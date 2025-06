Tịch thu 36 tỷ đồng tài sản trong nhà một chủ doanh nghiệp F&B

Hoạt động đáng ngờ của một chủ nhà hàng

Tháng 5/2023, Công an Phân cục Khu phát triển kinh tế thuộc Sở Công an thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã triệt phá thành công một vụ án lớn liên quan đến hành vi lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) giả, thu giữ được số tiền bất chính hơn 10 triệu NDT (hơn 36 tỷ đồng).

Trước đó, vào tối ngày 1/5/2023, trong khuôn khổ kế hoạch tăng cường tuần tra và kiểm soát trật tự an ninh trên địa bàn dịp lễ, lực lượng công an Phân cục Kinh tế đã tổ chức tuần tra tại các khu vực trọng điểm. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ tuần tra nhận được phản ánh từ người dân cho biết, một chủ nhà hàng sống trong khu dân cư trên địa bàn có dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp liên quan đến hóa đơn, chứng từ. Ngay lập tức, lực lượng công an đã đến hiện trường, tiến hành kiểm tra và khống chế những người có mặt trong căn hộ tình nghi.

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ một lượng lớn thiết bị phục vụ hành vi phạm tội, bao gồm máy quẹt thẻ POS, máy tính tiền thuế, nhiều con dấu và các tài liệu liên quan đến hoạt động xuất hóa đơn bất hợp pháp. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Phân cục đã lập tức phối hợp với cơ quan thuế thành phố để tiến hành điều tra.

Trong suốt 4 ngày liên tục, lực lượng điều tra đã tích cực rà soát tài liệu, thiết bị thu giữ và tiến hành đấu tranh khai thác với các đối tượng tình nghi. Qua đó, bước đầu xác định được vai trò chủ mưu của đối tượng họ Trần, người đã có hành vi lập hóa đơn thuế GTGT giả cho nhiều doanh nghiệp khác nhau với số lượng và giá trị rất lớn.

Các tang vật được tìm thấy trong nhà chủ doanh nghiệp F&B họ Trần

Nguồn gốc khối tài sản khổng lồ

Qua điều tra cho thấy, đối tượng Trần là chủ một doanh nghiệp ăn uống có tiếng tại địa phương. Ông này bắt đầu mở cửa hàng kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực từ tháng 3/2021. Trong quá trình hoạt động, nhằm thu hút và giữ chân khách hàng, Trần thường xuyên xuất hóa đơn GTGT có giá trị cao hơn nhiều so với giá trị thực tế của các giao dịch. Hành vi này ban đầu được ngụy trang dưới hình thức mở rộng dịch vụ, nhưng sau đó ngày càng trở nên có tổ chức và quy mô lớn hơn.

Để hợp pháp hóa hoạt động lập hóa đơn giả, Trần đã lần lượt mượn danh nghĩa của nhiều người khác để đăng ký thêm hàng chục giấy phép kinh doanh mới. Tuy nhiên, các công ty này hoàn toàn không có địa điểm kinh doanh thực tế, không phát sinh bất kỳ hoạt động mua bán hay giao dịch thật nào.

Trong thời gian dài, Trần và đồng bọn đã lợi dụng hệ thống quản lý thuế để lập ra hơn 5.000 tờ hóa đơn GTGT giả. Các hóa đơn này được cung cấp cho nhiều doanh nghiệp khác nhau để trốn thuế, gian lận tài chính hoặc hợp thức hóa chi phí. Tại nhà của Trần, cơ quan chức năng thu giữ 14 giấy phép kinh doanh, 6 máy tính sử dụng để gây án, 52 máy quẹt thẻ POS, 15 máy tính tiền thuế, 31 thẻ ngân hàng và 251 con dấu các loại… Tổng tài sản lên đến 10 triệu NDT (hơn 36 tỷ đồng).

Ngày 6/5, lực lượng công an thành phố Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc đã thực hiện lệnh bắt giữ và đưa đối tượng Trần về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Quá trình đấu tranh bước đầu cho thấy toàn bộ hành vi của Trần đều có tính toán từ trước, với mục đích trục lợi bất chính thông qua việc lập hóa đơn khống.

Sau đó, đối tượng Trần đã bị cơ quan công an áp dụng các biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng, nhằm làm rõ vai trò của những người liên quan cũng như các doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn giả.

(Theo QQ News)