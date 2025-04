Tiết lộ gây sốc về Kim Soo Hyun khiến netizen hoảng hốt: “Sao khán giả Hàn Quốc lại ám ảnh với...”

Chiều 10/4, tờ TVReport đưa tin, mức chênh lệch thù lao giữa tài tử hàng đầu xứ Hàn Kim Soo Hyun và sao nam hạng A Nhật Bản Oguri Shun đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm mới đây. Nguồn tin cho biết Kim Soo Hyun được trả tới 300 triệu won (5,3 tỷ đồng)/tập phim khi nhận lời tham gia tác phẩm Queen of Tears (2024). Đáng nói, đây vẫn chưa phải con số thù lao đỉnh cao trong sự nghiệp Kim Soo Hyun, bởi lẽ trước đó nhà sản xuất One Ordinary Day (2021) đã phải trả 500 triệu won (8,8 tỷ đồng) mỗi tập để nhận được cái gật đầu của nam tài tử.

Trong khi đó, tài tử xứ sở hoa anh đào Oguri Shun chỉ nhận được khoảng 5 triệu won (88 triệu đồng) mỗi tập khi tham gia diễn xuất ở bộ phim cổ trang The 13 Lords of the Shogun của Đài truyền hình Quốc gia Nhật Bản NHK hồi năm 2022. 1 diễn viên khác là Masaki Suda cũng chỉ nhận về tầm 2 triệu won (35 triệu đồng)/tập khi đóng bộ phim nói trên.

Kim Soo Hyun nhận được mức cát-xê lên tới 300 triệu won (5,3 tỷ đồng)/tập khi đóng Queen of Tears

Trước đó, Kim Soo Hyun "cá kiếm" tận 500 triệu won (8,8 tỷ đồng) mỗi tập khi tham gia diễn xuất ở bộ phim One Ordinary Day



Trong khi đó, sao hạng A Nhật Bản Oguri Shun chỉ được trả khoảng 5 triệu won (88 triệu đồng) khi đóng phim cổ trang The 13 Lords of the Shogun. Mức thù lao này thua Kim Soo Hyun tận 60-100 lần

Mức chênh lệch khủng khiếp giữa thù lao đóng phim của Kim Soo Hyun và tài tử đình đám Nhật Bản đã khiến cộng đồng mạng xứ Hàn không khỏi hoảng hốt, đồng thời tranh cãi nảy lửa mới đây. Nhiều khán giả cho rằng các diễn viên tại Kbiz đang được trả mức thù lao quá cao, và điều này có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng phim: "Lý do gì dẫn tới sự chênh lệch quá lớn như vậy? Tại sao khán giả Hàn Quốc lại ám ảnh với người nổi tiếng như vậy?", "Diễn viên có thể kiếm được rất nhiều tiền từ các hợp đồng quảng cáo nếu bộ phim thành công mà. Mức thù lao đóng phim như vậy là quá cao rồi", "Khi ngân sách sản xuất đổ dồn vào việc chi trả thù lao cho diễn viên, chất lượng của tác phẩm có thể bị ảnh hưởng. Chưa kể, nếu bộ phim thất bại, diễn viên cũng không chịu trách nhiệm gì cả. Điều này gây ra sự khó chịu"...

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến nhấn mạnh, không thể so sánh mức thù lao giữa diễn viên Hàn và Nhật như vậy vì mỗi thị trường có nét đặc trưng riêng. Những khán giả này còn cho biết thêm, nếu so sánh với các diễn viên ở Trung Quốc, thù lao của diễn viên Hàn vẫn chưa thể sánh bằng.

Mức thù lao "1 trời 1 vực" giữa 2 tài tử Kim Soo Hyun - Oguri Shun đã làm thổi bùng lên tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Hàn Quốc trong ngày 10/4

Nguồn: Kbizoom