“Tiên nữ mukbang” Quỳnh Trương ăn thùng uống vại: Visual xinh như búp bê, style lại chuẩn tiểu thư, nhìn outfit nào cũng muốn mặc theo

Là một trong những gương mặt nổi bật ở mảng nội dung mukbang trên TikTok, cái tên Quỳnh Trương nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ nhờ khả năng ăn uống mà còn nhờ ngoại hình xinh xắn, ngọt ngào cùng biểu cảm tự nhiên, cuốn hút. Chính điều này giúp cô được nhiều người gọi bằng cái tên "tiên nữ mukbang". Sau một thời gian hoạt động, kênh TikTok của cô đã đạt hơn 3 triệu người theo dõi cùng hàng chục triệu lượt thích.

Bên cạnh gây ấn tượng qua các video mukbang, Quỳnh Trương còn được quan tâm bởi phong cách đời thường. Sở hữu vóc dáng mảnh mai và visual sáng, cô theo đuổi hình ảnh trẻ trung, nữ tính theo hướng nhẹ nhàng, thanh lịch. Đây cũng là lý do nhiều chị em thường xuyên tham khảo phong cách phối đồ của nàng hot TikToker.

Trong các chuyến du lịch, Quỳnh Trương thường ưu tiên những set váy dài thướt tha với gam trắng, be hoặc họa tiết hoa nhí nhẹ nhàng, mang lại cảm giác nữ tính và thanh thoát. Để tổng thể không bị bí bách, cô lựa chọn các thiết kế cúp ngực hoặc cổ yếm, giúp khoe trọn phần vai và tạo sự cân đối cho vóc dáng.

Khi xuống phố dạo chơi, Quỳnh Trương chuyển sang phong cách trẻ trung, năng động hơn với quần short hoặc quần jeans kết hợp cùng áo điệu hoặc babytee. Điểm nhấn của những set đồ này nằm ở cách cô khéo léo phối thêm phụ kiện như cặp, túi hay mũ, giúp tổng thể trở nên có gu hơn mà vẫn giữ được sự thoải mái.

Không thể thiếu trong tủ đồ của "tiên nữ mukbang" là những set đồ tiểu thư điệu đà. Các thiết kế này giúp cô tiết kiệm thời gian phối đồ mà vẫn đủ xinh yêu xuống phố.

Style mùa hè của Quỳnh Trương có thể xem là “sách mẫu” cho những ai yêu thích phong cách tiểu thư. Cô ưu tiên các set váy kín đáo, nhẹ nhàng hoặc bikini có thiết kế tiết chế, không quá táo bạo, vừa giữ được nét nữ tính vừa tạo cảm giác dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

