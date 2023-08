Tiền nhiều hay ít quyết định bởi 4 điều: Không sợ mục tiêu khó đạt, chỉ sợ tầm nhìn hạn hẹp, tư duy tủn mủn!

Tầm nhìn chính là thứ quyết định một người có thể thoát khỏi lối mòn tầm thường và tạo nên đột phá hay không. Không sợ đích xa không đến được, chỉ sợ tầm nhìn quá hạn hẹp.

Đằng sau tiền bạc là tầm nhìn. Một người không thể kiếm được nhiều tiền, chật vật mãi không đạt được cuộc sống như mong muốn, không phải vì họ không cố gắng, không chăm chỉ, mà do tầm nhìn quá hạn hẹp.

Mở rộng tầm nhìn, nâng cao hiểu biết của mình, khi đó, tiền bạc, thành tựu sẽ là một kết quả sẽ xảy ra. Còn nếu vẫn giữ mãi một tầm nhìn hạn hẹp, dù làm việc quần quật ngày này qua tháng khác, vật lộn mãi bạn vẫn không thể thoát ra được lối mòn cũ. Những người khôn ngoan sẽ thực hiện 4 điều này để con đường phát triển thênh thang, rộng mở.

01. Mở rộng tầm nhìn

Chúng ta thường nói: May mắn cũng là một loại năng lực. Nhưng trong cuộc sống, với nhiều trường hợp, nếu một người có tầm nhìn hạn hẹp, dù may mắn, cơ hội đến gần, họ cũng không thể nắm bắt. Tầm nhìn càng rộng, khả năng nắm bắt cơ hội càng mạnh mẽ.

Có câu chuyện một vị danh họa lớn muốn đổi tranh của mình lấy xe bắp cải. Một hôm, nghe thấy một tiểu thương đang kêu bán cải trắng ở ngoài cửa, vị danh họa sau khi vẽ một cây cải trắng lên giấy, ra ngoài tìm tiểu thương đó. Tiểu thương vội chào, vị danh họa nói: "Tôi dùng bức họa này đổi lấy một xe cải trắng của anh, như thế thế nào?"

Tiểu thương ngay lập tức phản ứng lên: "Dùng một bức họa của cây cải giả đổi lấy một xe cải thật của tôi ư? Nếu không phải ông đã già, tôi nhất định sẽ mắng ông một trận".

Nghe vậy, vị danh họa chỉ đành quay lưng rời đi. Sau này tiểu thương mới biết, người đó chính là một danh họa lớn, bức họa đó có thể mua được hàng ngàn xe cải trắng. Người tiểu thương đã hối hận, nhưng cơ hội đó đã không còn nữa.

Tầm nhìn của một người quyết định vận may của họ. Sự may mắn, cơ hội của mọi người gần như bằng nhau. Khác biệt chính là một số người nhận ra, nắm bắt cơ hội, bay cao bay xa.

Trong đó có những người để cơ hội trôi qua mà chẳng thể nắm bắt, chỉ còn lại tiếc nuối và hối hận.

Mở rộng tầm nhìn của chính mình, đọc nhiều sách, đi du lịch nhiều, suy tư nhiều. Thấy nhiều, biết nhiều, mới có thể chính xác nắm bắt cơ hội, nắm bắt món quà của số phận.

02. Độ sâu của tư duy

Cuộc đời giống như một ván cờ vây. Một số người, đi một bước nhìn một bước, người như vậy tầm mắt hạn hẹp, thường là người chơi cờ kém. Nhiều người khác đi một bước nhìn ba bước, có khả năng đánh giá và dự đoán tình hình tương lai chính xác, người như vậy mới là cao thủ.

Độ sâu của tư duy quyết định đến độ dày của tiền kiếm được. Kiếm tiền thử thách sự tầm nhìn của một người, cũng thử thách trí óc của một người. Sự nhận thức, hiểu biết và đánh giá sâu sắc về các vấn đề, mới giúp người ta có thể giành được lợi thế trong cạnh tranh.

Người chỉ cần mất một giây để nhìn thấu bản chất của một sự việc và người mất cả đời mà vẫn không thể hiểu rõ bản chất của sự việc, định sẵn sẽ khác nhau. Chỉ bằng cách nâng cao chiều sâu trong tư duy, suy nghĩ, mới có thể mở cánh cửa dẫn đến sự giàu có.

03. Phẩm chất đủ tốt

Đức hạnh là nền tảng của sự giàu có. Chỉ khi nhân cách đạo đức của một người đủ tốt, họ mới có thể phù hợp với sự giàu có tương ứng.

Tiền bạc là con dao hai lưỡi, đức hạnh là lá bùa hộ mệnh. Chỉ bằng cách không ngừng tu dưỡng bản thân và nâng cao phẩm chất, người ta mới có thể làm giàu và giữ gìn, làm chủ được của cải, sự giàu có của bản thân.

Đối diện với những xung đột về lợi ích, quyền lợi, tiền bạc, giữa người với người dễ nảy sinh các mâu thuẫn. Lúc này, biết bao dung, thông cảm, giữ hòa khí với nhau thì mọi việc mới có thể thuận lợi, dễ dàng hơn.

Có câu chuyện một người chủ giàu có đã mở một dãy trọ. Do khu trọ nằm ở vị trí đắc địa nên hàng ngày có rất nhiều khách, hái ra tiền mỗi ngày. Thấy làm ăn phát đạt, chủ quán trọ này ngày càng kiêu ngạo với khách. Một hôm, có một đứa trẻ lỡ làm vỡ bình hoa, người chủ rất giận dữ, làm to chuyện để đòi đứa trẻ đền bù tiền. Những người xung quanh nói quên đi, đừng bận tâm đến đứa trẻ bởi đứa trẻ không cố ý nhưng người chủ nhất quyết không nghe.

Cuối cùng, cha mẹ của đứa trẻ đã trả tiền đền. Kể từ đó, câu chuyện về người chủ lan rộng, khách hàng giảm dần, công việc kinh doanh sa sút.

Một người có tấm lòng nhân hậu, đối xử với người khác bằng sự rộng lượng, một người như vậy chắc chắn sẽ nhận được nhiều phúc lộc.

04. Tầm cao của mục tiêu

Một người đặt mục tiêu cao có thể đạt được kết quả tầm thường. Nếu bạn đặt mục tiêu tầm thường, cuối cùng bạn chỉ có thể đạt được mức thấp. Nếu bạn đặt mục tiêu quá thấp, cuối cùng bạn sẽ chẳng đạt được gì.

Núi cao thì có trèo sẽ lên tới đỉnh, đường xa thì có chạy sẽ về đến đích. Chỉ bằng cách đặt mục tiêu cao hơn khả năng của mình, người ta mới có thể đạt được điều gì đó và đạt được điều gì đó.

Một học giả từng nói: "Người không có mục tiêu giống như một chiếc thuyền không có bánh lái". Nếu con thuyền ấy cứ trôi lênh đênh, cuối cùng sẽ đi đến đâu?

Một người không có ước mơ, không định rõ mục tiêu, đó là một người sẽ khó đạt được thành tựu gì đó trong cuộc đời. Tự đặt mục tiêu cao cả, trong lòng có mục tiêu, chúng ta mới có động lực để đứng lên, hướng về phía trước.

Không sợ đường xa, chỉ sợ mục tiêu hạn hẹp. Hãy đặt ra mục tiêu cho bản thân, có hoài bão, lý tưởng và cố gắng, dù đích của bạn ở bao xa, sớm hay muộn gì cũng sẽ đến được.

Lời nhắn

Có người đã hỏi một nhà đầu tư nổi tiếng: "Ông đã tiếp xúc với nhiều người kinh doanh, giàu có liệu có thể tìm ra một số bí quyết thành công từ họ để chúng ta những người bình thường có thể học tập?"

Nhà đầu tư ấy trả lời: "Không thể có một bí quyết nào đặc biệt và hiệu quả. Nếu thật sự có, thì mọi người đều làm theo và không còn gọi là bí quyết nữa. Nhưng khi tôi suy nghĩ về những người đó, họ thực sự có một điểm chung, đó là họ có một tầm nhìn xa".

Trong cuộc đời này, thành tựu tình cờ là do may mắn, còn thành tựu lâu dài là do tầm nhìn. Mỗi đồng tiền bạn kiếm được đều phản ánh tầm nhìn của bạn.