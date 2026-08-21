Tịch thu 7 thỏi vàng, 178 tỷ đồng tiền mặt tại một căn nhà

Ủy ban Liêm chính Liên bang Iraq (FCoI) gần đây thông báo đã thu giữ gần 9 tỷ dinar Iraq, 7 thỏi vàng và nhiều trang sức vàng tại nhà riêng của Thứ trưởng Bộ Điện lực phụ trách Truyền tải và Phân phối.

FCoI cho biết trong một tuyên bố được PUKMEDIA đăng tải, một nhóm thuộc Cục Điều tra Baghdad đã tiến hành theo dõi và điều tra trong thời gian dài.

Nhóm này đã phát hiện nhiều tiền mặt và vàng tại căn nhà thuộc sở hữu của người bị cáo buộc là ông Khalid Ghazai Atiya. Ông Atiya là Thứ trưởng Bộ Điện lực phụ trách Truyền tải và Phân phối. Trước đó, lực lượng của ủy ban đã thực hiện lệnh bắt giữ ông.

Theo tuyên bố, số tiền bị thu giữ trị giá 9 tỷ dinar Iraq (khoảng 178 tỷ VNĐ), bao gồm 1,175 tỷ dinar Iraq và 5,839 triệu USD. Ngoài ra còn có 7 thỏi vàng và nhiều trang sức vàng.

Cơ quan này cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ. Các tài sản bị thu giữ được chuyển cùng hồ sơ tới thẩm phán điều tra có thẩm quyền.

Iraq thời gian qua đã phát động chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn mang tên Chiến dịch Bình minh (Sawlat Al-Fajr) dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Ali al-Zaidi. Chiến dịch nhắm tới nhiều quan chức cấp cao, nghị sĩ và doanh nhân. Nhà chức trách đã thu hồi hơn 300 triệu USD, cùng hàng trăm kg vàng.

Điển hình là vụ tịch thu tài sản của ông Al-Jumaili, người từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ phụ trách hoạt động lọc dầu. Ông cũng từng là Tổng giám đốc Công ty Lọc dầu miền Bắc. Công ty này quản lý nhà máy lọc dầu Baiji.

Lực lượng an ninh Iraq bắt giữ ông Al-Jumaili ngày 30/5. Vụ bắt giữ diễn ra không lâu sau khi ông bị miễn nhiệm. Vụ việc cũng xảy ra vài ngày sau khi Thủ tướng Ali al-Zaidi yêu cầu rà soát các hợp đồng chính phủ được ký dưới các chính quyền trước.

Khoảng 11 triệu USD được cho là đã được tìm thấy khi Al-Jumaili bị bắt.

Sau đó, các điều tra viên phát hiện thêm nhiều tài sản liên quan đến vụ án. Đầu tháng 7, nhà chức trách cho biết đã thu giữ hơn 100 tỷ dinar Iraq . Số tài sản này còn gồm hàng chục triệu USD, vàng, bất động sản và hàng chục phương tiện.

Một phần tài sản được cho là giấu trong các chai nước bằng nhựa. Một số tài sản khác được giấu trong tường các căn nhà liên quan đến Al-Jumaili tại Tikrit.

Ngày 13/7, Hội đồng Tư pháp Tối cao thông báo thu hồi 358 kg vàng có liên quan trực tiếp đến vụ án Al-Jumaili. Chánh án Hội đồng Tư pháp Tối cao Faiq Zaidan trực tiếp giám sát hoạt động này.

Cùng ngày, nhà chức trách thu giữ thêm 17 kg vàng trong một cuộc điều tra khác có liên quan. Tổng lượng vàng thu hồi trong ngày lên tới 375 kg.

Trong một diễn biến riêng, một tòa điều tra chuyên xử lý các vụ án về liêm chính tại Nineveh đã ra lệnh thu giữ 9 bất động sản thương mại. Tòa cũng yêu cầu thu giữ 3 nhà máy xay bột và 7 xe tải vận chuyển tại Mosul.

Các tài sản này liên quan đến cuộc điều tra.

Đến giữa và cuối tháng 7, nhà chức trách tiếp tục thu giữ thêm tài sản. Số này gồm khoảng 25 tỷ dinar Iraq cùng vàng và tiền mặt.

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