Tiến Luật tiết lộ lý do chưa muốn có con thứ 2, hoá ra bị ám ảnh một chuyện liên quan đến Thu Trang

Gắn bó từ lúc mới đặt chân vào làng giải trí, đến nay Thu Trang - Tiến Luật sở hữu cơ ngơi khủng và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Dù là người nổi tiếng nhưng cặp vợ chồng Vbiz này không giấu kín bưng cuộc sống mà thường xuyên chia sẻ những hình ảnh sinh hoạt gia đình, đưa nhóc tỳ đầu lòng đi du lịch khắp nơi. Đáng nói, nhiều dân mạng cũng thắc mắc lý do Thu Trang - Tiến Luật chưa có dự định đón thêm thành viên mới dù cậu con trai đầu lòng đã được hơn 9 tuổi.

Mới đây, chia sẻ của Tiến Luật trong chương trình Ký ức vui vẻ về nguyên nhân chưa cho vợ sinh nở lần 2 bất ngờ hot trở lại. Cụ thể, nam diễn viên cho biết bị ám ảnh Thu Trang đau đớn, tập đi khó sau ca mổ nên không muốn vợ sinh lần nữa. Tiến Luật kể: "Tôi đi quay về, đang nằm xem phim thì nghe một cái 'bụp' rõ ràng luôn, vợ tôi mới nói: 'Chết chết, bị gì vậy anh?'. Tôi thì đâu có biết gì, thấy vợ đứng lên thì nước chảy xuống. Sau đó tôi gọi điện cho xe chở đi, trên đường vợ nói chuyện vui vẻ như không có gì. Tôi gọi cho bác sĩ thì bảo lên để mổ, tôi nghe thấy từ mổ là sợ.

Vợ tôi vào nằm khoảng 2 tiếng, thấy bác sĩ gọi là tôi đi hết nổi rồi. Tôi cố gắng đứng lên nghe điện thoại thì nghe giọng của vợ, vợ tôi bảo sinh xong rồi, bác sĩ đang may cho. Tôi nghe xong hãnh diện khoe với người nhà: 'Mẹ thấy vợ con bảnh không, bác sĩ đang may mà còn gọi được cho con'. Lúc đó tôi nghĩ chuyện đẻ cũng bình thường nhưng khi hết thuốc giảm đau rồi thì vợ tôi không chịu nổi. Vợ tôi nằm một chỗ, chỉ cần lắc cái lưng là bả khóc, tôi bị ám ảnh luôn. Lúc bác sĩ tập đi, bả không đi được, tôi quan sát như một cuốn phim chậm, mấy ngón chân cứ bước từng ngón một. Mỗi lần ngón chân động đậy thì bả la: 'Ui, đau, đau quá'. Tôi sợ đến bây giờ, cả hai không dám có con nữa là do tôi, tôi bị tâm lý sợ chứng kiến cái cảnh đó".

Tiến Luật bị ám ảnh cảnh vợ tập đi, đau đớn sau khi đẻ mổ nên chưa muốn đón thêm em bé thứ 2

Về phía Thu Trang, nữ diễn viên cũng từng kể về hành trình đi đón con đầu lòng vô cùng khó khăn: "Ngày đi sinh em bị bất ngờ vì một tuần nữa mới tới ngày dự sinh. Đang nằm trên giường nói chuyện với mọi người bỗng nghe tiếng ‘bụp’, thì ra là bị vỡ ối. Trước đó em tưởng vỡ ối cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng không ngờ đứng lên một cái, nước ối ra xối xả, em hết hồn.

Mọi người chở em vào bệnh viện, đẻ mổ luôn. Lúc đó em không nổi tiếng lắm nhưng các bác sĩ cũng biết là diễn viên. Lúc đang chích thuốc mê, mấy bác sĩ, y tá vẫn hỏi về bộ phim em đang tham gia. Mổ xong em không thấy đau gì hết cho đến khi bị ấn vào bụng thì rất đau, nghe tiếng con khóc oe oe là biết con ra rồi. Đến lúc vào phòng hồi sức, con khóc quá trời đến khàn cả tiếng luôn. Anh Luật mới bế con đi cạnh bảo: Con mình đẹp lắm".

Thu Trang và Tiến Luật có cuộc sống bình yên, đầy đủ bên nhóc tỳ đầu lòng

Con trai đầu lòng của Thu Trang và Tiến Luật có tên thân mật là bé Andy, năm nay 9 tuổi. Nhóc tỳ có vẻ ngoài bảnh bao như soái ca nhí, từng gây sốt khi cùng bố mẹ tham gia chương trình thực tế. Vợ chồng Thu Trang đầu tư cho con trong việc học tập, cho bé chơi đánh golf, cưỡi ngựa,...

Tiến Luật dành nhiều thời gian đưa con trai đi chơi khắp nơi

Ảnh: FBNV