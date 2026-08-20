Mỹ nhân chân dài nhất showbiz: Té ngã vẫn slay như cảnh phim, đời thường là cao thủ mặc đẹp

Mỹ nhân này vừa có "cú ngã triệu đô" ấn tượng trên sàn catwalk, ngoài đời ghi điểm với nhan sắc xinh đẹp cùng style cuốn hút.

Lương Thùy Linh được biết đến là mỹ nhân sở hữu đôi chân dài nổi bật của showbiz Việt với chiều cao gần 1m8 cùng “đôi kiếm Nhật” dài tới 1,22m. Sở hữu lợi thế hình thể ấn tượng, nàng Hậu dễ dàng gây chú ý mỗi lần xuất hiện hay sải bước trên sàn catwalk. Mới đây, Lương Thùy Linh tiếp tục có khoảnh khắc để đời khi xuất hiện tại đêm thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest. Nàng Hậu khoác lên mình bộ cánh tuyệt xinh, khéo léo khoe trọn đôi chân dài trứ danh, visual và thần thái đều khiến dân tình khó rời mắt.

Cùng với đó, cô còn có một khoảnh khắc đáng nhớ với “cú ngã triệu đô”. Dù bất ngờ trượt ngã trên sàn catwalk, Lương Thùy Linh vẫn có màn ứng biến cực kỳ “slay”, không hề hoảng hốt mà nhanh chóng xử lý chuyên nghiệp bằng cú nghiêng mặt, pose dáng đầy thần thái. Sự nảy số nhanh và khả năng làm chủ tình huống đã giúp cú ngã của nàng Hậu trở nên tuyệt đối ấn tượng. Loạt khoảnh khắc ghi lại cảnh Lương Thùy Linh ngã nhưng vẫn thần thái đang nhanh chóng viral trên MXH, nhận về nhiều lời khen từ dân tình.

Không chỉ khiến khán giả yên tâm mỗi khi xuất hiện trên sân khấu hay sải bước trên sàn catwalk, Lương Thùy Linh còn ghi điểm nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng, thần thái cuốn hút cùng gu thời trang đầy biến hóa. Sở hữu lợi thế hình thể nổi bật cùng tư duy thẩm mỹ tốt, nàng Hậu luôn biết cách khai thác ưu điểm của bản thân qua những màn lên đồ đẹp mắt, thời thượng. Ngắm loạt outfit của Lương Thùy Linh, chị em sẽ càng cộng thêm điểm cho gu thời trang ngày càng tinh tế, sành điệu và khả năng biến hóa linh hoạt của nàng Hậu.

Lương Thùy Linh khoe vẻ ngoài điệu đà, ngọt ngào khi diện thiết kế đầm hai dây dáng ngắn với gam xanh bắt mắt, khéo tôn làn da. Phom váy ôm nhẹ, xòe mềm ở phần chân kết hợp những đường ren hoa văn tinh tế, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa duyên dáng. Thiết kế này cũng là gợi ý xinh xắn để chị em diện đi chơi, dạo phố hay vi vu du lịch, đặc biệt hợp với những ai yêu phong cách điệu đà, bay bổng.

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Lương Thùy Linh gợi ý chị em một thiết kế đầm dài đẹp xuất sắc với gam trắng tinh khôi, kiểu dáng cổ yếm kết hợp phần lưng hở đầy cuốn hút. Phom váy khéo tôn dáng, mang đến vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Điểm nhấn nằm ở phần chân váy với họa tiết hoa mềm mại, bay bổng, tạo cảm giác yêu kiều và nữ tính. Thiết kế này diện đi dự tiệc hay mang theo trong những chuyến nghỉ dưỡng đều cực hợp, hứa hẹn “cook” được loạt ảnh đẹp mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.

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Style dạo phố của Lương Thùy Linh ưu tiên sự năng động, thoải mái nhưng vẫn ghi điểm nhờ cách phối màu bắt mắt. Trong một outfit, nàng Hậu diện áo ba lỗ màu hồng kết hợp quần short trắng, tạo cảm giác trẻ trung, tươi tắn. Đôi giày cùng tông hồng được lựa chọn khéo léo giúp tổng thể thêm hài hòa, nịnh mắt. Điểm nhấn nổi bật nằm ở chiếc túi xách kẹp nách đỏ rực, vừa tạo tương phản thú vị vừa giúp outfit thêm phần cá tính, nổi bật.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Lương Thùy Linh rất chăm chỉ lăng xê giày lưới - item hot hit được nhiều tín đồ thời trang yêu thích trong mùa hè năm nay. Với thiết kế vừa thoáng chân vừa trendy, nàng Hậu có thể biến tấu item này cùng nhiều kiểu trang phục khác nhau mà vẫn tạo được tổng thể cuốn hút. Điển hình như outfit áo cách điệu lệch vai mix cùng quần jeans, trong đó phần áo tạo điểm nhấn bằng chi tiết bông hoa nhỏ xinh, còn quần jeans mang đến nét trẻ trung, năng động. Khi kết hợp cùng giày lưới, tổng thể vừa thoải mái, thoáng mát lại vẫn giữ được vẻ sành điệu, thời thượng.