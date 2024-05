Tiệm bánh siêu hot The 350F có nhà mới: "Ngoại hình" bắt mắt trông như tiệm vàng, có cả dịch vụ thử vị trước khi mua

Được mệnh danh là "tắc kè hoa" trong làng bánh, The 350F vốn là cái tên không còn quá xa lạ với tín đồ ẩm thực Sài thành bởi những chiếc bánh Mousse kết hợp cùng trái cây nhiệt đới signature cùng dịch vụ độc đáo cho khách dùng thử trước khi mua. Sau hơn 6 năm miệt mài với những cửa hàng bán bánh mang đi, mới đây, thương hiệu lần đầu tiên cho ra mắt cửa hàng phục vụ bánh – nước tại chỗ cho khách trải nghiệm trực tiếp. Địa điểm này nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" khiến dân tình hào hứng check-in mỗi ngày.

View tiệm vào buổi tối đủ để bạn phải thốt lên "wow" khi nhìn thấy

Không gian sang xịn, đứng một chỗ cũng có hình đẹp mê

Dù nằm trên con đường Xuân Thủy – nơi nổi tiếng với những nhà hàng, quán cà phê đủ mọi phong cách, màu sắc khác nhau nhưng có thể thấy, chi nhánh The 350F 69A Xuân Thủy vẫn nổi bật một góc bởi tone màu vàng gold cực kỳ sang trọng và ấm áp. Đây cũng là màu sắc chủ đạo xuyên suốt tất cả các chi nhánh khác của The 350F, khiến thương hiệu từng một thời được ví von "tiệm bánh mà trông như tiệm vàng".

Tone màu vàng gold cộng với cách bày trí đơn giản khiến cho tiệm bánh trở nên thu hút kỳ lạ

Ngoài tone màu siêu nịnh mắt, không gian ở đây còn mang đậm hơi thở resort với phong cách minimalism cùng những mảng tường được nhấn nhá bằng đá rối – chất liệu được ưa chuộng trong các công trình như khu nghỉ dưỡng, villa, resort sang trọng. Theo thông tin tìm hiểu, The 350F còn đặc biệt "chịu chơi" khi từng phiến đá rối ở đây được chính những người thợ ốp tay từng miếng để tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng cho khách hàng. Có lẽ, nhờ sự chăm chút, tỉ mỉ trong từng chi tiết đã khiến cho nơi đây tạo được "vibe" riêng, khiến thực khách ghé thăm phải trầm trồ và check-in ngàn tấm siêu đẹp.

Những mảng tường bằng đá rối được khách hàng check-in hết mình

Bánh ngon, nước thơm, dịch vụ chuẩn điểm mười

Nếu những chiếc bánh Mousse "made in The 350F" từng làm nên hiện tượng trong làng bánh ngọt bởi sự kết hợp thú vị giữa dòng bánh Mousse đậm chất Âu châu với các loại trái cây nhiệt đới bản địa thì giờ đây, The 350F lại tiếp tục khuấy đảo trái tim của các tín đồ mê bánh với chiếc bánh Tart ngàn lớp vị trái cây tươi. Trong đó, chi nhánh 69A Xuân Thủy cũng được thương hiệu "ưu ái" mở bán sản phẩm này đầu tiên.

Bộ sưu tập bánh siêu nịnh mắt với nhiều hương vị phong phú

Chiếc bánh sở hữu kết cấu thuôn dài độc đáo với lớp vỏ bên ngoài giòn xốp, cắn vào là thơm dậy mùi bơ. Còn bên trong là sự phối kết độc đáo với nhiều tầng vị khác nhau: mát mịn của kem, béo ngậy phô mai Mascarpone hòa cùng hương thơm tươi tắn của các loại trái cây tươi mọng. Đặc biệt, cách trang trí bánh với rất nhiều trái cây tươi cũng là điểm thu hút khách hàng từ cái nhìn đầu tiên. Thêm vào đó, thương hiệu cũng khá tinh tế khi thiết kế thêm chiếc tạp dề nhỏ xinh để khách sử dụng khi thưởng thức bánh.

Bảo chứng cho độ hot của siêu phẩm này phải kể đến những video review triệu view từ những top Tiktoker nổi tiếng như "tiên nữ" mukbang Quỳnh Trương, Haha, Spicy Kim hay Gonpink… Lướt một vòng comment trên các video có thể thấy nhiều bạn trẻ chỉ cần nhìn hình thôi đã "đứng ngồi không yên", muốn đến ngay 69A Xuân Thủy để được trực tiếp "unbox" chiếc bánh mới lạ này.

Dàn hot Tiktoker cũng không thoát khỏi ngoài sức hút của bánh Tart ngàn lớp vị trái cây

Theo chia sẻ từ chị Mai Ly (Thảo Điền, Thủ Đức), một trong những khách hàng tại 69A Xuân Thủy cho hay "Bánh ở đây có độ ngọt vừa phải, lại nhiều vị nên gia đình mình rất thích. Lần này tới chi nhánh mới, mình rất ấn tượng với không gian đẹp, sang trọng và nhất là muốn dùng thử bánh Tart vị trái cây. Ăn xong thì mê luôn vì bánh hợp gu mình."

Ngoài bộ sưu tập bánh hấp dẫn, menu nước của tiệm cũng được đầu tư chăm chút khá kỹ lưỡng với những thức uống đa dạng từ cà phê, trà ủ lạnh tới trà sữa pha máy, trà trái cây. Trong đó, gây ấn tượng nhất phải kể đến là những dòng trà cực đậm vị. Theo chia sẻ từ chính thương hiệu, trà ở đây đều là hàng thượng phẩm được nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc), kết hợp với các loại mứt trái cây nên khi thưởng thức, thực khách có thể cảm nhận được sự đậm đà, hương thơm rất dậy mà ăn với bánh lại cực hợp và "dính".

Để thưởng thức bánh trọn vẹn, hãy nhớ nhâm nhi cùng trà nhé!

Không chỉ ghi điểm bởi bánh ngon, nước thơm, thực khách muốn mua bánh Mousse sẽ được nhân viên tư vấn nhiệt tình, thậm chí khuyến khích dùng thử trước khi mua. Nếu là khách mới chắc chắn bạn sẽ thấy "dịch vụ" này khá lạ, nhưng đã là Fan ruột của tiệm hẳn sẽ biết chính sách này đã được The 350F áp dụng suốt hơn 3 năm qua, từ khi ra mắt cửa hàng đầu tiên cho đến nay. Có lẽ nhờ điều này càng khiến khách hàng càng thêm thích thú khi ghé thăm The 350F 69A Xuân Thủy.

Dù đã khai trương được một thời gian nhưng chi nhánh 69A Xuân Thủy vẫn đón lượng khách khá lớn mỗi ngày, thậm chí vào những ngày cuối tuần khách hàng phải xếp hàng dài ra bên ngoài. Có người nói vui, muốn gặp người nổi tiếng thì cứ ghé nơi đây, nếu may mắn bạn có thể chạm mặt cả Hoàng Yến Chibi, An Tây (Andrea Aybar), Quang Vinh, Tăng Thành Hà. Giờ thì xách xe lên và tự mình trải nghiệm tọa độ hot hit này đi nhé!

Một số hình ảnh khác tại The 350F 69A Xuân Thủy: