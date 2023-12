Thuỳ Tiên và hành trình lan tỏa điều tích cực: "Tôi không dám nhận là Hoa hậu hình mẫu, tôi chỉ đang làm những việc mình đam mê"

Ngày 4/12/2021 chắc hẳn là một cột mốc không thể nào quên trong cuộc đời của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên - một đại diện Việt Nam được xướng tên cho ngôi vị cao nhất ở cuộc thi Miss Grand International. Chiếc vương miện lấp lánh mang đẳng cấp quốc tế như "chìa khoá" mở ra một chương mới trong cuộc đời cô gái trẻ 23 tuổi.

Suốt 2 năm qua, cái tên Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên ngày càng chứng minh sức ảnh hưởng không nhỏ đối với cộng đồng fan sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế, bằng chứng là từ khoá "Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên" có hơn 5 triệu kết quả tìm kiếm trên mạng xã hội. Hàng loạt series như Đu đêm, Nong Dân, Những điều nhỏ xíu, Vui lên nha… của Thuỳ Tiên đã góp sức lan toả những điều ý nghĩa và truyền cảm hứng sống đến với nhiều người. Không chỉ thế, chặng đường dám ước mơ và toả sáng rực rỡ khi chạm đến thành công của Thuỳ Tiên cũng là động lực cho nhiều người đang cố gắng làm việc, học tập mỗi ngày ở ngoài kia.

Với những thông điệp và hành động tích cực mà nàng hậu đã mang lại trong suốt thời gian qua, hãy đề cử cho Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại cổng đề cử của WeChoice Awards 2023 sẽ được mở vào ngày 18/12/2023.

Hoa hậu Thuỳ Tiên có sức ảnh hưởng đặc biệt vì những giá trị tốt đẹp mang lại cho xã hội

Hoa hậu Thuỳ Tiên bừng lên rực rỡ từ xuất phát điểm là một cô gái Thuỳ Tiên 18 tuổi dám ước mơ

Năm 2017, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ.

Năm 2018, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là Người đẹp nhân ái, top 5 Hoa hậu Việt Nam

Năm 2018, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế

Năm 2021, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đăng quang Hoa hậu Hoà bình Quốc tế

4 gạch đầu dòng ngắn gọn nhưng là một hành trình dài đánh dấu sự trưởng thành của Hoa hậu Thuỳ Tiên qua các cuộc thi nhan sắc. Nếu Thuỳ Tiên của năm 18 tuổi dừng chân, bỏ cuộc vì những ồn ào không đáng khi mới đặt chân vào showbiz thì sẽ chẳng có một Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 làm rạng danh sắc đẹp Việt. Hoa hậu Thùy Tiên từng chia sẻ: "Có một câu mà Tiên hay nói với các bạn trẻ: 'You only live once - Bạn chỉ sống một lần', khi mình xem mỗi ngày là ngày cuối cùng, là cơ hội cuối cùng thì mình sẽ làm điều đó hết mình, trải nghiệm hết mình. Tuổi trẻ là khoảng thời gian rất quý giá của cuộc đời một con người, mà tiền cũng không thể mua lại được".

Và Thuỳ Tiên thật sự không phí hoài nguồn năng lượng mãnh liệt của tuổi trẻ. Từ một cô gái lớn lên cùng dì ruột vì bố mẹ ly hôn, phải bươn chải để có tiền sinh hoạt và đóng học phí nay trở thành một trong những nàng hậu đắt show, khuôn mặt đại diện nhãn hàng và được săn đón khi xuất hiện ở các sự kiện. Thuỳ Tiên từng vướng không ít tranh luận trái chiều khi được cử đi thi quốc tế, bởi lẽ người ta hoài nghi năng lực của một đại diện chỉ dừng chân ở top 5 Hoa hậu Việt Nam, chưa từng có một chiếc vương miện của riêng mình.

Nhưng và rồi, cô gái ấy lại chính là mỹ nhân Việt duy nhất đến thời điểm này đăng quang Hoa hậu Hoà bình Quốc tế, đây không phải sự ăn may mà là thành quả từ quá trình dài "gieo hạt - vun trồng - phát triển". Dễ dàng nhận ra rằng Hoa hậu Hoà bình Quốc tế - Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên chính là phiên bản nâng cấp của Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ - Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên.

Chiếc vương miện cao quý là thành quả Thuỳ Tiên đạt được sau hành trình phấn đấu

Câu chuyện của Thuỳ Tiên chính là minh hoạ rõ nét, nguồn cảm hứng và động lực để những bạn trẻ không bỏ cuộc. Bạn hãy cứ mơ ước, đừng dừng chân dẫu biết cuộc đời sẽ có nhiều thử thách. Thuỳ Tiên từng phát biểu trước hàng chục nghìn công chúng rằng: "Thất bại vài lần không có nghĩa bạn là kẻ thất bại, trừ khi bạn buông xuôi. Tôi chưa từng có sân khấu đăng quang trong nước nhưng có tận hai sân khấu final walk. Tôi tin mỗi chúng ta đều có sân khấu của riêng mình".

Thuỳ Tiên không ngừng hoàn thiện để có thể chạm được mục tiêu

"Tôi không dám nhận mình là Hoa hậu hình mẫu"

Có thể cho rằng Thuỳ Tiên chính là Hoa hậu có nhiều dự án cộng đồng, thiện nguyện mới lạ và thiết thực trong showbiz Việt. Năm 2023, Thuỳ Tiên khiến công chúng bất ngờ khi cho ra mắt nhiều series thú vị, truyền lửa đến cộng đồng.

Trước tiên phải kể đến Đu Đêm - một series thực tế cho cái nhìn cận cảnh về những khía cạnh, góc khuất của một Sài Gòn về đêm. Trong series này, Thùy Tiên đã sống trong cuộc đời của người khác để khám phá nét văn hóa về cuộc sống, ẩm thực và âm nhạc. Khán giả không còn nhận ra nàng Hoa hậu mỗi khi cô trang điểm dày, đội tóc giả như một drag queen, đứng bán hàng rong với đồ bộ giản dị hay lái xe ôm ngay giữa đêm… Qua 6 tập của series, Thuỳ Tiên có cơ hội khám phá thêm những câu chuyện, khía cạnh cuộc sống và từ đó truyền tải thông điệp về ý chí, động lực sống.

Khi Thuỳ Tiên không phải là Hoa hậu, cô hoá thân để trải nghiệm những công việc khác nhau trong Đu Đêm

Sau thành công của Đu Đêm , Thuỳ Tiên tiếp tục tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để cho ra mắt Những điều nhỏ xíu. Nàng hậu chia sẻ: "Những điều nhỏ xíu là một dự án Tiên muốn lan tỏa những hành động kêu gọi mọi người làm điều tốt cùng Tiên nhiều hơn. Có rất nhiều người nghĩ rằng từ thiện là khi mình phải cho tiền người khác, hoặc suy nghĩ là 'Tôi chưa đủ giàu để cho tiền người khác', hoặc đôi khi mọi người ngại việc làm từ thiện vì suy nghĩ 'Cho thì phải cho nhiều', đó cũng là lý do Tiên thực hiện dự án này. Bởi Tiên nghĩ rằng từ thiện không chỉ xuất phát từ vật chất, mà các bạn có thể từ thiện bằng cách lan tỏa giá trị tinh thần. Hiến mô tạng, hiến xác, hiến tóc cho bệnh nhân ung thư, hoặc có những bạn có thể đi dạy tình nguyện cho các mái ấm, các trung tâm… Tất cả những điều này, các bạn không cho tiền nhưng đó cũng là từ thiện. Từ thiện không đến từ vật chất, nó đến từ tâm của chúng ta. Và mỗi khi làm một hành động gì đó, hãy xem cái tâm của mình có hướng đến điều đó hay không".

Khi những clip của Thuỳ Tiên chia sẻ trên mạng xã hội, đã có thêm hơn 1000 hồ sơ đăng ký hiến tạng. Ngoài ra, cũng trong dự án này, nàng hậu và bà Phạm Kim Dung đã cùng hỗ trợ viện phí cho 13 bé tại một bệnh viện với tổng chi phí là 200 triệu đồng.

Có hơn 1000 đơn đăng ký hiến tạng sau clip lan toả của nàng hậu

Thuỳ Tiên cho biết Vui lên nha khiến cô cảm thấy tự hào và ấn tượng nhất trong năm 2023. Vui lên nha - là dự án xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em tại các cơ sở bệnh viện trên cả nước với mong muốn giúp các trẻ đang được điều trị sẽ có tinh thần thoải mái và nhanh chóng khỏi bệnh. Tính đến tháng 11/2023, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã nghiệm thu và đưa vào hoạt động 7 khu vui chơi cho trẻ em ở các bệnh viện khắp cả nước.

Nàng hậu xúc động nói: "Mỗi bệnh viện mà tôi đặt chân đến đều có những cảm giác rất bồi hồi. Tôi gặp các em tuổi rất nhỏ và khuôn mặt rất ngây thơ nhưng trên tay lúc nào cũng có băng kim tiêm để truyền nước, khi nhìn thấy tôi thật sự rất thương. Các em còn ở độ tuổi rất nhỏ, tuổi ăn tuổi chơi nhưng lại ở bệnh viện để trị bệnh. Tôi nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều hơn để có thể góp sức giúp đỡ cho các em".

Thuỳ Tiên xây dựng 7 khu vui chơi ở các bệnh viện để tạo niềm vui cho các em nhỏ đang chữa bệnh

Ngoài ra, Thuỳ Tiên còn thực hiện nhiều chuyến từ thiện trong nước lẫn quốc tế để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chuyến thiện nguyện ở Angola, những lần lên vùng cao để hỗ trợ bữa ăn, xây dựng điểm trường, ... đã khiến cô ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Nói về vấn đề dù công việc trong làng giải trí rất nhiều vẫn duy trì làm thiện nguyện, Thuỳ Tiên nói: "Tôi không rơi vào cảnh quá tải vì những việc tôi làm đều là những việc tôi thích và chủ động mong muốn làm chứ không ai bắt ép gì cả. Nó giống như sở thích của tôi nhiều hơn".

Thuỳ Tiên trong chuyến thiện nguyện ở Angola

Nàng hậu góp mặt trong các chuyến khảo sát, nghiệm thu xây dựng điểm trường vùng cao

Không chỉ là một người trẻ truyền cảm hứng sống lương thiện, Thuỳ Tiên còn là đại diện của thế hệ phụ nữ thông minh, bản lĩnh khi trở thành đại biểu, khách mời tại các hội nghị và các buổi tọa đàm. Gần đây nhất, Thuỳ Tiên tham gia các hoạt động quảng bá văn hoá của nước nhà, nàng hậu vinh dự nhận bằng khen "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc" lần thứ VII, đại diện thanh niên trẻ Việt Nam làm diễn giả ở Hội nghị Quốc tế lần 5 tại Hàn Quốc được Bộ ngoại giao Hàn Quốc mời, cùng nhiều chương trình và hội nghị lớn khác.

Thùy Tiên là hoa hậu đầu tiên của Việt Nam được tuyên dương là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc

Chia sẻ cảm xúc khi là mỹ nhân Việt xuất hiện trong nhiều hội nghị quốc tế, Thuỳ Tiên nói với chúng tôi: "Tiên thật sự rất hạnh phúc và xúc động vì nhận được những lời mời dự hội nghị, toạ đàm. Có những lúc tôi bị nản chí vì không biết những việc mình làm có thể thay đổi được định kiến của mọi người hay không thì chính những lời mời này đã tạo động lực cho tôi. Khi trở thành người trẻ tham gia, phát biểu trong những hội nghị có nghĩa là tiếng nói của mình được quan tâm, những nỗ lực và cố gắng đã được công nhận".

Thuỳ Tiên diện áo bà ba dự Hội nghị Quốc tế lần thứ 5

Dù đã xây dựng một hình ảnh nàng hậu thay đổi suy nghĩ của nhiều người về giới người mẫu, hoa hậu… Thế nhưng Thuỳ Tiên cho biết chưa dám xem bản thân là Hoa hậu để nhiều người noi theo, cô chia sẻ thẳng thắn: "Tôi nghĩ việc được nhiều người quan tâm và có sức ảnh hưởng vừa là động lực lẫn áp lực, quan trọng là mình nhìn nhận nó theo khía cạnh ra sao. Người nổi tiếng nào cũng cần có những áp lực như vậy để biến thành động lực trau dồi và phát triển nhiều hơn. Tôi không dám nhận mình là Hoa hậu hình mẫu để mọi người noi theo, tôi chỉ làm những việc mình đam mê, và những việc đó có ảnh hưởng tích cực đến với mọi người. Tôi thấy các hoa hậu bây giờ cũng có nhiều bạn giỏi và có hướng đi riêng".

Thuỳ Tiên khiêm tốn, không dám nhận bản thân là Hoa hậu hình mẫu

"Cuộc sống hiện tại giống 80% những gì tôi từng nghĩ 2 năm trước"

Sau 2 năm đăng quang, Thuỳ Tiên chưa bao giờ ngừng ước mơ và cố gắng để hiện thực mọi kế hoạch từ công việc đến thiện nguyện. Đây cũng chính là điều khiến Thuỳ Tiên vô cùng tự hào, cô nói: "2 năm vừa qua, Tiên nghĩ mình đã trải qua rất nhiều những thăng trầm, có lúc vui - buồn. Có nhiều điều khiến Tiên cảm thấy tự hào, chẳng hạn như là nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người. Và khi ai đó hỏi Tiên điều gì khiến mình tự hào nhất thì chắc có lẽ là sự nỗ lực và cố gắng sáng tạo không ngừng nghỉ. Nhờ vào danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 đã biến Tiên trở thành 1 người như thế, Tiên đã thay đổi bản thân rất nhiều. Tiên biết nếu mình thay đổi bản thân tích cực thì sẽ lan tỏa đến những người theo dõi mình, đó là lý do vì sao Tiên luôn nỗ lực làm việc".

Điều khiến Thuỳ Tiên tự hào nhất trong 2 năm qua là bản thân làm việc không ngừng nghỉ

Là con người dù tích cực đến đây cũng sẽ phải kinh qua cảm xúc hỷ - nộ - ái- ố, Thuỳ Tiên không ngoại lệ. Khi được hỏi về việc có gặp khủng hoảng không khi những thị phi "trên trời rơi xuống" liên tục xuất hiện trong 2 năm qua, Thuỳ Tiên chia sẻ với chúng tôi: "Nếu nói buồn thì có nhưng còn rơi vào khủng hoảng thì không đến mức như thế. Có nhiều tin đồn là do suy luận riêng của mọi người, nó không đúng, tôi không làm sai thì không phải sợ. Sẽ có những lúc tôi hơi buồn và nản, nản bởi vì tôi nghĩ mình đã thành công trong việc thay đổi được định kiến của mọi người nhưng khi điều tiêu cực xảy ra thì tôi nhận ra mình chưa thể thay đổi được. Cái nản còn đến từ việc tôi nhận ra những định kiến đã ăn sâu vào trong tâm trí mọi người rất nhiều, nếu mình tiếp tục cố gắng làm thì liệu có thay đổi không? Nhưng song song, tôi nhận ra vẫn còn rất nhiều người yêu thương, tin tưởng và ủng hộ mình, và rồi đó lại trở thành động lực để tôi tiếp tục làm việc.

Tôi luôn luôn có một tâm lý rằng sẽ có người ghét mình nhưng cũng sẽ có người thương mình, đó là cuộc sống phải có thuận lợi lẫn khó khăn. Chúng ta phải luôn nhìn thấy những điều tích cực bên trong điều tiêu cực, cái tâm mình như thế nào thì nhìn đời như thế đấy. Thật sự thì tôi cũng đọc được những bình luận tiêu cực nhưng tôi hiểu không bao giờ bắt ép được ai có suy nghĩ tốt về mình, họ nghĩ như thế nào thì đó là quyền của họ. Bản thân mình phải là người cố gắng thay đổi để ngày càng tốt hơn".

Thuỳ Tiên cho biết cuộc sống hiện tại chính là "đích đến" cô từng mơ ước vào 2 năm trước. Khi đặt vấn đề những gì đang có liệu có giống với tưởng tượng lúc mới chạm tay tới vương miện, Thuỳ Tiên trải lòng với chúng tôi: "Dù mình có từng tưởng tượng thế nào thì thực tế không thể giống 100% được. 2 năm trước, tôi cũng từng nghĩ mình sẽ làm nhiều dự án, lan toả ảnh hưởng tích cực với cộng đồng… và hiện tại tôi cũng đã làm được, đó là những dự án mà tôi thấy tự hào. Tôi cũng từng nghĩ đến những khó khăn và thử thách, nhưng thực tế nó xảy đến nhiều hơn. Nhưng chung quy lại, tôi nghĩ nó giống 80% tưởng tượng".

Thuỳ Tiên hạnh phúc vì từng bước hiện thực hoá những dự định