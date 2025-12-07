Đám cưới Tiên Nguyễn: Dàn sính lễ cực khủng, Rolls-Royce và hàng dài xe sang bạc tỷ nối đuôi rước dâu gây choáng

Sáng 7/12, "hội ăn cưới online" chấm hóng từng phút để theo dõi diễn biến trong đám cưới của Tiên Nguyễn - ái nữ gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân Thuỷ Tiên. Ở buổi lễ gia tiên theo nghi thức truyền thống, sau khi mọi công tác chuẩn bị ở biệt thự cô dâu đã hoàn tất, đoàn xe nhà trai cũng xuất hiện.

Ngay khi xuất hiện, ngoài diện mạo điển trai và lịch thiệp, Justin Cohen còn tạo ra cảnh tượng choáng ngợp với việc mang hàng dài siêu xe đi đón dâu. Rolls-Royce và dàn xe sang gần chục nối đuôi nhau khiến không khí siêu đám cưới nóng lên từng phút, đồng thời cũng làm dân tình "nghẹt thở" trước mức độ hoành tráng.

Ngoài những chiếc xế hộp khủng, chi tiết được dân tình chú ý không kém chính là dàn sính lễ mà chú rể ngoại quốc mang đi hỏi vợ. Theo quan sát, các mâm lễ vật đều được kết hoa tươi, vật phẩm đắt đỏ và trang trí vô cùng hoành tráng, cầu kỳ. Nhà trai còn bê những hộp sính lễ nghi là trang sức đắt giá đến trao tay cô dâu trong ngày trọng đại.

Dàn xe bạc tỷ nhà chú rể "đổ bộ" lễ cưới

Cận cảnh bộ trang sức cưới đắt giá của ái nữ Tiên Nguyễn

Cả dàn xe Rolls-Royce bóng loáng của chú rể xếp hàng dài trước cổng biệt thự nhà Tiên Nguyễn

Nhìn những chiếc xe sang ra vào nhà Tiên Nguyễn, dân tình không khỏi "nghẹt thở" trước mức độ hoành tráng

Các tráp cưới hoành tráng, chỉn chu và sang trọng thể hiện đẳng cấp hào môn của chú rể. Lễ vật bên trong các tráp là hoa quả, bánh kẹo đúng với phong tục truyền thống Việt Nam

Gia đình nhà chồng Tiên Nguyễn bê nhiều hộp sính lễ được cho là trang sức đến rước dâu. Nhìn sự tỉ mỉ, đầu tư của nhà trai chứng minh họ rất trân trọng con dâu

Sau lễ gia tiên, cô dâu Tiên Nguyên lộ diện với visual miễn chê và gây choáng với bộ trang sức vàng, kim cương đắt giá

Tiên Nguyễn vốn là rich kid nổi tiếng, con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thuỷ Tiên. Cô được biết đến với gu thời trang sang trọng, phong cách sống đẳng cấp và hình ảnh gắn liền với các sự kiện xa hoa quốc tế. Vì vậy, hôn lễ của Tiên Nguyễn sẽ quy tụ giới kinh doanh, nhiều sao Việt và dàn khách mời VIP, được dự đoán là một trong những sự kiện khủng cuối năm 2025.

Trước thềm kết hôn, Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc điểm tuyệt đối khi trích 2 tỷ từ tiền quỹ tiết kiệm để quyên góp giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng do đợt lũ lụt vừa qua.