụng vóc dáng mảnh mai để biến những item tưởng chừng rất đơn giản thành outfit có điểm nhấn. Ngắm loạt ảnh đời thường của cô nàng mới thấy: mặc đẹp dường như cũng là một trong những "kĩ năng" đỉnh cao của mỹ nhân này. Và nếu chị em muốn nâng cấp tủ đồ thì có thể học lỏm ngay một vài set đồ đẹp tiêu biểu của cô ấy.

Trong một lần xuất hiện, Han So Hee biến công thức sơ mi và quần short denim quen thuộc trở nên hút mắt hơn hẳn. Chiếc sơ mi xanh được sơ vin 1 vạt gọn gàng nhưng phần tay áo lại xắn lên khá ngẫu hứng, kết hợp shorts denim cạp cao có phần gấu tua rua. Điểm đắt giá nằm ở đôi boots da đen cao gần gối, lập tức kéo tổng thể từ casual sang cá tính.

Ở dịp khác, Han So Hee diện siêu đơn giản với áo đen + quần jeans ống loe, chứng minh những công thức đơn giản nhất đôi khi mới là "vũ khí" tôn dáng nhất. Phần áo đen tay bồng mềm mại, cổ mở vừa phải cân bằng với chiếc quần jeans ôm ở đùi rồi loe dần xuống dưới. Đây là kiểu phom đặc biệt nịnh dáng cao, mảnh của người đẹp 9x khi vừa nhấn vào vòng eo thon thả, vừa tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn.

- Nơi mua tương tự: Áo - Quần jeans

Một trong những outfit thú vị nhất của Han So Hee là combo tanktop trắng và chân váy đen dáng dài. Nếu chiếc áo ôm sát mang tình thần tối giản, trẻ trung thì phần chân váy với phần trên ôm và phần dưới xòe rộng lại tạo độ kịch tính vừa đủ. Hai item đối lập về tỷ lệ nhưng khi phối cùng nhay lại tạo hiệu ứng cực đẹp: thân trên gọn gàng, thân dưới bồng bềnh.

- Nơi mua tương tự: Áo - Chân váy

Với set đồ "cây đen" tiếp theo, nữ diễn viên chuyển hẳn sang hình ảnh tối giản nhưng quyến rũ. Chiếc áo ngắn tay dáng ôm với hàng cúc phía trước được kết hợp cùng chân váy đen đồng bộ, nhấn nhá đường viền sáng mảnh chạy quanh cổ áo và cạp váy. Những chi tiết nhỏ này đủ để phá vỡ mảng màu đen toàn bộ mà không làm mất đi vẻ tinh giản của tổng thể.

- Nơi mua tương tự: MUSINSA

Đáng chú ý hơn cả là khả năng "đổi mood" rất nhanh của Han So Hee. Trong outfit cuối, cô xuất hiện với tóc bob vàng, áo blouse xanh nhạt nhấn bèo kết hợp cùng chân váy sáng màu. Đôi tất ren cao gần gối và sneaker nâu lại kéo tổng thể sang tinh thần trẻ trung, có chút quirky và đậm chất Y2K.