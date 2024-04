Mới đây, đám cưới của Mika Nguyễn - con gái gia tộc Nguyễn Lưu có nếp sống thiền bí ẩn nhất Việt Nam tổ chức Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Buổi lễ diễn ra với những nghi thức truyền thống, kết hợp nhiều nét riêng đặc biệt, thể hiện văn hoá của gia đình, dòng tộc. Đặc biệt là lễ Hằng Thuận được tổ chức ở Tịnh viên Maha Mangala với sự tham dự của rất nhiều khách mời từ 20 quốc gia trên thế giới là người thân, bạn bè của cô dâu chú rể. Sự trang nghiêm, thanh tịnh và ấm áp khiến đám cưới của cô dâu Mika Nguyễn và chú rể Angelo Lin để lại dấu ấn sâu sắc.

Cặp đôi là bạn học cùng Đại học ở Anh, sau đó học lên Thạc sĩ ở Úc. 10 năm đồng hành bên nhau – 1 chặng đường nhiều niềm vui và thử thách, họ chia tay duy nhất đúng 2 tiếng và sau đó nhận ra cuộc đời này không thể thiếu nhau.

Cuối năm 2023, chú rể Angelo đã cầu hôn và nhận được cái gật đầu dịu dàng của cô dâu Mika.

Gia tộc Nguyễn Lưu được xem là gia tộc “bí ẩn” nhất tại Đà Nẵng với lối sống thiền đặc biệt qua nhiều thế hệ khi có bố là người có duyên với tu hành từ rất sớm. Từ đó, cả hai con gái lớn của ông đều lớn lên trong môi trường thực hành nếp sống thiền.

Nếp sống của gia đình còn khiến nhiều người chú ý khi người bố xuất gia. Từ đó, sư thầy cũng chính là người khai sinh ra Maha Mangala cách đây 10 năm - Cụm lưu trú và bếp ăn chay duy nhất trên bờ biển Đà Nẵng.

Đặc biệt, trước khi xuất gia, sư thầy từng một doanh nhân có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Nga. Kể từ khi trở về nước, sư thầy luôn mong muốn mang đến một nếp sống lành đến trong đời sống của tất cả mọi người từ những điều nhỏ nhất.

Sau lễ Hằng Thuận, tiệc cưới theo phong cách hiện đại của Mika Nguyễn - con gái gia tộc Nguyễn Lưu tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý vì độ công phu và câu chuyện gây xúc động.

“Vuông - Tròn” trong tiệc cưới lãng mạn, được dàn dựng công phu

Nếu lễ Hằng Thuận của Mika và Angelo “gây bão” vì những nét truyền thống, độc đáo thì tiệc cưới lãng mạn đêm 31/3 của cặp đôi tại khách sạn Shilla Monogram Đà Nẵng lại hút sự quan tâm vì khung cảnh đẹp như mơ và những câu chuyện xúc động. Tương ứng với concept “Tròn” - tượng trưng cho sự trọn vẹn, đủ đầy trong lễ Hằng Thuận là concept “Vuông” - mang ý nghĩa vững vàng, tin cậy, bền lâu.

Không gian tiệc cưới được dựng lên từ những hình khối tối giản, phối hoa trang trí toàn màu trắng nhã nhặn tạo sự tinh khôi, thuần khiết như tình yêu đích thực. Trong văn hoá phương Đông, vuông - tròn song hành sẽ tạo nên sự hòa hợp giữa trời và đất. Gia đình cô dâu, chú rể luôn tâm niệm, một sự kiện “đẹp” không thể chỉ thỏa mãn mắt nhìn mà còn phải chứa đựng giá trị văn hóa sâu sắc. Concept của hai tiệc cưới được tạo nên với ý nghĩa như lời chúc phúc và tôn vinh tình yêu, sự hoà hợp lâu dài như đất trời.

Phần sân khấu được thiết kế với các chi tiết di động mượt mà. Sau khi kết thúc clip pre-wedding, màn hình tách ra, mở lối cho chú rể tiến lên sân khấu. Bục sân khấu nâng, xoay 360 độ mang lại hiệu ứng diệu kì với người xem.

Khung cảnh mãn nhãn với màn pháo hoa điện





Với đặc điểm tiệc tối, không gian tiệc được bố trí hệ thống đèn hoành tráng, giúp những khoảnh khắc trọng đại thêm lung linh. Tiệc cưới sử dụng công nghệ đèn chiếu mapping, tạo nên một khung cảnh như cổ tích ngay trên tà váy cô dâu. Hình ảnh đàn bướm ánh sáng hội tụ dưới chân váy cưới, rồi bay lên bung toả khắp không gian tạo nên ấn tượng khó quên cho tất cả khách mời. Tiếp nối phần tiệc chính, khách mời tiếp tục được thưởng thức thêm món “tráng miệng” tinh thần là một màn trình diễn ánh sáng ấn tượng ngay trong không gian tiệc cưới. Đặc biệt, sau các phần làm lễ, đọc vow của cô dâu chú rể, không gian đều được bao trùm bởi ánh sáng của pháo điện rực rỡ và dàn pháo hoa rợp trời kéo dài tận 3 phút.

Tiệc cưới tràn đầy cảm xúc và những điều đặc biệt

Cặp đôi Mika và Angelo luôn muốn hướng đến một tiệc cưới chân thành, đầy cảm xúc nên những chi tiết và khoảng không để mọi người bày tỏ lòng mình là không thể thiếu. Kịch bản buổi tiệc cũng đáp ứng hoàn hảo cả yêu cầu thẩm mỹ, sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ nhưng vẫn là một tiệc cưới thân mật, chân thành và “rất đời”. Cô dâu chú rể được thoải mái thể hiện cảm xúc cũng như sự tri ân đến tất cả người thân, bè bạn. Trên mỗi bàn tiệc đều chuẩn bị sẵn những con hạc giấy trắng tinh, đại diện cho ấm êm, hạnh phúc và trường thọ. Trước khi phần nghi thức bắt đầu, các vị khách được mời viết lời chúc phúc lên cánh hạc, như món quà cưới tặng cô dâu, chú rể.

Hình ảnh đặc biệt nhất suốt lễ cưới và cũng là độc nhất vô nhị tại Việt Nam là khoảnh khắc Thầy Thiện Tuệ (nguyên là thân sinh) mà cô dâu luôn gọi thân thương bằng “Sư Bố” đưa con gái lên sân khấu bằng dải khăn Cát Tường. Khoảnh khắc thầy Thiện Tuệ nắm tay con gái cùng dải khăn trao cho con rể, nhiều khách mời tham gia tiệc cưới không kìm được xúc động.

Cô dâu Mika luôn ấp ủ một ước nguyện là được “Sư Bố” dắt lên lễ đường trong ngày trọng đại nhất của mình. Hình ảnh Thầy Thiện Tuệ cầm theo khăn Cát Tường thực hiện ước mong của con gái là một hình ảnh rất đẹp, thể hiện tình phụ tử sâu sắc và những giá trị gia đình thiêng liêng. Riêng chiếc khăn Cát Tường cũng mang những giá trị rất sâu sắc và câu chuyện được nhiều người quan tâm.

Bên cạnh sự trọng thể và cảm xúc, hôn lễ theo phong cách hiện đại của Mika và Angelo cũng mang nhiều màu sắc trẻ trung với các tiết mục âm nhạc do chính thân hữu của gia đình thể hiện.

Em gái cô dâu - Tina Nguyễn khoe giọng với ca khúc Fly Me To The Moon ngọt ngào khiến cả tiệc cưới vỗ tay không ngớt. Không chỉ xinh đẹp như Hoa hậu, Tina Nguyễn còn gây ấn tượng với trình độ học vấn khủng khi tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Royal Holloway, Đại học London. Hiện cô đang làm việc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hai tiểu thư Ruby và Ngọc của gia tộc Sơn Kim mang đến sân khấu một món quà cưới đặc biệt. Cả hai thể hiện ca khúc do chính Ngọc sáng tác và đệm đàn, gửi lời chúc phúc tinh tế đến người chị thân thiết Mika Nguyễn. Điều này cũng cho thấy mối thâm giao của hai gia tộc nổi tiếng Nguyễn Lưu và Sơn Kim, khi mỗi thế hệ đều gắn bó, gần gũi nhau như người nhà.

Hai tiểu thư Ruby và Ngọc của gia tộc Sơn Kim mang đến sân khấu một món quà cưới đặc biệt.

Phần sau của tiệc cưới là không gian để mọi người thoải mái nâng ly chúc mừng, chia vui cùng cô dâu và chú rể.



Tổng đạo diễn Lê Thuỳ Thảo Nguyên chia sẻ: “ Nếu lễ Hằng Thuận là không gian tôn vinh giá trị truyền thống thì tiệc cưới hiện đại này chính là điểm thăng hoa của tình yêu và những cảm xúc trẻ trung. Việc thành công tạo dựng hai concept đối lập nhưng không mâu thuẫn mà tiếp nối nhau là điều tôi và đội ngũ Triple E vô cùng tự hào khi thực hiện chuỗi sự kiện cưới của Mika và Angelo”.

Đây có lẽ là tiệc cưới cực kì ấn tượng và có nhiều điểm khác biệt trong những đám cưới danh gia vọng tộc năm nay.