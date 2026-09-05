“Tiền mất, tật mang” sau khi trải nghiệm dịch vụ làm trắng da

Theo phản ánh của người dân, dịch vụ làm trắng da được quảng cáo chỉ hơn 1 triệu đồng, nhưng khi đến cơ sở lại được tư vấn liệu trình lên tới hàng chục triệu đồng.

Một khách hàng cho biết đã chi 12 triệu đồng, nhưng da không cải thiện, thậm chí còn bị ngứa sau khi thực hiện. Từ phản ánh này, phóng viên VTV đã tìm hiểu cách quảng cáo, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại một cơ sở ở phường Cầu Giấy, Hà Nội.

"Được hỗ trợ từ 35 triệu đồng xuống còn 12 triệu đồng, được bảo hành trong vòng 5 năm. Gói VIP đang là 65 triệu, giảm xuống cho khách hàng 70%, bảo hành trong vòng 10 năm", một nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ IDG tư vấn cho khách hàng.

Giá dịch vụ làm trắng từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Để tăng sức thuyết phục, khách hàng được soi tình trạng da. Nếu khách do dự, những lời cam kết về hiệu quả, bảo hành dài hạn tiếp tục được đưa ra.

"Cam kết liệu trình da của mình căng bóng, tràn đầy sức sống, mướt mát hơn. Liệu trình của chị sẽ phải qua bên em thêm nữa. Cái mà em muốn dẫn dụ chị đến là những lần chị qua tiếp theo, da chị sẽ đẹp lên đến 30-50%", nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ IDG nói.

Vậy làn da được quảng cáo có thể "bật tông" sau liệu trình bằng cách nào?

Nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ IDG nói: "Cứ để em làm một tí là chị sẽ thấy, tay em sẽ sáng lên. Bôi kem ở trong bước quy trình đấy, nó chỉ là kem để làm dưỡng da. Đối với em, nó sẽ có hiệu quả. Nếu mà em kỳ cọ đi nó sẽ hết".

Hóa ra, đây chính là "bí kíp" khiến làn da trắng lên ngay tức thì. Chỉ khi đoàn kiểm tra liên ngành của phường Cầu Giấy tiến hành kiểm tra đột xuất, sự thật mới được vỡ lẽ.

Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Dịch vụ IDG đăng ký các hoạt động spa, chăm sóc da, xông hơi... Bảng giá tại cơ sở cũng không có dịch vụ làm trắng da, trái ngược với những lời quảng cáo và tư vấn trước đó.

Một buổi điều trị không thể thay đổi màu sắc mong muốn ở trên da.

TS. Bác sĩ Vũ Nguyệt Minh (Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết: "Làn da của chúng ta không thể thay sáng nhanh đến thế được. Nếu chúng ta dùng các phương pháp điều trị nám má, thậm chí dùng bằng đường uống phải mất khoảng 3-4 tháng mới hết được màu sắc không mong muốn ở trên da. Do đó, một buổi điều trị không thể thay đổi làn da được".

Tin vào những lời tư vấn, từ gói trải nghiệm 1,5 triệu đồng trên quảng cáo, người phụ nữ đã quyết định chi 12 triệu đồng. Tuy nhiên, theo phản ánh của chị, kết quả sau khi thực hiện không giống những gì được tư vấn trước đó.

Người sử dụng dịch vụ làm trắng da chia sẻ: "Họ bảo làm xong da sẽ như da em bé. Họ không làm cho tôi cái gì, như chân tôi như thế này vẫn hoàn toàn nguyên xi, không được tí nào hết".

Những khác biệt giữa nội dung quảng cáo, tư vấn và thông tin cơ sở cung cấp cần được các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, làm rõ. Bởi với những dịch vụ tác động trực tiếp lên cơ thể, một lời quảng cáo hấp dẫn không thể thay thế cho sự minh bạch, an toàn và kiểm chứng.