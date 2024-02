Thuyết âm mưu về Taylor Swift và nỗi sợ của ông Trump

Thuyết âm mưu Super Bowl

Ngày 11/2, người Mỹ một lần nữa uống bia và tụ tập quanh TV để xem trận Super Bowl - Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ 2024. Tuy nhiên, không ít người trong số đó sẽ hào hứng với những gì đang diễn ra trên khán đài hơn màn đối đầu căng thẳng của các đội bóng. Vì nếu bạn gái của Travis Kelce, cầu thủ đội Kansas City Chiefs, đến cổ vũ trong trận đấu với San Francisco 49ers, có thể một số khán giả phải nghiến răng giận dữ.

Người phụ nữ được đề cập là Taylor Swift. Có tin đồn rằng cô ấy sẽ ở đó vì một mục đích thâm sâu hơn nhiều so với việc xem bóng bầu dục.

Taylor Swift có đến xem Super Bowl hay không đang là câu hỏi lớn của nước Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Theo thuyết âm mưu của những người ủng hộ ông Donald Trump, sự xuất hiện của “Công chúa nhạc đồng quê” là thời điểm mấu chốt trong kế hoạch thu hút lá phiếu ủng hộ dành cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay.

Tin đồn cho rằng Taylor không chỉ thao túng Super Bowl giúp Kansas City Chiefs đi đến trận chung kết, mà còn bịa đặt mối tình lãng mạn kéo dài 6 tháng với Kelce. Tất cả để đảm bảo cặp đôi có thể chiếm vị trí trung tâm khi báo đài đưa tin về trận đấu đạt kỷ lục 115 triệu lượt xem vào năm 2023.

Mặc dù nghe vô lý, thuyết âm mưu này lại gây sốt đến mức ngay cả các ứng cử viên tổng thống cũng góp phần lan truyền.

Triệu phú Vivek Ramaswamy, người đã rút khỏi cuộc chiến đề cử của đảng Cộng hòa Mỹ vào tháng 1, viết trên X: “Tôi tự hỏi liệu có sự ủng hộ tổng thống lớn nào đến từ cặp đôi được yêu thích về mặt văn hóa một cách giả tạo vào mùa thu này không. Chỉ là một số suy đoán hoang đường. Hãy xem nó chết dần như thế nào trong tám tháng tới”.

Ngay cả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng được cho là đang than phiền về tầm ảnh hưởng tiềm tàng của người đẹp sinh năm 1989. Những người thân cận cho biết tỷ phú Mỹ có kế hoạch tuyên bố một cuộc “thánh chiến” với Taylor.

Điều này dẫn đến thông tin ông Trump có nguy cơ khuấy động “tổ ong bắt cày”, bao gồm cộng đồng Swifties (fan của Taylor Swift) phẫn nộ. Những người này cam kết đồng loạt bỏ phiếu cho đảng Dân chủ Mỹ vào tháng 11.

Mối đe dọa thực sự

Trong khi thuyết âm mưu Super Bowl nghe có vẻ khó tin - cũng như tin đồn kỳ lạ khác được đưa ra trên Fox News rằng Taylor là đặc vụ bí mật của Lầu Năm Góc (trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ), đảng Cộng hòa có lý do chính đáng để lo lắng về vai trò của chủ nhân hit Love Story.

Những người theo dõi số liệu của đảng Dân chủ tin rằng việc giành được sự ủng hộ của Taylor có thể là yếu tố quan trọng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cho tổng thống đương nhiệm lớn tuổi có tỷ lệ tán thành thấp đối với cử tri trẻ - nhóm nhân khẩu khó thu hút đến các điểm bỏ phiếu nhất.

Đối với phụ nữ trẻ, Taylor được cho là có thể đặc biệt hiệu quả trong việc khơi dậy những người hâm mộ chủ yếu là nữ của cô trước mối đe dọa mang tên Trump. Họ sợ chiến thắng của cựu ông chủ Nhà Trắng sẽ dẫn đến luật cấm nạo phá thai.

Sức ảnh hưởng của Taylor trong chính trị là mối đe dọa của ông Trump. Ảnh: Marca.

Cuộc thăm dò mới của Đại học Quinnipiac (New England, Mỹ) vào cuối tháng 1 tiết lộ ông Biden đã thách thức các xu hướng gần đây và dẫn trước ông Trump.

Các trợ lý của tổng thống sinh năm 1942 đang lập danh sách những người nổi tiếng và cựu chính trị gia sẽ ủng hộ ông. Có Taylor Swift đồng hành được mô tả là sự chứng thực cho những giấc mơ điên rồ nhất của họ.

Cô có 279 triệu người theo dõi trên Instagram. Năm 2023, khi đăng thông báo duy nhất trên trang cá nhân kêu gọi mọi người bỏ phiếu, Taylor tạo ra 35.000 cử tri mới trong vài giờ. Cuộc khảo sát do Redfield & Wilton (Anh) công bố giữa tháng 1 gây sốc khi cho biết 18% cử tri Mỹ xác nhận có nhiều khả năng bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống được Swift ủng hộ. 8 triệu cử tri Gen Z ở Mỹ có quyền bỏ phiếu lần đầu tiên trong năm nay và nhiều người trong số họ lớn lên cùng âm nhạc của Taylor Swift.

Năm 2020, Taylor ủng hộ ông Biden. Năm nay, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ đương nhiệm một lần nữa tập trung vào việc giành được sự ủng hộ của nữ ca sĩ. Họ tâm huyết đến mức trong quảng cáo tuyển dụng người phụ trách truyền thông xã hội, nhóm yêu cầu các ứng viên không phác thảo chiến lược lôi kéo Taylor nữa vì họ đã có đủ. Một ý tưởng hiện được nhóm cân nhắc là để ông Biden đến điểm dừng chân trong chuyến lưu diễn tỷ USD Eras Tour của Taylor.

Cuộc "thánh chiến" chống lại Taylor Swift

Hầu hết ngôi sao trong giới giải trí đều nóng lòng muốn thể hiện thành tích của mình nhưng Taylor kiên quyết từ chối những lời kêu gọi đưa ra bất kỳ tuyên bố chính trị công khai nào trong nhiều năm.

Trên thực tế, sự can thiệp đầu tiên của cô là trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018, khi cô ủng hộ hai ứng cử viên đảng Dân chủ ở tiểu bang Tennessee. Trong một video, người ta thấy cô tranh cãi với cha, ông Scott. Ông khuyên con gái tránh xa chính trị vì sợ rằng con gái lọt vào tầm ngắm của những kẻ cực đoan. Tuy nhiên, Taylor cho rằng phải lên tiếng để thể hiện sự ủng hộ đối với các quan điểm kỳ thị đồng tính và trả lương công bằng cho phụ nữ. Người cha không thể thuyết phục con gái, thay vào đó tuyên bố sẽ đi mua xe bọc thép.

Không rõ chiếc limo chống đạn có bảo vệ được Taylor khỏi cuộc “thánh chiến” do chiến dịch tranh cử của Trump khởi động không. Tuy nhiên, nguồn thạo tin nói với tạp chí Rolling Stone cuộc chiến có thể diễn ra dưới hình thức châm ngòi cho “ngọn lửa chiến tranh văn hóa”. Trong đó, họ mô tả Taylor chỉ là người nổi tiếng cánh tả khác thuộc tầng lớp thượng lưu của đảng Dân chủ muốn thao túng tâm lý công chúng.

Dù không đề cập gì đến ứng viên ủng hộ, Taylor vẫn hứng chịu nhiều chỉ trích từ đảng Cộng hòa. Ảnh: AP.

Ông Trump đã bày tỏ sự không hài lòng với khuynh hướng đảng Dân chủ của nữ ca sĩ. Sau khi người đẹp can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông nói: “Bây giờ tôi ít thích âm nhạc của Taylor hơn khoảng 25%”.

Sự thù địch tăng thêm vì cô chỉ trích ông trong cuộc bầu cử năm 2020. Những người trong cuộc cho biết ông Trump khẳng định bản thân nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ trung thành hơn giọng ca Blank Space.

Cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của Trump, Jason Miller, mượn lời bài hát của Taylor để cạnh khóe cô: “Joe Biden có thể trông cậy vào Taylor Swift để cứu ông ta, nhưng các cử tri đang nhìn vào tỷ lệ lạm phát cao ngất trời này và nói, ‘We Are Never Ever Getting Back Together (Chúng ta không bao giờ quay lại với nhau)”.

Không chỉ Trump và chiến dịch của ông, một số người có ảnh hưởng khác cũng chĩa mũi nhọn về phía Taylor.

Kandiss Taylor, chính trị gia Đảng Cộng hòa ở Georgia, viết trên trang cá nhân rằng đã cố gắng cảnh báo mọi người ảnh hưởng của Taylor Swift đối với giới trẻ là tà ác, ma quỷ.

“Tất nhiên, quỷ Satan muốn sử dụng cô ấy ngay bây giờ để bầu Joe trở lại Nhà Trắng nhằm tiêu diệt những gì còn lại của nước Mỹ”, bà Taylor bày tỏ.

Trên đài truyền hình cáp Newsmax , người dẫn chương trình Greg Kelly cho rằng việc người hâm mộ sùng bái thần tượng đối với nghệ sĩ giải trí là tội lỗi theo Kinh Thánh.

Một số ý kiến mô tả Taylor là kẻ phản bội bởi cô lớn lên trong trang trại trồng cây Giáng sinh tại khu vực chủ yếu người thuộc đảng Cộng hòa ở Pennsylvania. Hình ảnh “người yêu của nước Mỹ” và việc từ chối bày tỏ quan điểm chính trị trong nhiều năm khiến không ít người tin rằng sự im lặng của Taylor do cô là thành viên đảng Cộng hòa bí mật trong giới showbiz ủng hộ đảng Dân chủ.

Trong khi thuyết âm mưu và tranh cãi bùng nổ, Taylor Swift kiên trì với thái độ bàng quan. Điều duy nhất cô thể hiện rõ ràng nhất ở hiện tại là tình yêu nồng cháy với tình mới Travis Kelce.

Taylor không bình luận về các ồn ào chính trị, thay vào đó liên tục thể hiện tình cảm với Travis Kelce. Ảnh: Getty Images.

