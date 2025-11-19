Các bị cáo rời khỏi toà sau khi tuyên án

Tòa tuyên án đối với các bị cáo

Sau một ngày xét xử, TAND TP HCM đã tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù với Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt); 3 năm tù với Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt).

Với các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh 2 năm tù (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) đều bị tuyên phạt 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng".

Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Quang Linh Vlogs xin lỗi

Quang Linh Vlogs trong lời nói sau cùng cho biết, bản thân đã nhận thức được mình là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Những lời nói của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng và những người tin tưởng mình mua sản phẩm vì bị cáo.

Clip các bị cáo nói lời sau cuối

"Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các khách hàng đã luôn tin tưởng, yêu thương bị cáo để mua sản phẩm. Bị cáo đã làm cho các khách hàng thất vọng. Bị cáo mong HĐXX có thể giảm mức án cho bị cáo để bị cáo sớm về với bố mẹ và làm người có ích cho xã hội" - Quang Linh Vlogs nói.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên nói lời sau cuối

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên gửi lời xin lỗi tới những khách hàng đã tin tưởng và yêu thương mình nhưng lại sử dụng sản phẩm gây hại cho sức khỏe.

"Bị cáo muốn gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất tới những khác hàng đã luôn yêu thương tin tưởng bị cáo nhưng lại sử dụng sản phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình. Hội đồng xét xử có hỏi bị cáo là nếu biết thì bị cáo có làm hay không, bị cáo hiểu được rằng, trước pháp luật thì không có chữ 'nếu', nên bị cáo hiểu những sai lầm của mình.

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên trước toà nói lời sau cuối

Bị cáo làm từ thiện để giúp đỡ mọi người chứ không phải để đỡ cho những cái sai của mình. Bị cáo chỉ chia sẻ thêm để hội đồng xét xử có thể xem xét, giảm nhẹ cho cổ đông trong Tập đoàn Chị Em Rọt khi bắt đầu dự án này với mục đích tốt đẹp, ý tưởng làm ra trang trại riêng để giúp đồng bào dân tộc thiểu số lân cận, giúp họ trồng, canh tác và được trả lương hàng tháng. Mọi người cũng mong muốn có một dự án kinh doanh giúp cho mình và giúp cho người."

Bị cáo mong HĐXX xem xét khi lượng hình và nói lời cảm ơn cơ quan điều tra "vì đã phát hiện kịp thời, không để sản phẩm kém chất lượng tiếp tục ảnh hưởng đến người dân".

"Chỉ vì biện pháp triển khai quá non nớt, vội vàng và thiếu trách nhiệm. Đây là bài học rất lớn cho bị cáo cũng như tất cả mọi người. Bị cáo cảm ơn Đảng, Nhà nước và cơ quan điều tra đã phát hiện kịp thời khiến sản phẩm kém chất lượng không tràn lan trên thị trường nhiều thêm để ảnh hưởng đến sức khoẻ mọi người."

Hằng Du Mục bật khóc nói lời sau cuối

"Đối với bản thân bị cáo, từ những ngày đầu bị tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về những việc làm của mình. Bị cáo ý thức được những hành vi của bản thân là sai và vi phạm pháp luật. Bị cáo cũng nhận thức được sự thiếu sót, tắc trách và vô trách nhiệm của bản thân dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay.

Đầu tiên, bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến những khách hàng đã tin tưởng bị cáo, bởi vì đã phụ lòng tin của mọi người. Thông qua phiên toà, bị cáo cũng hy vọng những bạn KOL khác, với vai trò những người có sức ảnh hưởng trước khi quảng cáo một sản phẩm, nhận được thông tin từ nhãn hàng hay đơn vị sản xuất, bị cáo mong các bạn sẽ chứng thực thông tin, xác minh thông tin trước khi đưa đến với khách hàng để không lâm vào trình trạng giống như bị cáo ngày hôm nay." - bị cáo Hằng nói ở lời sau cuối.

Vừa nhắc đến con, bị cáo Hằng vừa bật khóc nức nở: "Kính thưa hội đồng xét xử, bản thân bị cáo đang là mẹ đơn thân và có hai con nhỏ. Trong 7 tháng tạm giam vừa rồi, bị cáo chỉ gặp con duy nhất một lần thôi. Hai con của bị cáo phải thay đổi chỗ ở liên tục vì bị quấy rối và phải nhờ đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng.

Hiện tại bị cáo cũng đang đối diện với việc bị tước bỏ quyền nuôi con. Con của bị cáo hiện tại còn quá nhỏ, sau khi bị cáo bị tạm giam thì em bé không còn sữa mẹ để uống. Hiện tại em bé không uống được sữa bột nên hoàn toàn không có sữa để sử dụng. Về vấn đề tâm sinh lý hay sức khoẻ của hai em cũng ảnh hưởng rất nhiều. Bị cáo kính mong hội đồng xét xử xem xét về hoàn cảnh của bị cáo.

Bị cáo còn nhận nuôi 1000 em nhỏ, đồng hành với các em trong việc nâng bước các em đến trường học. Bị cáo mong muốn được tiếp tục điều này nên kính mong hội đồng xét xử và viện kiểm sát cho bị cáo nhận mức án khoan hồng, để bị cáo trở về với xã hội, trở về làm người có ích cho xã hội. Được đóng góp một phần công sức của mình cho việc phát triển và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác."

Luật sư của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: Động cơ của bị cáo mang tính tích cực

Theo Luật sư Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Hữu Giang (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên), bị cáo chỉ chịu trách nhiệm việc kiểm tra, giám sát đơn hàng và thừa nhận việc không biết về chất lượng sản phẩm là lỗi của bị cáo.

Luật sư bào chữa của Thuỳ Tiên xin cho cô được giảm nhẹ mức án cải tạo không giam giữ

"Thuỳ Tiên chỉ là đồng phạm điều hành việc gắn đơn (trên giỏ hàng Tiktok). Đó là ý thức chủ quan của bị cáo, được phân công trách nhiệm kiểm tra giám sát đơn hàng và không phải người xây dựng kịch bản cũng như không biết lỗi (của sản phẩm kẹo Kera).

Thuỳ Tiên cũng đã thừa nhận tại phiên toà hôm nay, đúng ra theo quy định pháp luật thì bị cáo phải biết. Lỗi của bị cáo là bị cáo không biết, thể hiện qua ý chí chủ quan của bị cáo." - Vị này cho hay.

Cũng theo thông tin từ báo Tuổi trẻ Online, Luật sư không tranh luận về tội danh. Tuy nhiên luật sư cho rằng cần làm rõ vai trò của Thùy Tiên để phân hóa trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư, Thùy Tiên chỉ là người thực hành giản đơn vì chỉ là một trong những cổ đông góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ nguyên liệu rau củ quả sạch (kẹo Kera), doanh nghiệp này thực tế chưa thành lập.

Thùy Tiên không phải cổ đông của Công ty Chị Em Rọt. Cô chỉ thỏa thuận về tỉ lệ lợi nhuận từ việc kinh doanh kẹo Kera (ban đầu 25%, sau là 30%) nhưng đến nay chưa nhận bất kỳ khoản lợi nhuận nào. Số tiền 6,8 triệu đồng mà cô nhận thực chất là tiền hoa hồng bán 415 lọ kẹo Kera mà TikTok chi trả cho tài khoản gắn giỏ hàng.

Động cơ của Thùy Tiên mang tính tích cực, xuất phát từ mong muốn tiêu thụ nông sản Việt Nam.

Thùy Tiên chỉ quảng bá, giới thiệu sản phẩm của nhãn hàng mà không tham gia vào quá trình thỏa thuận gia công, quy trình sản xuất. Mọi công thức, bao bì, nhãn mác, hồ sơ tự công bố, kiểm nghiệm đều do Công ty Chị Em Rọt phối hợp Công ty Asia quyết định.

Thùy Tiên chỉ nếm thử để góp ý về hương vị và tập trung quay video quảng cáo, không biết kẹo Kera không đạt tiêu chuẩn. Đối với việc livestream và quay clip nông trại trồng rau, Tiên không biết và không ai nói cho Tiên biết nông trại này là do Công ty Asia thuê để quay clip.

Quá trình điều tra, truy tố và tại tòa, Thùy Tiên luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp 3,2 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả.

Bên cạnh đó Thùy Tiên là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, từng được tặng bằng khen của Thủ tướng.

Luật sư cho biết có 283 đơn của người hâm mộ, yêu mến Nguyễn Thúc Thùy Tiên xin xem xét giảm nhẹ mức án cho bị cáo, có 3 đơn xin giảm nhẹ cho cô của 3 khách hàng mua kẹo Kera.

Từ đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho Thùy Tiên được cải tạo không giam giữ dưới 3 năm để bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình, sửa chữa lỗi lầm và giúp ích cho xã hội.

Về dân sự, luật sư đề nghị xem xét số tiền đã chi cho vận chuyển, quảng cáo liên quan đến hoạt động bán kẹo Kera mà cơ quan điều tra không thừa nhận là 7,5 tỉ đồng và 1,3 tỉ đồng đã hoàn trả cho cho 3.798 khách hàng.

Bị cáo Hằng phải vắt sữa hàng ngày vì vẫn còn đang trong quá trình nuôi con nhỏ

Trong phiên xét xử chiều ngày 11/9, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (còn gọi là Hằng Du Mục) đã đưa ra một số luận điểm mong muốn hội đồng xét xử có thể xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

"Riêng đối với bị cáo Hằng, theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra đã ghi nhận trong quá trình giải quyết vụ án bị cáo đã tích cực hợp tác điều tra. Điều này đã được ghi nhận tại kết luận điều tra.

Bị cáo Hằng là trường hợp khá đặc biệt khi con của bị cáo mới tròn một tuổi, bị cáo đã viết đơn tự nguyện ở lại để phối hợp làm việc. Đến khi bị cáo bị khởi tố đã chia sẻ với chúng tôi, đến thời điểm hiện tại em vẫn còn sữa để nuôi con, bị cáo vẫn nặn sữa hằng ngày. Đây là tình tiết hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo."

Clip: Luật sư bào chữa cho Hằng Du Mục

Sau khi luật sư nêu tình tiết giảm nhẹ liên quan đến con nhỏ, Hằng Du Mục đã trầm giọng nghẹn ngào lên trả lời hội đồng xét xử.

13h30: Bắt đầu phiên xét xử buổi chiều

Ánh mắt của các bị cáo trong phiên xét xử buổi chiều vụ án "lừa dối khách hàng"

Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên trong phiên xét xử buổi chiều

Trong phiên xét xử sáng nay, Hoa hậu Thùy Tiên đã thẳng thắn thừa nhận các hành vi sai phạm liên quan đến vụ kẹo Kera

(Ảnh: Viết Thanh)

Bị cáo Hằng Du Mục

Ánh mắt mệt mỏi của Hằng Du Mục phiên xét xử buổi sáng

Bị cáo Lê Thành Công

Thuỳ Tiên vẫn lỗ rõ vẻ căng thẳng và mệt mỏi

Bị cáo Phạm Quang Linh trong phiên toà buổi chiều

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên mức 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Đây là nhóm bị cáo được xác định đã thừa nhận hành vi và có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Theo VKS, cả 3 bị cáo đều khai báo thành khẩn, có nhân thân tốt, chủ động khắc phục hậu quả và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Đây là những yếu tố được cơ quan công tố đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cáo buộc của VKS cho rằng nhóm bị cáo có đầy đủ nhận thức về trách nhiệm, biết rõ một số thành phần trong kẹo Kera có chống chỉ định nhưng vẫn thực hiện quảng cáo sai lệch để thu lợi. Kết quả giám định cho thấy thành phần trong kẹo không đúng như nội dung quảng cáo.

Trong đó, Lê Tuấn Linh là người ký hợp đồng gia công, chịu trách nhiệm chính về bao bì, chất lượng, giấy tờ sản phẩm. Lê Thành Công giữ vai trò đồng mức, tham gia xây dựng kịch bản quảng cáo và cung cấp thông tin gian dối nhằm thúc đẩy bán hàng. Cả 2 bị cáo bị đề nghị mức án 3-4 năm tù

Ba bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Phạm Quang Linh được xác định giữ vai trò chủ yếu tham gia quảng bá và bán sản phẩm.