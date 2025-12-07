Tiên Nguyễn giật mình che mặt khi nghe mẹ tỷ phú dặn dò 4 chữ giữa lễ cưới

Sáng 7/12, showbiz Việt tưng bừng hóng hôn lễ của Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc. Là con gái cưng của gia đình tỷ phú, Tiên Nguyễn được "thả cửa" làm những điều từng bị hạn chế trong hôn lễ của Linh Rin, Hà Tăng trước đó. Trong lễ gia tiên ở biệt thự, vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thuỷ Tiên thoải mái lộ diện, tất bật chuẩn bị những khâu quan trọng cho ngày vui của con gái.

Trong những đám cưới, ngoài màn trao hồi mồn thì lời dặn dò của bố mẹ dành cho cô dâu chú rể cũng gây chú ý. Theo đó, trước sự chứng kiến của mẹ chú rể, cùng các quan khách có mặt trong buổi lễ thân mật, bà Thuỷ Tiên đại diện dặn dò và nhắn nhủ đến 2 con. Cụ thể, bà Lê Hồng Thuỷ Tiên nói: "Nhìn con tự tin và rất hạnh phúc hôm nay, má chỉ dặn con đừng ăn hiếp chồng". Ngay khi nghe mẹ ngập ngừng nói 4 chữ "đừng ăn hiếp chồng", Tiên Nguyễn che mặt bật cười, giật mình nhẹ khiến mọi người chứng kiến phải bật cười.

Sau đó, bà Thuỷ Tiên tiếp tục nói: "Con về nhà chồng cũng phải xem gia đình chồng như gia đình của mình để sống tử tế, với trái tim rộng mở". Những lời nói nhẹ nhàng, chân thành của phu nhân nhà tỷ phú dành cho 2 vừa dễ thương lại vừa xúc động.

Tiên Nguyễn và chồng được dặn dò khi thực hiện lễ gia tiên

Ái nữ nhà tỷ phú bật cười khi nghe mẹ dặn không được ăn hiếp chồng

Nghe qua lời nhắc của bà Thuỷ Tiên cũng đủ hiểu quyền lực "nóc nhà" của Tiên Nguyễn

Những ai theo dõi các thành viên trong gia đình tỷ phú đều biết chuyện Tiên Nguyễn vô cùng thân thiết với mẹ. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những dịp quan trọng, ảnh đời thường. Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên cũng từng tham gia đóng phim trước khi chuyển sang công việc kinh doanh. Ở tuổi 55, bà được khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung, thần thái sang trọng và khí chất ngời ngời mỗi khi lộ diện.

Đám cưới Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc Justin Cohen sẽ tiếp tục diễn ra vào tối 7/12, dự sẽ có rất đông sao Vbiz đến tham dự.

Vợ chồng tỷ phú đích thân đưa con gái lên xe hoa về nhà chồng