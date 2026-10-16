Tiến độ dự án khu công nghiệp 2.806 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục nghìn người, nằm tại thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam

Theo thông tin tại Lễ khởi công, khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm cho người lao động, đóng góp lớn cho ngân sách địa phương.

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Theo Cổng thông tin điện tử TP. Bắc Ninh, chiều 15/10, ông Nguyễn Hồng Thái - Bí thư Thành ủy đã đi kiểm tra thực địa và làm việc về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung.

Về tiến độ dự án, đến ngày 11/9, các đơn vị đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và toàn bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật một phần giai đoạn 1, với quy mô 50ha. Trong đó, gồm công tác san nền; hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước mưa và nước thải và cấp điện và chiếu sáng đô thị.

Đơn vị thi công cũng xây dựng hoàn thiện 1 hệ thống xử lý nước thải với công suất thiết kế 6.000m³/ngày đêm, đáp ứng đầy đủ quy chuẩn môi trường.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, dự án hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại.

Nguyên nhân đến từ việc một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, chưa phối hợp kiểm đếm, bàn giao mặt bằng; tình trạng xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây sau khi có thông báo thu hồi đất vẫn phát sinh.

Bên cạnh đó, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 50ha đã hoàn thành hạ tầng chưa được giải quyết, ảnh hưởng đến việc thu hút nhà đầu tư thứ cấp…

Ông Nguyễn Hồng Thái - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh (thứ hai từ trái qua) xem bản đồ quy hoạch khu công nghiệp tại thực địa (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Bắc Ninh)

Sau khi kiểm tra thực địa dự án, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái lưu ý, trong quá trình đầu tư và vận hành khu công nghiệp, các đơn vị cần chú trọng phát triển theo hướng sinh thái, tuần hoàn, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, năng lượng.

Trong giai đoạn tiếp theo, ông Nguyễn Hồng Thái đề nghị chủ đầu tư khuyến khích thu hút các doanh nghiệp sinh thái, công nghệ cao; đồng thời tận dụng tối đa nguồn năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời áp mái.

Liên quan đến vướng mắc về dự án trạm bơm và tuyến đường kết nối, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan chức năng rà soát kỹ quy hoạch, bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu và định hướng phát triển hạ tầng; nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Quá trình triển khai cần huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài nhà nước, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Về công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn tiếp theo, Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp thành phố rà soát toàn bộ các khu vực đang triển khai, kịp thời đề xuất khen thưởng những nhà đầu tư có tinh thần trách nhiệm, triển khai dự án hiệu quả; đồng thời tăng cường phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện.