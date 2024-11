Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi mở lớp học Sạch khuẩn - Khỏe xinh ở trường Tiểu học Xuân Vân

Chuyến xe rực rỡ sắc màu và tinh thần tuổi trẻ của Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi đã đặt điểm dừng tại trường Tiểu học Xuân Vân - một ngôi trường nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ, những ước mơ giản đơn xuất hiện trong hòm thư mơ ước, những vật phẩm được trao tặng đến tận tay người cần… Tất cả đã khiến ngày mở hàng của tiệm tạp hóa trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Tại điểm trường Tiểu học Xuân Vân, nhóm dự án WeDo x Here We Go và Biệt Đội Tái Thiết gồm 30 bạn trẻ Gen Z có tinh thần trách nhiệm và mong muốn làm thiện nguyện đã mang theo kho Vật Phẩm Hạnh Phúc đầy ắp các vật dụng cần thiết. Không thể thiếu tình cảm yêu mến, lời động viên mà cộng đồng góp sức xuyên suốt quá trình “xây” kho vật phẩm, mở tiệm tạp hóa. Sân trường nhỏ thoáng chốc rộn ràng tiếng cười đùa và câu cảm ơn ngô nghê nhưng rất chân thành mà các em nhỏ bày tỏ khi “nhận hàng”.

Các em học sinh hào hứng nhận quà

Bên cạnh gian hàng đặc biệt xuất hiện trên chuyến xe tải Ngược - Xuôi, dự án lần này của WeDo 2024 còn mang đến một hoạt động ý nghĩa. Không chỉ mang đến những phần quà tặng thiết thực, Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi còn có hành động cụ thể nhằm mục đích phòng tránh các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa, bệnh ngoài da... mà mọi người dễ gặp phải sau bão lũ. Đó là Lớp học Sạch khuẩn - Khỏe xinh giúp các bạn học sinh có thêm kiến thức bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Dưới sự hướng dẫn của “cô giáo” Nguyễn Phạm Minh Trang, bác sĩ đến từ khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang, các bạn nhỏ được trau dồi thêm loạt kiến thức về bệnh thường gặp, như nguyên nhân mắc phải, triệu chứng, chúng ảnh hưởng tới sức khỏe ra sao và cách phòng tránh.

Bác sĩ Nguyễn Phạm Minh Trang hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe

Kiến thức về 6 bước rửa tay sạch khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y Tế được bác sĩ Minh Trang giải thích tận tình. Sử dụng nước rửa tay đến từ nhãn hàng đồng hành Lifebuoy, bác sĩ Minh Trang và các bạn trẻ GenZ trong Biệt Đội Tái Thiết đã hướng dẫn rất cụ thể cho những em nhỏ tại lớp học.

Các kiến thức phòng bệnh và 6 bước rửa tay sạch khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Các em học sinh luyện tập làm theo 6 bước

Xuyên suốt buổi học, các bạn nhỏ tỏ ra thích thú và nhanh chóng thực hiện theo các bước hướng dẫn. Khi có em chia sẻ về thói quen rửa tay thường ngày, không chỉ bạn bè cùng lớp mà ngay cả một số anh chị từ Biệt Đội Tái Thiết cũng ngạc nhiên vì nhận ra cách rửa tay thường ngày của mình chưa đủ kỹ. Nước rửa tay Lifebuoy sạch khỏe - một trong số những vật phẩm hạnh phúc mà các em nhận được nay đã có đất dụng võ, các bạn nhanh chóng thực hành ngay tại vòi nước vệ sinh của trường Tiểu học Xuân Vân.

Các bạn nhỏ nhanh chóng luyện tập ngay trong khu vệ sinh của trường

Kết thúc Lớp học Sạch khuẩn - Khỏe xinh, các hoạt động của Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi vẫn tiếp diễn nhằm mang đến niềm vui, tiếp sức cho các bạn nhỏ. Hàng trăm tờ thư mơ ước được phát cho mỗi bạn để ghi lại giấc mơ mình mong muốn thành hiện thực. Câu chữ ngây thơ nhưng thể hiện nhiều ước mơ to lớn đã khiến Hòm Thư Mơ Ước của Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi trở nên nặng trĩu, khép lại một chuyến đi “mở hàng” tràn đầy cảm xúc và khó quên.