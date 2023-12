Tiền Giang đón tiếp hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan du lịch

Theo thống kê của UBND tỉnh Tiền Giang, 11 tháng của năm nay, tỉnh đón tiếp hơn 1,2 triệu lượt khách đến tham quan, tăng gần 73% so cùng kỳ năm ngoái; trong đó, khách quốc tế 363 nghìn lượt khách, tăng 4,9 lần so năm ngoái. Riêng khách nội địa có hơn 900 nghìn lượt tăng gần 27% so cùng kỳ năm ngoái. Nhiều điểm thu hút đông du khách như: trại rắn Đồng Tâm, cồn Thới Sơn, bãi biển Tân Thành, làng cổ Đông Hòa Hiệp, chùa Liên Hoa, chùa Vĩnh Tràng... Hầu hết các đơn vị kinh doanh du lịch ở tỉnh Tiền Giang đều đã đầu tư, nâng chất hoạt động, ổn định giá cả, phục vụ chu đáo nhu cầu của du khách.

Khách xa gần đến tham quan, viếng chùa Liên Hoa tại xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo

Hiện nay, các doanh nghiệp, cơ sở du lịch tại địa phương đang chuẩn bị về vật chất, nhân lực, phương tiện để phục vụ khách dịp Tết dương lịch và Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024.

Ông Đặng Văn Lộc, chủ cơ sở du lịch xe ngựa tại cồn Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho chia sẻ: "Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để phục vụ du khách, có 13-14 cỗ ghe đã sơn phếch cho đẹp lên dịp Tết. Nhân viên có 14 người. Khách từ bến tàu Mỹ Tho qua, chúng tôi chạy phục vụ lòng vòng các điểm ở cồn Thới Sơn. Chúng tôi vẫn phục vụ như trước nay, giá cả đảm bảo vẫn 30.000 đồng/xe, không thay đổi gì. Hy vọng tết này khách đông lên".