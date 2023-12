Tiến sĩ "soái ca" từng gây bão khi dự Hội nghị vi sinh lớn nhất thế giới: Làm 3 điều để tuổi 40 không nói "giá như"

Nếu gặp được bản thân của 10 - 20 năm sau, bạn kỳ vọng sẽ thấy “ai”?

Với phiên bản của mình khi đã trưởng thành, có người mơ ước họ đã hoàn thành nhiều cột mốc tài chính như mua nhà và xe, có gia đình đầy đủ; hay chỉ đơn giản là sống một cuộc đời không có gì nuối tiếc.

Nếu đang tìm câu trả lời cho vế thứ hai, nhất định bạn sẽ được truyền nhiều cảm hứng với hành trình nghiên cứu khoa học đầy thú vị của “soái ca” Nguyễn Việt Hùng (SN 1990) - người từng gây bão mạng xã hội khi là nhà khoa học Việt Nam duy nhất vinh dự được mời phát biểu tại Hội nghị khoa học vi sinh hàng đầu thế giới ISME17 tổ chức tại Đức.

Cách đây 5 năm, hình ảnh chàng trai Nguyễn Việt Hùng 28 tuổi điển trai và tràn đầy tự tin phát biểu trước hơn 2.000 đại biểu là các giáo sư đầu ngành tại Harvard, Stanford, MIT… đã thực sự gây được ấn tượng mạnh cho nhiều bạn trẻ lúc bấy giờ về việc "dám đam mê, dám rực rỡ".

Năm 2018, Hùng gây ấn tượng mạnh khi là nhà khoa học Việt Nam duy nhất tham gia Hội nghị vi sinh lớn nhất thế giới

Không ngừng phá vỡ vùng an toàn

Trao đổi với chúng tôi, Hùng tâm sự khi nhớ lại thời điểm viral trên khắp mặt báo từ 5 năm trước, anh luôn cảm thấy biết ơn. Bởi khoảnh khắc này đã tạo cho anh động lực thay đổi cuộc sống và có cơ cơ hội được gặp nhiều người giỏi giang khác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Hơn thế nữa, những lời động viên của mọi người cũng truyền cảm hứng cho anh bước ra vùng an toàn.

Được biết ngay từ nhỏ, anh đã có niềm đam mê với nghiên cứu và sáng tạo. 5 tuổi, Hùng sang Nhật cùng bố mẹ và đến 7 tuổi, quay về Việt Nam theo học tại trường quốc tế Hà Nội.

Khi lớn lên, Hùng không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, mà còn ở thành tích học tập xuất sắc. Anh cũng từng nhận được học bổng Tiến sĩ của 4 trường đại học danh tiếng ở Úc nhưng từ chối 3 trường ĐH Macquarie (Macquarie University), ĐH Sydney (University of Sydney) và ĐH Melbourne (University of Melbourne) để vào ĐH New South Wales (University of New South Wales).

Ở Hùng có một sự kiên định mạnh mẽ với những gì mình theo đuổi. Tại Đại học New South Wales, anh là du học sinh Việt Nam duy nhất theo học ngành Đa hệ gen vi sinh vật - ngành học khó khiến nhiều sinh viên bản địa cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Hùng từng nhận học bổng chương trình Tiến sĩ từ 4 trường đại học danh tiếng ở Úc

Năm 2020, Hùng quyết định từ bỏ cuộc sống ổn định ở Úc để chấp nhận lời đề nghị sang Mỹ làm việc. Ở cột mốc đặc biệt này, anh bắt đầu có công việc mới, chuyển đến thành phố khác sinh sống và làm quen với những điều mà trước kia chưa từng làm.

Giờ đây, Hùng hiện đang là nhà khoa học tại công ty Tempus - một trong những công ty dẫn đầu thế giới hiện nay về việc nghiên cứu và phát triển những liệu pháp điều trị ung thư. Và tất nhiên song song với công việc fulltime, anh vẫn tự nghiên cứu thêm về Vi sinh trong thời gian rảnh để duy trì ngọn lửa đam mê.

Trong suy nghĩ của nhiều người, công việc của Hùng không dành cho số đông khi cần nghiên cứu kiến thức trong thời gian dài và đôi khi hơi khô khan. Anh cũng thừa nhận bản thân không có quá nhiều kiên nhẫn để có thể cống hiến cả cuộc đời nghiên cứu cho một đề tài mất rất lâu mới ra kết quả.

Cũng vì thế, anh chọn nghiên cứu Đa hệ gen vi sinh vì lĩnh vực này ra thành quả rất nhanh, chỉ cần ngồi trước máy tính vài tiếng là đã khám phá ra nhiều điều thú vị.

Hùng cũng từng đắn đo rất nhiều để tìm cách cân bằng được thu nhập và đam mê. Bởi thực tế nghiên cứu khoa học không phải công việc đem lại nhiều tiền, ngoài ra còn cần chút may mắn để đạt được thành quả. Thậm chí trong quá khứ, Hùng từng vài lần có suy nghĩ thoáng qua rằng nên chọn công việc khác để có mức thu nhập cao hơn.

Hùng đang có cuộc sống mơ ước khi chuyển đến Mỹ làm việc

"Đừng so sánh mình với người khác"

Ở tuổi 33, sau khi đi qua hơn chục năm nỗ lực nghiên cứu khoa học, Hùng luôn cảm thấy tự hào khi công sức của mình đã có sức lan tỏa nhất định và bản thân anh có thể nhìn thấy những tác động tích cực từ nó.

Anh nhớ lại: "Hiện giờ mình đang đào tạo tầm 20 nhà nghiên cứu khác trên toàn thế giới cách xử lý dữ liệu đa hệ gen vi sinh. Cách đây nửa năm, một trong các bạn nghiên cứu đó đã nhắn tin cảm ơn vì nhờ chỉ dẫn của mình, bạn đã hoàn thành một công trình nghiên cứu và vào được chương trình Tiến sĩ như mong muốn. Lúc đó, mình vừa cảm thấy tự hào mà cũng thật cảm động".

Ở tuổi 33, Hùng cảm thấy tự hào khi thấy được sức lan toả nhất định của việc nghiên cứu khoa học

Đi qua chặng đường dài trong hành trình trưởng thành, Hùng tự rút ra 3 bài học cho mình:

"Thứ nhất, đừng so sánh bản thân với người khác

Ở tuổi nào cũng dễ nghĩ rằng mình phải như thế này, thế kia. Nhưng những sự so sánh không được một lợi ích nào cả. Nếu gặp được người thành công, giỏi giang hơn thì hãy vui mừng cho họ và cảm thấy được truyền cảm hứng; thay vì thấy tự ti và nghĩ rằng bản thân thất bại hay tụt lại phía sau. Hãy cứ tập trung vào điểm mạnh của mình! Làm điều mình thích và giỏi, thì chắc chắn sẽ thành công.

Thứ hai, chăm lo cho sức khỏe, tinh thần lẫn thể chất

Bạn sẽ luôn đối mặt với bài toán về tiền bạc và thời gian. Nhưng sức khỏe tinh thần cũng như thể chất là điều quan trọng nhất, nên hãy ưu tiên. Người trẻ hiện nay đối mặt với rất nhiều thử thách có thể làm xáo trộn sức khỏe tinh thần. Nếu có những vấn đề chưa được giải quyết, hãy tìm sự trợ giúp. Chỉ khi bạn khỏe mạnh từ trong ra ngoài thì mới có thể thực sự sống hết mình và theo đuổi đam mê.

Cuối cùng, hãy dành thời gian khám phá thế giới, và đừng ngại thay đổi nơi ở

Từ nhỏ, mình từng sống ở Nhật, Việt Nam, Singapore, Úc và nay là Mỹ. Sự xê dịch nhiều giúp tăng khả năng thích ứng nhanh, độc lập và tự chủ trong tư duy lẫn cách sống. Thế giới rất rộng lớn và chúng ta không nên ngại thay đổi. Mỗi nơi chúng ta đến, mỗi người mới mà chúng ta tiếp xúc sẽ giúp vòng tròn trải nghiệm to ra và khám phá nhiều tiềm năng hơn".

Sau khi gia đình Việt Hùng đón thêm thành viên mới, anh cảm thấy phần nào chín chắn hơn, nhìn thấy rõ điều gì quan trọng trong cuộc sống

Về dự định trong thời gian tới, Hùng cho biết muốn hướng tới những dự án hay công trình có thể tham gia được tại nước nhà. Đồng thời, anh cũng muốn được kết nối nhiều hơn với các nhà khoa học và những cá nhân tài năng khác ở Việt Nam.

"Mình muốn con người ở tuổi 40 sẽ tự hào khi thấy tuổi 20 đã dám theo đuổi ước mơ và mạnh dạn sống với điều mình muốn, chứ không phải cảm thấy nuối tiếc hay giá như", Hùng nói.