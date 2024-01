Tiết lộ video dài 8 phút về vụ va chạm máy bay Japan Airlines, 379 người tạo nên cảnh tượng “chỉ có tại Nhật Bản”

Một vụ va chạm máy bay nghiêm trọng đã xảy ra tại sân bay Haneda của Nhật Bản vào ngày 2/1 vừa qua. Chuyến bay JAL516 của Japan Airlines đã va chạm với máy bay MA722 của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản khiến 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Toàn bộ 379 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay của Japan Airlines đều thoát nạn an toàn. Đoạn phim mới nhất được các hành khách ghi lại bên trong cabin cho thấy các tiếp viên hàng không đã phản ứng dứt khoát hiệu quả như thế nào và các hành khách đã bình tĩnh tuân thủ trong lần "thoát nạn trong sách giáo khoa" này.

Hai máy bay va chạm tại sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản

Kênh truyền thông Nhật Bản Asahi đã tổng hợp được video từ các hành khách trong cabin nơi xảy ra vụ việc. Đoạn phim cho thấy máy bay đã đâm vào máy bay bảo vệ biển ngay sau khi hạ cánh và ngọn lửa bốc ra từ thân máy bay rất dữ dội, có thể nhìn rõ từ cửa sổ. Khói dày đặc rất lớn, trong cabin có trẻ em rên rỉ và tiếng la hét "Đáng sợ quá". Trong tình huống dễ gây bối rối và mất kiểm soát, đại đa số hành khách đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.

Video toàn cảnh bên trong máy bay gặp nạn

Trong khi đó, các tiếp viên đã nhanh chóng đi xác nhận tình hình và chuẩn bị quá trình sơ tán càng nhanh càng tốt. Dù không khí căng thẳng và bất an nghiêm trọng, nhưng hành khách vẫn tin tưởng vào hướng dẫn của các tiếp viên đã được đào tạo chuyên sâu về an toàn. Các tiếp viên liên tục trấn an hành khách bằng cách hét lên: "Xin hãy ngồi yên", "Hãy cúi người xuống, bịt miệng và mũi", "Đừng lấy hành lý" và "Xin hãy bình tĩnh".



Chuyến bay JAL516 của Japan Airlines sau khi bốc cháy tại sân bay Haneda vào ngày 2/1

Chuyến bay JAL516 là máy bay Airbus A350 có tổng cộng 8 cửa thoát hiểm trên thân. Sau va chạm, 5 cửa thoát hiểm bốc cháy và không thể mở được nên chỉ còn 2 cửa thoát hiểm phía trước và 1 chiếc phía sau vẫn có thể sơ tán được.

Ngay sau đó, khói lan vào cabin, tiếp viên mở cửa thoát hiểm, hướng dẫn hành khách di chuyển nhanh chóng, trật tự, đồng thời nhắc nhở không lấy hành lý. Trong video có thể thấy, sau khi các hành khách rời khỏi chỗ ngồi, họ gần như chạy về phía cửa thoát hiểm, nhảy lên thang thoát hiểm và thoát ra ngoài thuận lợi.

Nếu hành khách nhất quyết lấy hành lý vào thời điểm đó sẽ làm chậm quá trình sơ tán của bản thân và những người phía sau, thậm chí làm trầy xước thang thoát hiểm bơm hơi, gây thương tích cho người khác. Các hành khách được phỏng vấn cho biết, lúc đó ai cũng rất sợ hãi, thậm chí tưởng mình "đã chết", nhưng xung quanh không có ai đi lấy hành lý. Trong đoạn phim, một số hành khách được nhìn thấy đang cố lấy hành lý của mình nhưng những hành khách khác đã hét lên để ngăn họ lại. Chính nhờ phản ứng nhanh của phi hành đoàn, bao gồm cả phi công lẫn tiếp viên cũng như thái độ hợp tác của hàng trăm hành khách mà máy bay Japan Airlines đã được cứu như phép màu.

Nguồn: ET Today